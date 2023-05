Thị trường gặp khó, Phú Mỹ Hưng vẫn bàn giao căn hộ đúng tiến độ

Trước đó, ngay sau thời kỳ giãn cách xã hội kết thúc, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng cũng đã ra mắt dự án mới nhất của mình là The Antonia, đồng thời công bố kế hoạch phát triển khu đô thị và định hướng kiến tạo các dự án nhà ở trong thời gian tới.

Gần 3 thập niên, chưa từng trễ hạn



Chủ đầu tư khu đô thị Phú Mỹ Hưng vẫn triển khai đồng bộ các

hoạt động xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ

Năm nay, Phú Mỹ Hưng sẽ bàn giao hàng loạt các dự án cao cấp tới khách hàng gồm: The Signature, Hưng Phúc Premier và Urban Hill. Trong đó, The Signature là dự án đầu tiên được bàn giao trong năm và bắt đầu từ 29/6. The Signature – hợp phần thứ 3 của khu phức hợp Midtown có 2 khối nhà ký hiệu M7A và M7B với tổng số căn hộ và cửa hàng là 619 căn.



Khách hàng Huỳnh Ngọc Cẩm Hương tới nhận bàn giao căn hộ The Signature ngày 30/6

Nhằm tăng trải nghiệm và giúp khách hàng có thời gian tham quan khu căn hộ, Phú Mỹ Hưng cho biết The Signature được bàn giao theo 2 đợt, mỗi đợt kéo dài 10 ngày và mỗi ngày chỉ bàn giao 30 căn. Được biết lịch giao nhà đợt 1 – khối nhà M7B từ ngày 29/6 – 8/7 và đợt 2 – khối nhà M7A từ ngày 3/8 – 12/8.



Sau gần 4 năm, 3/4 khu phức hợp Midtown đã ‘’về đích’’ đúng tiến độ

Tọa lạc trên cung đường Nguyễn Lương Bằng, ở vị trí “cửa ngõ” vào khu Nam Viên của đô thị Phú Mỹ Hưng, tổng thể khu phức hợp Midtown có 4 công trình. Như vậy, sau gần 4 năm, 3/4 khu phức hợp Midtown đã ‘’về đích’’. Hợp phần còn lại, cũng là hợp phần cao cấp nhất toàn khu – The Peak đang được đẩy mạnh thi công, tiến độ đạt gần 60%.

Khi toàn bộ khu phức hợp này được đưa vào vận hành, cũng là lúc đánh dấu một hành trình mới của đô thị Phú Mỹ Hưng nói riêng và cả khu Nam Sài Gòn nói chung khi lần đầu tiên, có một khu phức hợp hoàn chỉnh được phát triển từ ý tưởng các khu phức hợp nổi tiếng thế giới như Midtown Manhattan, Tokyo Midtown…

Gia tăng dịch vụ đô thị, nâng tầm giá trị sản phẩm

Hiện tại, khi diện mạo đô thị cơ bản hoàn chỉnh, chủ đầu tư đã công bố thêm nhiều thông tin về kế hoạch phát triển tiếp theo. Theo đó, tổng diện tích đất dành cho các cao ốc thương mại, dịch vụ, trường học… chỉ còn khoảng 37,4 ha tập trung chủ yếu ở các khu Trung tâm thương mại tài chính quốc tế, khu The Crescent, khu Y tế điều dưỡng…

Riêng quỹ đất xây dựng nhà ở toàn đô thị chỉ còn lại 18% với tâm điểm là khu Nam Viên. Đây cũng là tiểu khu đang khá nhộn nhịp với nhiều công trình nhà ở cao cấp đang được triển khai như The Peak – Midtown, Hưng Phúc Premier, The Ascentia, The Antonia…

Thành công của bản quy hoạch khu đô thị Phú Mỹ Hưng được thực chứng bằng việc hàng chục ngàn người trong và ngoài nước lựa chọn nơi này làm nơi an cư, làm việc và học tập. Cộng đồng cư dân chiếm đa số là chủ doanh nghiệp, chuyên gia, lao động làm việc trong các lĩnh vực kinh tế tri thức cao như tài chính, công nghệ, giáo dục…

Tính riêng từ cuối năm 2019 đến nay, gần 100.00m2 sàn thương mại từ các công trình Crescent Mall 2, The 67 Tower, Phu My Hung Tower… đã được đưa vào sử dụng. Ngoài ra, theo quan sát, trong khoảng 2 năm tới, khu đô thị này cũng sẽ có thêm khoảng hơn 100.000m2 sàn thương mại, dịch vụ, triển lãm từ hàng chục cao ốc đang triển khai.



Hàng chục ngàn người trong và ngoài nước lựa chọn Phú Mỹ Hưng

làm nơi an cư, làm việc và học tập

Khi các tiện ích gần như đầy đủ, đẳng cấp và xuất hiện trải đều tại khắp Phú Mỹ Hưng cũng chính thời điểm chín muồi để phát triển dự án căn hộ cao cấp hơn theo định hướng “Dành những gì tốt nhất cho sau cùng”. The Antonia là một dự án được kiến tạo như vậy.

Chính vì sự khan hiếm quỹ đất, cùng với định hướng dự án sau luôn cố gắng tốt hơn dự án trước, chủ đầu tư cho biết sẽ đẩy mạnh việc nâng tầm sản phẩm “từ trong nhà ra ngoài ngõ” để gia tăng chất lượng không gian sống tại đô thị, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho các dự án bất động sản. Vì vậy, với The Antonia, đó chính là “phép cộng” sở hữu những tiện ích độc đáo theo xu hướng của một không gian nghỉ dưỡng cao cấp.

Nếu Midtown – dự án có quy mô lớn nhất trong những năm gần đây của Phú Mỹ Hưng lần đầu tiên có phòng tập golf giả lập, hay Happy Valley Premier – dự án 100% sản phẩm là biệt thự cảnh quan đầu tiên tại TP.HCM có Aqua Gym – thiết bị tập thể dục dưới nước, thì The Antonia đều có cả hai tiện ích này.



The Antonia mang đến nhiều tầng giá trị cho chủ sở hữu

Nhiều chuyên gia nhận định, với chiến lược nâng tầm sản phẩm của Phú Mỹ Hưng, The Antonia hay bất kỳ dự án nào xuất hiện trong tương lai tại đô thị đều sở hữu nhiều tầng giá trị: giá trị để ở thực, giá trị gia tăng, giá trị trải nghiệm đô thị dịch vụ và giá trị từ sự hữu hạn trong hữu hạn.

Vì vậy, đây sẽ là dự án tạo cú hích cho thị trường bất động sản không chỉ khu Nam mà còn cả TP.HCM “hậu dịch” Covid-19.

Chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng cho biết vào trung tuần tháng 7 này, đơn vị sẽ mở bán tòa nhà B – tòa nhà còn lại của dự án The Antonia – Đây là sự kiện mở bán offline đầu tiên của doanh nghiệp này từ khi có dịch Covid-19. Tòa nhà B của The Antonia có 183 căn hộ, bao gồm loại 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và tophouse. Đây cũng là tòa nhà tập trung những không gian tiện ích độc đáo nhất của toàn dự án như phòng đánh golf giả lập, phòng giải trí, phòng đọc sách, phòng đa chức năng.