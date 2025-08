Trong khoảng 3 năm gần đây, khu vực phía Tây và phía Đông Hà Nội là những “địa hạt” chủ đạo về nguồn cung căn hộ của thị trường Hà Nội. Đây cũng là hai khu vực chứng kiến mặt bằng giá căn hộ liên tục leo thang trong thời gian qua cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Trong bối cảnh đó, một bộ phận không nhỏ người mua ở thực đã chuyển hướng sang mua căn hộ ở khu vực phía Nam Hà Nội do mức giá mềm hơn và chưa bị khuấy đảo mạnh như khu Tây và khu Đông thành phố.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ghi nhận, so với quý 1/2019, khu vực Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng giá bán chung cư với con số ấn tượng là 77,6%, tỉ lệ hấp thụ khoảng 70%. Cũng theo báo cáo của CBRE, giá bán chung cư Hà Nội trong quý 1/2025 tiếp tục tăng với mặt bằng giá trung bình mới, xấp xỉ 75 triệu đồng/m2, cao hơn 34% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, cả hai báo cáo đều cho biết, nguồn cung mới của thị trường trong thời gian qua tập trung ở phía Tây và phía Đông thủ đô, là các đại đô thị thuộc Nam Từ Liêm và Gia Lâm.

Đơn cử, khu vực phía Đông, Masteri Lakeside có mức giá 65-70 triệu đồng/m2, The Paris là 60-65 triệu đồng/m2, Imperia Signature Cổ Loa có giá bán từ 90-100 triệu đồng/m2, Masteri Grand Avenue có giá bán từ 95-120 triệu đồng/m2. Tại phía Tây, The Matrix Premium có giá bán 90-120 triệu đồng/m2. The Ninety Complex được rao bán 80-90 triệu đồng/m2. The Nelson Private có mức giá là 130-170 triệu đồng/m2, The Charm An Hưng có mức giá từ 75-85 triệu đồng/m2.