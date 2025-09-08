Thị Trường Đất Nền Tây Ninh Tiếp Tục Tăng Giá Mạnh

Tại phía Nam, thị trường đất nền Tây Ninh, cụ thể khu vực Long An cũ tiếp tục duy trì đà tăng giá ấn tượng trong thời gian qua. Làn sóng nhà đầu tư săn đất diễn ra nhộn nhịp nhờ sự cộng hưởng của các dự án lớn được triển khai mạnh mẽ tại đây kể từ năm ngoái đến nay.

Đất Nền Tây Ninh Thiết Lập Mặt Bằng Giá Mới

Sự tăng giá của thị trường đất nền Tây Ninh diễn ra không đồng đều. Nói cách khác, mức tăng được ghi nhận diễn ra chủ đạo trên địa bàn các khu vực thuộc Long An cũ, nơi đã, đang ghi nhận hàng loạt đại dự án của các ông lớn như Vingroup, Nam Long, Ecopark, An Huy Group… triển khai. Cùng với đó, hàng loạt hạ tầng trọng điểm như vành đai 3, vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Bến Lức – Long Thành, tuyến Võ Văn Kiệt, Tuyến ĐT 823D, Quốc lộ 22, tuyến ĐT 10 – CT02… đã tạo nền tảng cho sức bật của đất nền của khu vực nhờ hiệu ứng hạ tầng, tiện ích lan tỏa.

Thị trường đất nền Tây Ninh tiếp tục tăng giá trong thời gian gần đây.

Dữ liệu thị trường bất động sản quý 2/2025 của Batdongsan.com.vn ghi nhận, tại các tỉnh thành vệ tinh phía Nam, giap ranh TP.HCM, Tây Ninh, cụ thể là khu vực Long An cũ đang dẫn đầu về mức độ tăng giá đất nền với mức tăng 36% so với quý 1/2023. Trong biên độ thời gian ngắn hơn, khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, đất nền xã Hậu Nghĩa , khu vực Đức Lập Thượng cũ, giá tăng 20-30% so với thời điểm đầu năm 2025. Những lô vị trí đẹp, giá chào bán dao động 15-17 triệu đồng/m2, thay vì mức giá 12-14 triệu đồng/m2 trước đó. Đất khu vực thị trấn cũ, gần đại dự án Vinhomes Green City , vị trí đường nhánh, mức giá đang dao động 18-20 triệu đồng/m2, tăng khoảng 3-4 giá so với đầu năm. Các lô vị trí kinh doanh giá chào bán 25-32 triệu đồng/m2, tăng khoảng 30% so với 8 tháng trước. Đất nền Đức Hòa , khu vực Đức Hòa Hạ cũ và đất nền xã Mỹ Hạnh, khu vực Đức Hòa Đông cũ (, vị trí đường tỉnh lộ 10, giá tăng từ 14-20 triệu đồng/m2 lên mức 16,5-23 triệu đồng/m2.

Với đất nền Phước Vĩnh Tây , những lô đất vị trí mặt tiền đường ở Phước Vĩnh Tây, gần kề một siêu dự án khác sẽ được triển khai sắp tới, những lô đất đắc địa đường 826C, mang đến dòng tiền dòng dồi dào, được chào giá 35-36 triệu đồng/m2, tăng 4-6 giá so với đầu năm. Những lô đất vị trí xấu hơn nhưng gần kề dự án, giá cũng tăng từ mức 14-16 triệu đồng/m2 lên 16-18 triệu đồng/m2. Đất ở Nhị Thành, xã Thủ Thừa cũng tăng từ 6-9 triệu đồng/m2 lên 7,5-11 trieuej đồng/m2. Các vị trí mặt tiền đường kinh doanh tăng từ 12-14 triệu đồng/m2 lên 14-16 triệu đồng/m2.

Đất Nền Tây Ninh, Khu Vực Long An Cũ Vẫn Là Tâm Điểm Đầu Tư

Anh Ngọc Minh, môi giới đất nền Tây Ninh, hoạt động chính tại khu vực Long An cũ cho biết: “Các đại dự án và hạ tầng được đầu tư mạnh, đặc biệt, từ sau khi có thông tin sáp nhập Long An vào Tây Ninh và các đại dự án của các chủ đầu tư lớn được đẩy mạnh tại địa phương, đồng nghĩa với tiến trình nâng cấp đô thị khiến lượng khách hỏi đất tăng gấp ba lần so với đầu năm. Họ chủ yếu tìm đất nền có pháp lý sạch, diện tích từ 100-200 m2, giá dao động từ 1- 2 tỷ đồng. Đất nền Tây Ninh, trong đó khu vực Long An cũ vẫn được coi là “vùng trũng giá” mới nổi. Bởi đất nền ở TP.HCM giá đã quá cao. Tây Ninh giáp ranh TP.HCM, hạ tầng lại đang phát triển mạnh, giá đất vẫn mềm nên được đông đảo nhà đầu tư xuống tiền để đón đầu”.

Đất nền Tây Ninh hội tụ nhiều động lực tăng trưởng. Ảnh: Báo Tây Ninh

Trong khi đó, môi giới Phạm Văn Giáp, người chuyên bán đất nền và thấp tầng Tây Ninh cho rằng có 3 yếu tố chính sẽ tiếp tục thúc đẩy làn sóng nhà đầu tư mua đất nền Tây Ninh thời gian tới. Thứ nhất, Tây Ninh, trong đó khu vực Long An cũ nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây TP.HCM, là “vùng đệm” quan trọng kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Hạ tầng liên tục được đầu tư với hàng loạt dự án lớn như cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4.

Thứ hai, kỳ vọng về việc sáp nhập, nâng cấp đô thị đã khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng đất đai tại Tây Ninh sẽ được định giá lại theo mặt bằng mới, tương tự những gì từng xảy ra ở Thủ Đức khi trở thành thành phố trực thuộc TP.HCM.

Cuối cùng, giá đất tại Tây Ninh hiện vẫn “mềm” so với TP.HCM, trong khi dư địa tăng trưởng còn rộng. Sự chênh lệch này tạo cơ hội cho những nhà đầu tư muốn đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư và dòng vốn về khu vực.

