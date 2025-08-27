Thị Trường Chung Cư Hà Nội Sôi Động Khi Sinh Viên Nhập Học

Lực cầu của thị trường chung cư Hà Nội đang được bổ sung một lượng khách hàng không nhỏ đến từ ngoại tỉnh. Đó là những người đang đi tìm mua nhà cho con cái nhập học đại học, cao đẳng tại Hà Nội.

Bài Toán Đầu Tư Của Nhà Đầu Tư Ngoại Tỉnh

Khảo sát của Batdongsan.com.vn với các môi giới chuyên bán chung cư Hà Nội ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp trong khoảng 2 tháng gần đây ghi nhận một lượng không nhỏ khách hàng tìm mua căn hộ đến từ các thị trường tỉnh. Họ tìm mua nhà cho con cái chuẩn bị lên Hà Nội nhập học các trường đại học và cao đẳng. Khu vực được nhóm khách hàng này tìm hiểu nhiều là phường Từ Liêm, phường Thanh Xuân, phường Cầu Giấy và phường Đống Đa – đây là những khu vực tập trung đông đảo các trường đại học, cao đẳng. Trong đó, phường Từ Liêm và phường Thanh Xuân được quan tâm nhiều nhất do nguồn cung hiện hữu lớn và mức giá đa dạng, có phần mềm hơn các phường còn lại.

Thị trường chung cư Hà Nội đang đón thêm lực cầu là khách ngoại tỉnh mua nhà cho con học tại Hà Nội

Từ tháng 7, dù kết quả tuyển sinh của nhiều trường chưa được công bố, nhiều phụ huynh đã xác định dù đỗ nguyện vọng 1 hay nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 thì con cái vẫn sẽ học tại Hà Nội nên đã bắt đầu tìm nhà tại thủ đô. Theo chị Thu Ngân, môi giới căn hộ tại phía Tây Hà Nội, khách hàng ngoại tỉnh có 2 nhóm. Một là những người giàu có hẳn, họ chỉ tìm mua chung cư cao cấp khu vực trung tâm. Hai là nhóm khách hàng trung lưu, các dự án chung cư chung cấp, tầm trung nằm trong tầm ngắm của họ.

Chị Trịnh Ánh Hồng, một phụ huynh đến từ Hưng Yên cho biết, chị quyết định mua chung cư vì với 4–5 năm học, chi phí thuê nhà hàng tháng cộng lại cũng là con số đáng kể. “Thuê trọ thường thiếu ổn định, môi trường phức tạp, dễ phải chuyển chỗ khi hết hợp đồng. Trong khi đó, mua nhà giúp con tôi có không gian sống an toàn, lâu dài. Thay vì trả tiền thuê, mua nhà sẽ hiệu quả hơn nếu kết hợp vừa để con ở, vừa là tài sản tích lũy. Hà Nội là đô thị lớn, bất động sản thường có xu hướng tăng giá theo thời gian. Tôi cho rằng, việc mua nhà cho con đi học cũng được xem như một khoản đầu tư, sau này có thể cho thuê lại hoặc bán khi không còn nhu cầu. Sau khi tốt nghiệp, con có thể tiếp tục ở lại Hà Nội làm việc, căn nhà trở thành nền tảng giúp con an cư, ổn định sự nghiệp sớm”, chị Hồng chia sẻ.

Lượng Giao Dịch Sụt Giảm So Với Năm Ngoái

Anh Lê Minh Tuấn, môi giới căn hộ chung cư khu vực nội thành Hà Nội chia sẻ, lượng khách hàng ngoại tỉnh tăng vọt trong hai tháng qua, ngang với lượng khách hàng tìm mua năm ngoái với cùng mục đích: tìm chỗ ở cho con nhập học tại Hà Nội. Tuy nhiên, tỉ lệ chuyển đổi thành giao dịch đến thời điểm hiện tại chỉ bằng 30-40% so với năm ngoái. Nhiều phụ huynh sau khi tìm hiểu và đi xem thực tế các dự án chung cư, đã từ bỏ ý định mua nhà cho con vì giá nhà quá cao. Anh Tuấn cho biết, phần lớn phụ huynh đều quá bất ngờ vì giá chung cư Hà Nội tăng quá mạnh, thiết lập mặt bằng giá quá cao.

Tỉ lệ chuyển đổi thành giao dịch của khách ngoại tỉnh đến thời điểm hiện tại chỉ bằng 30-40% so với năm ngoái

Đồng quan điểm với anh Tuấn, chị Thu Ngân cho biết, lượng khách tìm mua theo chị là cao hơn nhưng tỉ lệ người xuống tiền thì lại giảm mạnh so với năm ngoái vì giá nhà quá cao. Đến thời điểm hiện tại, lượng giao dịch không bằng một nửa so với cùng kì. Và càng sát thời điểm nhập học tại nhiều trường thì lượng người tìm mua càng ít đi, trái ngược hoàn toàn với diễn biến các năm.

Anh Nguyễn Trường, một phụ huynh sinh sống tại Hải Phòng cho biết, sau khoảng một tháng tìm hiểu, anh quá bất ngờ khi giá căn hộ tăng quá mạnh. Năm ngoái, một người đồng nghiệp cùng cơ quan cũng mua nhà cho con học tại Hà Nội với hơn 4 tỷ cho một căn hộ 2 phòng ngủ tại Mỹ Đình thì đến hiện tại, cũng thuộc dự án, căn hộ tương đương đã tăng lên đến gần 6 tỷ. Anh Trường cho biết, anh đã từ bỏ ý định mua nhà, thay vào đó là tìm nhà thuê cho con. “Hiện thị trường căn hộ mini, dịch vụ cho thuê hiện nay khá đa dạng, tiện nghi hơn trước. Nhiều khu còn có an ninh, dịch vụ vệ sinh, quản lý chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nên sau khi tìm hiểu hệ thống chung cư mini tại Hà Nội, tôi yên tâm với phương án thuê nhà”, anh Trường cho biết.

