Thị trường đất công nghiệp miền Nam dần khôi phục

Chia sẻ về thị trường BĐS KCN phía Nam, chuyên gia JLL Việt Nam cho biết, thị trường đất công nghiệp phía Nam trong quý 4/2021 gần như không có nguồn cung mới được triển khai, với tổng diện tích đất cho thuê vẫn duy trì ở mức 25.220 ha. Tuy nhiên trong năm 2022, sự xuất hiện của các KCN Nam Tân Lập tại Long An và KCN VSIP 3 tại Bình Dương đang giúp nguồn cung đất công nghiệp phía Nam nói chung và Bình Dương, Long An tiếp tục sôi động. Riêng loại hình nhà xưởng xây sẵn, tính đến cuối năm 2021, tổng nguồn cung NXXS đạt khoảng 3,3 triệu m2. Thời điểm đầu năm tuy chỉ ghi nhận một dự án mới tại Nhơn Trạch, Đồng Nai đi vào vận hành nhưng thị trường lại chào đón khá nhiều dự án mới đã bắt đầu được khởi công xây dựng. Điều này dự báo nguồn cung các quý cuối năm 2022 sẽ dồi dào hơn.

Xét về tỷ lệ lấp đầy, các khu công nghiệp đã quay trở lại sản xuất, và nhiều dự án FDI lớn cũng đã tiếp tục đổ bộ vào miền Nam. Tiêu biểu là dự án nhà máy LEGO tại KCN VSIP 3, Bình Dương, với tổng số vốn đầu tư 1 tỷ USD trong giai đoạn 2022-24. Long An cũng chào đón dự án đầu tư mới với phần vốn góp của nhà đầu tư Nhật Bản trị giá 35 triệu USD vào Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 tại Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1). Tỷ lệ lấp đầy của các KCN và NXXS lần lượt gia tăng, lần lượt đạt mức 90% và 86%.

Giá thuê đất và nhà xưởng các khu công nghiệp phía Nam đang tăng trở lại hậu Covid-19

Với việc tái mở cửa trong quý 4/2021 và hoạt động công nghiệp được khôi phục đã giúp giá đất công nghiệp khôi phục đà tăng, đạt mức 117 USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá thuê nhà xưởng xây sẵn cũng đạt mức 4,7 USD/m2/ chu kỳ thuê, tăng 4,9% so với năm trước. Đà tăng được ghi nhận mạnh mẽ tại Long An. Việc các KCN tại Bình Dương và Đồng Nai đã hầu như lấp đầy và kết nối hạ tầng từ Long An về TP.HCM được cải thiện đã khiến các nhà sản xuất chú ý nhiều hơn đến Long An, tạo cơ hội cho giá đất KCN và nhà xưởng xây sẵn tại đây leo thang.

Chuyên gia JLL Việt Nam nhận định, tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trong năm 2021, Long An, TP.HCM và Bình Dương vẫn trong top 5 cả nước về vốn thu hút đầu tư nước ngoài FDI, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của các tỉnh miền Nam đối với các nhà đầu tư. Trong năm 2022, bên cạnh ngành công nghiệp truyền thống, các ngành công nghiệp như dược phẩm, thiết bị y tế, và trung tâm dữ liệu (data centers) được dự đoán sẽ là động lực tăng trưởng mới cho thị trường. Các nhà đầu tư KCN và NXXS cũng đã bắt đầu chú ý đến xu hướng phát triển các nhà xưởng KCN theo tiêu chuẩn xanh. Thị trường kho vận và Logistics cũng vô cùng sôi động với việc các nhà đầu tư đẩy mạnh tìm kiếm quỹ đất, để xây dựng các cơ sở hạ tầng logistics phục vụ thị trường thương mại điện tử và nhu cầu từ thị trường công nghiệp nhà đầu tư nước ngoài.

Phương Uyên