Thị Trường Đất Nền Đà Nẵng Nóng Sốt

Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn sôi động khi từ đầu năm đến nay, thị trường này đón hàng loạt dự án mới quy mô lớn đổ bộ. Đất nền Đà Nẵng theo nhịp của dự án, có sự tăng trưởng đáng chú ý.

Đất Nền Đà Nẵng Thiết Lập Mặt Bằng Giá Mới

Thị trường đất nền Đà Nẵng là một trong số ít thị trường đất nền khu vực miền Trung có những bước nhảy mạnh mẽ về giá trong thời gian qua. Hàng loạt các cú hích lớn như sáp nhập tỉnh, hạ tầng được đầu tư phát triển, du lịch tăng trưởng trở lại và hàng loạt các dự án tung hàng trở thành động lực tăng trưởng của bất động sản Đà Nẵng nói chung, đất nền nói riêng.

Thị trường đất nền Đà Nẵng đang thu hút giới đầu tư. Ảnh: Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Sự khởi sắc của thị trường đất nền bắt đầu từ đầu năm 2025 và vẫn tiếp diễn đến thời điểm hiện tại. Một trong những điểm nóng tiêu biểu của đất nền Đà Nẵng là trục ven biển kéo dài từ Sơn Trà – Mỹ Khê – Ngũ Hành Sơn – Hội An đến Chu Lai. Đơn cử, tại phường Sơn Trà, những lô đất nền phường Sơn Trà cách biển Mỹ Khê khoảng 200-300mm, giá đất đã tăng khoảng 20% so với cuối năm ngoái. Từ mức trung bình 70-75 triệu đồng/m2, chạm mức 85-97 triệu đồng/m2. Đất mặt tiền Võ Nguyễn Giáp , kề cận biển và gần các dự án lớn đang được triển khai có mức giá rao bán từ 220-260 triệu đồng/m2, tăng khoảng 30% so với cùng kì năm ngoái. Cũng nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp nhưng những vị trí kém đẹp hơn thì giá rao bán cũng dao động từ 120-150 triệu đồng/m2, cũng tăng trung bình từ 20-30% so với một năm trước.

Đất phường An Hải , đường Nguyễn Chính, trong vòng 1 năm qua, giá đã tăng từ mức 80-85 triệu đồng/m2 lên mức 120-125 triệu đồng/m2. Đất đường Nguyễn Đức An, giá cũng tăng từ 95-105 triệu đồng/m2 lên khoảng giá 120-130 triệu đồng/m2. Đất phường Ngũ Hành Sơn, những lô vị trí mặt tiền đường Chế Lan Viên, giá cũng tăng từ hơn 90 triệu đồng/m2 lên mức 115-120 triệu đồng/m2.

Bên cạnh những vị trí đắt đỏ, ở phân khúc giá thấp hơn, đất nền Đà Nẵng cũng ghi nhận những bước nhảy về giá. Đơn cử, đất tại Hòa Xuân cũng tăng giá từ 42-44 triệu đồng/m2 lên mức 45-48 triệu đồng/m2. Một số lô vị trí đẹp, giá chạm mức 55-60 triệu đồng/m2. Thuộc phường Ngũ Hành Sơn, đất Đường Bát Nàn Công Chúa, gần khu FPT, giá cũng tăng từ 32-36 triệu đồng/m2 lên mức 35-39 triệu đồng/m2. Đất đường Nguyễn Thức Đường, gần khu tái định cư Đông Hải, khoảng giá cũng tăng từ 50-53 triệu đồng/m2 lên mức 53-56 triệu đồng/m2. Mức tăng tương tự cũng diễn ra với khu Lê Văn Hưu, Hòa Hải, Mỹ An…

Những Điểm Lưu Ý Khi Đầu Tư Đất Nền Đà Nẵng

Không thể phủ nhận thực tế là thị trường đất nền Đà Nẵng đang nóng sốt nhờ hạ tầng được đầu tư đồng bộ, định hướng phát triển rõ ràng, quỹ đất hạn chế, du lịch bùng nổ và tâm lý tích sản của nhà đầu tư. Tuy nhiên, chính trong cơn nóng sốt này, nhà đầu tư càng cần phải tỉnh táo trước các quyết định xuống tiền.

Nhà đầu tư Hoàng Trường, trú tại phường Liên Chiểu (Đà Nẵng), người có gần 15 năm kinh nghiệm với thị trường đất nền Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang mở rộng nhiều trục giao thông trọng điểm. Việc bám theo các khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng (cảng Liên Chiểu, đường ven biển, khu đô thị Hòa Xuân) sẽ giúp gia tăng giá trị đầu tư. Nhà đầu tư nên tham khảo bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000 hoặc 1/500 để tránh rủi ro bị giải tỏa hoặc quy hoạch thay đổi.

Để đầu tư bất động sản Đà Nẵng cần có cái nhìn toàn cảnh về thị trường. Ảnh: Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

Bên cạnh đó, ông Trường nhấn mạnh, nhà đầu tư cần chọn lựa chọn đúng khu vực tiềm năng để đầu tư. Để lựa chọn đúng khu vực đầu tư, nhà đầu tư cần có hiểu biết và cái nhìn toàn cảnh về thị trường Đà Nẵng. Theo đó, khu vực lõi trung tâm thì giá đã cao, nguồn cung hạn chế nhưng thanh khoản ổn định. Khu vực Hòa Xuân, Nam cầu Cẩm Lệ sở hữu quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh, thích hợp an cư và đầu tư trung hạn. Khu vực Tây Bắc-Liên Chiểu được hưởng lợi từ cảng biển, khu công nghiệp, dư địa tăng giá mạnh. Vùng ven biển Mỹ Khê-Võ Nguyên Giáp thì quỹ đất hiếm, có tiềm năng khai thác du lịch, dịch vụ lưu trú. Khu vực Hòa Vang có đặc điểm quỹ đất lớn, giá còn “mềm”, phù hợp đầu tư dài hạn gắn với mở rộng đô thị.

Theo ông Trường, nhà đầu tư chỉ nên đầu tư vào khu vực có dân cư hiện hữu, hạ tầng đã hình thành, gần các trục giao thông chính. Những lô đất ở khu vực vắng vẻ, chưa có tiện ích xung quanh thường khó bán lại, dễ kẹt vốn. Bên cạnh đó, người mua cũng cần xác định rõ mục tiêu đầu tư. Nếu đầu tư ngắn hạn, nên chọn đất nền tại khu vực đang “có sóng” hạ tầng, có tiềm năng tăng giá nhanh. Ngược lại, với tầm nhìn trung – dài hạn, nhà đầu tư có thể tích lũy quỹ đất vùng ven, chờ đợi đô thị hóa và hạ tầng hoàn thiện. “Đà Nẵng từng trải qua nhiều đợt sốt đất, giá bị đẩy lên cao rồi nhanh chóng chững lại. Nhà đầu tư cần cảnh giác trước tin đồn, tránh mua theo tâm lý đám đông. Phân tích giá trị thật của lô đất mới là chìa khóa quyết định thành công”, ông Trường nhấn mạnh.

