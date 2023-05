Thị trường đất nền phía Nam cũng như nhà liền thổ ghi nhận xu hướng giảm mạnh cả về giao dịch và giá bán khi hầu như không có dự án mới triển khai, cũng không bán được hàng thứ cấp.

Chia sẻ về tình hình bán hàng, lãnh đạo một doanh nghiệp BĐS trụ sở tại TP.HCM cho biết, gần 6 tháng nay do không có nhiều nguồn hàng sơ cấp nên doanh nghiệp cũng nhận bán lại các sản phẩm thứ cấp. Sản phẩm rao bán dồi dào, tầm giá đa dạng nhưng sàn chỉ bán được tầm 20% nguồn hàng ký gửi và vài căn nhà riêng, nhà phố. Việc kiếm khách mua vẫn khó khăn dù là ở loại hình và tầm giá nào.

“Nếu là trước đây, các nền đất giá từ 1,5- 2 tỷ đồng hay nhà riêng lẻ ở vùng ven mà giá ở khoảng giao động trên dưới 3 tỷ đồng đổ lại có sổ hồng trao tay rất dễ ra hàng, cứ bán là sẽ có người mua thì giờ thì giá nào khách cũng không hứng thú. Tâm lý lo ngại suy thoái kinh tế khiến nhiều người thủ tiền mặt, không muốn bỏ tiền vào nhà đất nếu không thật sự có nhu cầu mua để ở. Còn với dân đầu tư, họ mua gì thời điểm này cũng có tâm lý muốn “ép giá” xuống thấp nhất, việc trả giá giảm 30 -50% trở thành điều thông thường. Nhu cầu mua bán không thể khớp nhau thì lấy đâu ra giao dịch”, vị này cho hay.

Chia sẻ công việc bán hàng giai đoạn này, Hồng Quý, một môi giới nhà đất ở tỉnh cho biết, hiện giờ kiếm khách mua đất nền rất khó. Nếu trước kia 10 người hỏi thì ít nhất cũng có 1 người mua, còn bây giờ 100 người hỏi thì may ra có một hai người thực sự xuống tiền. Người ta hỏi nhiều hơn nhưng hầu như không ai hài lòng về giá, dù chủ đất cần bán lúc này đều đã chấp nhận giảm giá khá nhiều mong ra hàng nhanh.

Dữ liệu nghiên cứu thị trường từ Batdongsan.com.vn cho thấy, trong quý I/2023, mức độ quan tâm tìm mua đất nền tại nhiều khu vực ở TP.HCM như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, quận 12, TP. Thủ Đức… đều giảm mạnh so với thời điểm cuối năm 2022, trong đó giảm mạnh nhất có thể kể đến huyện Nhà Bè (37%), quận 12 và huyện Bình Chánh (34%), quận 9 (29%), TP. Thủ Đức (26%), huyện Hóc Môn (25%); huyện Củ Chi (15%).

Không chỉ TP.HCM, hầu hết địa phương lân cận như Bình Phước, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận… cũng đều ghi nhận sự sụt giảm từ 4-12% nhu cầu tìm mua và sự quan tâm dành cho loại hình đất nền và đất nền dự án . Riêng tháng 4/2023, nhu cầu mua đất nền TP.HCM tiếp tục giảm 18%, đất nền tại các dự án có nhu cầu tìm mua giảm đến 23%, các tỉnh vệ tinh như là Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An cũng giảm lần lượt 7 -12% so với tháng 3/2023.