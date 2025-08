Thị Trường Đất Nền Hải Phòng Tăng Trưởng Cả Ở Giá Bán Và Giao Dịch

Không chỉ sôi động nguồn hàng dự án sơ cấp, thị trường bất động sản Hải Phòng cũng ghi nhận những diễn biến tích cực ở phân khúc đất nền. So với cùng kì năm ngoái, thị trường đất nền Hải Phòng chứng kiến sự tăng trưởng ở cả giá bán và giao dịch.

Thị Trường Đất Nền Hải Phòng Tăng Giá Ở Nhiều Khu Vực

Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, Thủy Nguyên đang là một trong những điểm nóng của thị trường đất nền Hải Phòng . Đề án hợp nhất Hải Phòng với Hải Dương, tên gọi mới là TP Hải Phòng chọn KĐT mới Bắc Sông Cấm (Thủy Nguyên) là Trung tâm Hành chính – Chính trị. Cùng với đó, từ ngày 1.1.2025, Thủy Nguyên chính thức lên thành phố, trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Những thông tin tích cực này đã đưa mặt bằng giá đất nền Thủy Nguyên thiết lập mức mới.

Cụ thể, những lô đất vị trí mặt đường Đỗ 10, nằm ngay trung tâm hành chính mới thuộc Dương Quan (Thủy Nguyên) đang được chào bán với mức giá dao động từ 180-220 triệu đồng/m2, tăng 25% so với cùng kì năm ngoái. Cũng thuộc Dương Quan, nhưng không ở vị trí mặt tiền đường, giá rao bán cũng đang dao động 90-130 triệu đồng/m2, tăng 20% so với cùng kì năm ngoái. Đất mặt đường 351 thuộc Đồng Thái, tăng giá từ 50-52 triệu đồng/m2 lên mức 57-60 triệu đồng/m2, tăng giá khoảng 20% so với nửa năm trước đó.

Thị trùng đất nền Hải Phòng ghi nhận tăng giá ở nhiều khu vực. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Đất thuộc khu C, khu D tái định cư Bắc Sông Cấm cũng tăng giá từ 53-56 triệu đồng/m2 lên mức 60-67 triệu đồng/m2. Những lô vị trí đẹp, đắc địa, mức giá dao động từ 78-89 triệu đồng/m2, tăng từ 20-30% so với cùng kì năm ngoái. Đất tái định cư Áp Tràn cũng tăng giá từ 45-48 triệu đồng/m2 lên 51-54 triệu đồng/m2. Đất tại phường Trần Hưng Đạo cũng tăng giá từ 16-19 triệu đồng/m2 lên 21-25 triệu đồng/m2. Đất tại phường Phạm Ngũ Lão, mặt tiền kinh doanh đang dao động 28-37 triệu đồng/m2, tăng 4-7 giá so với cùng kì năm ngoái. Đất ở những vị trí không đẹp bằng tăng giá từ 15-16 triệu đồng/m2 lên mức 18-22 triệu đồng/m2.

Một điểm nóng khác của thị trường đất nền Hải Phòng phải nhắc đến là đất nền An Dương . Cũng từ 1/1/2025, An Dương chính thức lên quận. Khảo sát ghi nhận, đất mặt đường Vĩnh Khê thuộc An Đồng tăng giá từ 27-30 triệu đồng/m2 lên 30-34 triệu đồng/m2, mức tăng đạt khoảng 12% so với cuối năm ngoái. Đất mặt đường Đồng Thái tăng giá từ 34-36 triệu đồng/m2 lên mức 38-42 triệu đồng/m2. Một số khu vực khác tại An Dương như An Hải, An Hòa, Đồng Thái, Hồng Phong, Hồng Thái, Lê Lợi, Lê Thiện, Nam Sơn, Tân Tiến cũng ghi nhận mức tăng giá trung bình 15-20% so với cùng kì năm ngoái.

Lực Đẩy Của Đất Nền Hải Phòng

Không chỉ giá tăng, khảo sát của Batdongsan.com.vn cũng ghi nhận, tùy từng khu vực, vị trí, lượng giao dịch trên thị trường cũng tăng từ 20-40% so với cùng kì năm ngoái. Môi giới Phạm An Ninh, trú tại An Đồng (An Dương) cho biết, tập khách hang đầu tư đất nền Hải Phòng từ sau Tết đến nay tập trung chính vào nhóm nhà đầu tư địa phương và các nhà đầu tư đến từ Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Dương. Đây là những nhóm khách hàng chủ lực của thị trường.

Nhiều thông tin tích cực về quy hoạch đang thúc đẩy đất nền Hải Phòng phát triển. Ảnh: Vnexpress

Nhà đầu tư Nguyễn Thị Nõn, hiện trú tại Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, sự tăng trưởng cả về giá và giao dịch của thị trường đất nền Hải Phòng đến từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, là sóng của các dự án sơ cấp với cuộc đổ bộ của nhiều ông lớn địa ốc đã kích thích mặt bằng giá và giao dịch của phân khúc đất nền. Bên cạnh những nhà đầu tư có “khẩu vị” hàng dự án, thị trường hình thành làn sóng đầu tư “ăn” theo đất nền kề cận các dự án này.

Thứ 2, việc Hải Phòng và Hải Dương sáp nhập với tên gọi mới là TP Hải Phòng, Trung tâm Hành chính – Chính trị đặt tại Hải Phòng cũng là nguyên nhân khiến đất nền sôi sục. Việc trung tâm Hành chính – Chính trị đặt tại Hải Phòng sẽ kéo theo sự gia tăng dân số, nhu cầu nhà ở tại khu vực trung tâm mới, kéo mặt bằng giá đất nền đi lên.

Thứ 3, lực đẩy của thị trường đất nền Hải Phòng đến từ các yếu tố như hạ tầng giao thông phát triển mạnh, các chỉ số tăng trưởng kinh tế đạt được những con số tích cực. Đơn cử, trong quý 1/2025, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 11,07% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP. Hải Phòng ước đạt 11,01%, xếp thứ 3 cả nước. Đây là năm thứ 10 liên tiếp, Hải Phòng duy trì tăng trưởng ở mức 2 con số.

