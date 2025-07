Thị trường đất nền tỉnh từng là “địa hạt” được giới đầu tư quần thảo trong các cơn sốt đất khi thị trường bất động sản ở giai đoạn thịnh vượng. Thế nhưng, kể từ khi thị trường suy thoái đến nay, nhiều nhà đầu tư dù cắt lỗ vẫn không thoát được hàng tại các thị trường này.

Tháng 4/2021, nhà đầu tư Trần Cẩm Hồng, trú tại Vạn Phúc (Hà Đông) mua đầu tư 1 lô đất hơn 2.000m2 ở Kim Bôi (Hòa Bình) với giá 2,8 tỷ đồng với mục đích chờ tăng giá bán kiếm lời. Tháng 10/2021, khi thị trường đất nền ở các tỉnh vẫn đang sốt, có người trả lô đất Hòa Bình của chị Hồng giá 3,1 tỷ đồng nhưng chị không bán do kì vọng giá vẫn còn lên tiếp. Từ năm 2022, thị trường bất động sản lao dốc, lãi suất ngân hàng tăng cao, nhiều lô đất gần lô chị Hồng mua bắt đầu giảm giá mạnh, lên tới 40%. Do không vay ngân hàng nên chị Hồng “vững vàng” giữ đất. Tháng 1/2024, do cần tiền, chị Hồng buộc phải rao bán lô đất. Thị trường lúc này đã khởi sắc hơn so với 2 năm trước đó nhưng lô đất của chị dù bán với giá 2,2 tỷ đồng, thấp hơn 600 triệu đồng so với giá mua vào nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được khách mua.