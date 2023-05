Thị trường đất nền đã qua vùng đỉnh

Toàn cảnh buổi công bố báo cáo thị trường quý 2/2022 tại Hà Nội

Sáng 7/7 Batdongsan.com.vn đã tổ chức công bố báo cáo thị trường quý 2 tại khách sạn Deawoo Hà Nội. Tại TP.HCM sự kiện cũng đã tổ chức thành công vào sáng 5/7 với sự tham dự đông đảo của các chuyên gia, báo chí và khách hàng. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức trực tiếp trở lại sau hơn 2 năm tổ chức online do dịch Covid-19.

Báo cáo thị trường quý 2/2022 của Batdongsan.com.vn bao gồm các thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô, tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam và báo cáo chi tiết vùng. Ngoài các dữ liệu biến động thị trường, báo cáo tập trung vào sự phân hóa rõ rệt của thị trường bất động sản ở các loại hình cụ thể là đất nền, bất động sản cho thuê và bất động sản nghỉ dưỡng.

Với loại hình đất nền, theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, trong giai đoạn 2020 đến nửa đầu 2022 thị trường đất nền đã hoàn thiện một đợt sóng với vùng đáy rơi vào quý 2/2020 – khi dịch Covid-19 bùng phát. Thời điểm này mức độ quan tâm toàn thị trường sụt giảm khoảng 11% so với trước dịch (quý 2/2019), giao dịch toàn thị trường đóng băng do giãn cách xã hội và tâm lý bất an của người mua, nhà đầu tư. Tuy nhiên thị trường sau đó đã nhanh chóng cân bằng trở lại với các nhịp hồi phục mạnh khi các đợt dịch được kiểm soát. Các đợt sốt đất nền cục bộ cũng xuất hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với mức giá tăng mạnh.

Thị trường đất nền đang hoàn thiện chu kỳ tăng giá với vùng đỉnh xác lập vào quý 2/2021. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Đến quý 2/2021, vùng đỉnh của thị trường được xác lập khi lượt quan tâm tìm kiếm tăng khoảng 17% so với trước dịch (quý 2/2019) và khoảng 23% so với vùng đáy (quý 2/2020). Giai đoạn này các đợt sốt đất lan rộng ở nhiều thị trường do dịch bệnh được kiểm soát tốt, Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công và lãi suất ngân hàng ở mức hấp dẫn. Các đợt sốt đất nền sau đó vẫn xuất hiện rải rác tại các thị trường cho đến thời điểm đầu năm 2022 và dần hạ nhiệt. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong quý 2/2022 lượt tìm kiếm đất nền giảm khoảng 13% so với đỉnh quý 2/2021, một chỉ báo cho thấy cơn sốt đất nền đã đi qua vùng nóng và đang trong quá trình hoàn thiện một chu kỳ. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm trước dịch, cụ thể là quý 2/2019, lượt tìm kiếm vẫn tăng nhẹ khoảng 4% cho thấy hiện tại đất nền vẫn là loại hình bất động sản thu hút sự quan tâm của người mua, nhà đầu tư. Thời gian tới, dự báo thị trường đất nền tiếp tục chững hoặc giảm nhẹ để tìm điểm cân bằng sau giai đoạn sốt giá.

Thị trường đất nền phân hóa theo vùng, trong khi miền Bắc và miền Nam tiếp tục sụt giảm lượt tìm kiếm thì đất nền miền Trung vẫn giữ được sức nóng. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Điểm đáng chú ý là thị trường đất nền có sự phân hóa rõ về khu vực. Trong khi miền Bắc, miền Nam giảm dần sức nóng thì đất nền tại miền Trung vẫn tiếp tục được quan tâm tìm kiếm. Nhiều tỉnh thành như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Thanh Hóa, Phú Yên, Quảng Nam… đều ghi nhận lượt tìm kiếm tăng từ 25% đến 57% so với trước dịch. Điểm chung của các thị trường này đều là các tỉnh ven biển, những nơi phát triển mạnh bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng, loại hình đang dần phục hồi sau dịch.

Ngoài các thông số về lượt tìm kiếm, sự phân hóa của thị trường bất động sản, báo cáo quý 2/2022 của Batdongsan.com.vn còn dựng lại bức tranh thị trường từ dữ liệu lịch sử của các đợt sốt đất trong 30 năm qua cũng như phân tích những yếu tố tạo nên sốt đất và dự báo diễn biến tiếp theo của thị trường trong nửa cuối năm.

Ngọc Sương