Thị trường đất nền Long An - "vùng tam giác vàng" thu hút nhà đầu tư

Nằm liền kề TP.HCM, Long An được xem là địa phương vệ tinh đón lõng xu thế giãn dân của TP.HCM. Thời gian gần đây, Long An đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Trong đó, mạng lưới đường bộ tỉnh gồm các tuyến cao tốc và 4 tuyến quốc lộ: Tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương đưa vào khai thác, Quốc lộ 1A hoàn thành đầu tư mở rộng, dự án Quốc lộ N2 hoàn thành xây dựng đoạn Đức Hòa – Mỹ An. Trong đó, tuyến N2 đóng vai trò là trục mới của vùng ĐBSCL, với điểm đầu tại huyện Củ Chi (TP.HCM) đi xuyên qua vùng Đồng Tháp Mười. Hai tuyến Quốc lộ 50 và 62 đang được mở rộng và nâng cấp.

Bên cạnh cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Long An còn có tuyến cao tốc khác là Bến Lức – Long Thành đang được thi công xây dựng. Dự án này sẽ kết nối địa bàn các huyện Bến Lức, Cần Giuộc của tỉnh Long An, huyện Bình Chánh, Cần Giờ của TP.HCM và huyện Nhơn Trạch, Long Thành của tỉnh Đồng Nai.

Đặc biệt, theo đề án quy hoạch vùng TP.HCM, 3 huyện tại Long An trong tương lai sẽ là đô thị vệ tinh của TP.HCM.



Long An được xem là “vùng tam giác vàng” để đầu tư và phát triển bất động sản

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) nhận định, thị trường bất động sản Long An đang có nhiều cơ hội tăng trưởng.

"Nếu so với các tỉnh thành khác, Long An là đơn vị hành chính đông thứ 18 về số dân. Trong bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Việt Nam năm 2018, tỉnh Long An xếp ở vị trí thứ 2 trong 13 tỉnh miền Tây và thứ 3 cả nước. Cũng theo một báo cáo từ Văn phòng UBND tỉnh Long An, hiện toàn tỉnh có 28 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 13.500ha. Trong đó, 16 khu công nghiệp đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 68% và 14 cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy khoảng gần 90%. Tất cả những điều này minh chứng cho sức hút đầu tư tại tỉnh Long An là vô cùng lớn", ông Châu nói.

Hạ tầng phát triển nhanh và mặt bằng giá đất còn thấp được cho là hai yếu tố giúp thị trường bất động sản Long An gia tăng sức hút đối với các nhà đầu tư. Thực tế thời gian gần đây, Long An đang đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước như: Tập đoàn Nam Long, Vingroup, Him Lam, Phú An Thạnh…

Link bài gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/18/thi-truong-dat-nen-long-an-vung-tam-giac-vang-thu-hut-nha-dau-tu