Thị trường chung cư Hà Nội tháng 2/2024 tiếp tục ghi nhận xu hướng đi lên của giá bán và giá cho thuê căn hộ, bất chấp lượng tin đăng và mối quan tâm sụt giảm do ảnh hưởng của kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Kì nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2/2024 nên thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận sự sụt giảm của mức độ quan tâm và lượng tin đăng trên thị trường mua bán và thị trường cho thuê. So với tháng 1/2024, mức độ quan tâm đối với thị trường mua bán giảm 13%, mức độ quan tâm với bất động sản thuê giảm 2%.

Với thị trường mua bán, mức độ quan tâm và lượng tin đăng giảm đồng loạt ở tất cả các phân khúc. Cụ thể, mức độ quan tâm với chung cư giảm 10%, lượng tin đăng giảm 33%. Bất chấp sự suy giảm của mức độ quan tâm và lượng tin đăng, thị trường chung cư Hà Nội tháng 2/2024 vẫn ghi nhận chiều đi lên của giá bán căn hộ. Cụ thể, so với tháng 1/2024, căn hộ bình dân có mức giá dưới 30 triệu đồng/m2 tăng giá 1%, căn hộ trung cấp tăng giá 3% và căn hộ cao cấp tăng 4%.

Với bất động sản thuê của thị trường chung cư Hà Nội, căn hộ chứng kiến sự suy giảm cả về mức độ quan tâm và lượng tin đăng khi mức độ quan tâm giảm 7%, lượng tin đăng giảm 25%. Tâm lý nghỉ ngơi, tạm gác việc tìm kiếm, mua nhà thời điểm Tết Nguyên đán là nguyên nhân của sự sụt giảm này. Tuy nhiên, khoảng lặng suy giảm chỉ mang tính tạm thời, cũng như giá bán, giá thuê chung cư Hà Nội tiếp tục tăng đáng kể ngay khi kì nghỉ Tết kết thúc.

Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội tháng 2/2024 đã phản chiếu đúng những gì đang diễn biến trong thực tế khi mặt bằng giá bán và giá thuê của chung cư liên tiếp tăng cao. Căn hộ cho thuê Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá thuê mới. Tại quận Ba Đình, giá thuê chung cư tại dự án Discovery Central đang ở mức 17,5-19 triệu đồng/tháng, tăng nhẹ 5% so với tháng trước Tết. Tại chung cư Mipec Rubik 360 (Cầu Giấy), giá thuê căn 2 phòng ngủ đủ đồ cũng đang ở mức 15-19 triệu đồng/tháng, tăng 1 triệu đồng/tháng so với tháng 1/2024. Mức tăng 1-2 triệu đồng mỗi căn cũng diễn ra với các căn hộ 3 hoặc 4 phòng ngủ đã có đầy đủ đồ tại dự án này. Giá thuê chung cư Mễ Trì Hạ với căn 2 ngủ cũng tăng từ 7,5-8 triệu đồng/tháng lên mức 9-9,5 triệu đồng/tháng. Giá thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại Nam Trung Yên cũng tăng từ mức 8-8,5 triệu đồng/tháng lên mức 9-10 triệu đồng/tháng. Mức tăng tương tự cũng được ghi nhận tại các dự án như The Nine, Central Field, Discovery Complex…

Trên thị trường mua bán, so với tháng 12/2023, thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận giá bán căn hộ đã tăng trung bình 10-15%. Hàng loạt dự án chung cư đã thiết lập mặt bằng giá bán mới. Đơn cử, giá bán tại dự án Gemek (Hoài Đức), với căn 2 ngủ 2 vệ sinh từ mức giá trung bình là 2,2 tỷ/căn thời điểm cuối năm ngoái, hiện giá chào bán đang ở mức 2,5-2,6 tỷ đồng/căn. Dự án The Golden An Khánh cũng ghi nhận mức tăng mạnh so với 3 tháng trước đó. Những căn 2 ngủ 2 vệ sinh tại dự án này cũng tăng từ mức 2,1-2,2 tỷ đồng/căn lên mức giá 2,4-2,6 tỷ đồng/căn. Dự án Golden Palace (Mễ Trì, Nam Từ Liêm) với căn 2 ngủ 2 vệ sinh cũng tăng giá từ 3,3-3,5 tỷ đồng/căn lên mức giá 3,7-3,9 tỷ đồng/căn. Mức tăng 200-500 triệu đồng/căn so với cuối năm 2023 cũng được ghi nhận tại các dự án Sudico Mỹ Đình, HD Mon, khu đô thị Mễ Trì Hạ, khu đô thị Mễ Trì Thượng (Nam Từ Liêm).