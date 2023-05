Sự bùng nổ mạnh mẽ của dịch Covid-19 đã khiến hầu hết các quốc gia trên thế giới phải cách ly xã hội và hạn chế di chuyển. Thị trường du lịch và khách sạn cũng vì thế mà rơi vào trạng thái ngủ đông trong suốt nửa đầu năm 2020.

Số liệu thống kê từ Sở du lịch cho thấy, sau nhiều năm liên tục đạt tốc độ tăng trưởng du lịch ấn tượng, Việt Nam lần đầu tiên ghi nhận sự sụt giảm về lượng khách du lịch quốc tế và nội địa trong 6 tháng đầu năm 2020 với mức giảm lần lượt là 56% và 50% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam tạm dừng các chuyến bay quốc tế kể từ cuối tháng 3, vì vậy lượng khách quốc tế giảm mạnh gần 99% chỉ trong quý 2.

Ông Nguyễn Trọng Thức, Phó Giám đốc của CBRE Hotels Việt Nam nhìn nhận, tình hình dịch bệnh bùng phát khiến nhiều kế hoạch du lịch bị trì hoãn và ngành kinh doanh khách sạn gặp nhiều khó khăn hơn. Doanh thu trên mỗi phòng trong nửa đầu năm tại thị trường Hà Nội và TP.HCM lần lượt giảm khoảng 56% và 64% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu trên mỗi phòng cho cả Việt Nam trong cùng kỳ cũng ghi nhận mức giảm tương tự khoảng 55%. Công suất phòng giảm sút nghiêm trọng nhất là trong tháng 4, giai đoạn diễn ra cách ly toàn xã hội. Tuy nhiên trong 2 tháng sau đó, thị trường bắt đầu được cải thiện nhờ vào lượng khách nội địa du lịch trở lại. Ngoại trừ loại hình khách sạn cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM có công suất phòng không tăng do chịu tác động từ nguồn khách quốc tế sụt giảm, các địa phương du lịch khác đều ghi nhận công suất thuê phòng tăng từ 4-5 lần so với thời điểm tháng 4.



Tình hình du lịch hạn chế khiến thị trường khách sạn được dự báo sẽ khó phục hồi trong các tháng cuối năm 2020. Ảnh minh họa

Mọi hi vọng khôi phục của thị trường hiện nay phụ thuộc vào lượng khách du lịch nội địa. Nhu cầu du lịch nội địa được kỳ vọng sẽ dẫn dắt sự phục hồi của thị trường khách sạn và bù đắp phần nào sự sụt giảm lượng khách quốc tế trong năm 2020. Trong bối cảnh chưa thể đi du lịch nước ngoài, nhiều người Việt lựa chọn những điểm đến trong nước nhằm hỗ trợ ngành du lịch địa phương. Những điểm đến có thể dễ dàng tiếp cận bằng đường bộ như Sapa, Hạ Long ở miền Bắc hoặc Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt ở miền Nam đã đặc biệt hưởng lợi từ làn sóng phục hồi trong các tháng hè vừa qua.

Tuy nhiên, du lịch nội địa bắt đầu khởi sắc từ tháng 6 thì sau 99 ngày không có thêm ca nhiễm cộng đồng, Việt Nam phải đối mặt với làn sóng dịch thứ hai bắt nguồn từ cụm bệnh viện tại Đà Nẵng từ ngày 24/07. Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Quản lý cấp cao CBRE Việt Nam nhìn nhận, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhu cầu du lịch trong nước chắc chắn sẽ giảm mạnh và khách du lịch nội địa cũng dè dặt hơn do những lo ngại leo thang về nguy cơ bùng phát dịch bất cứ lúc nào. Sự phục hồi ở phân khúc khách quốc tế cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn do Việt Nam sẽ tiếp tục trì hoãn việc nối lại các chuyến bay quốc tế và tâm lý tránh du lịch nước ngoài khi dịch vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn trên thế giới.

Nhìn nhận về tình hình hoạt động của các khách sạn trong quý 3/2020, chuyên gia CBRE cho rằng, sẽ khó có nhiều biến chuyển so với quý 2 vừa qua do Việt Nam hiện đang trải qua làn sóng Covid-19 thứ hai và nhiều thành phố hoặc địa phương đang phải thiết lập cách ly xã hội để ngăn ngừa sự lây lan. Theo ông Nguyễn Trọng Thức, Phó Giám đốc của CBRE Hotels Việt Nam, thị trường khách sạn trong giai đoạn 2020-2021 được dự báo sẽ luôn ở trong tư thế phòng thủ, với tình hình hoạt động có thể thay đổi liên tục do phải đối mặt với những biến động khó lường về dịch bệnh cho đến khi có vắc-xin phòng ngừa hoặc phương pháp điều trị hiệu quả hơn. Thị trường khách sạn khó có khả năng phục hồi trong năm 2020, dự báo trong 2021 khi du lịch tăng trưởng trở lại, ngành khách sạn mới có thể khởi sắc.

Mặc dù dịch Covid-19 sẽ để lại nhiều thiệt hại và tác động sâu rộng đến thị trường, triển vọng phát triển của ngành khách sạn ở Việt Nam vẫn được đánh giá là rất khả quan trong dài hạn nhờ vào cơ sở hạ tầng được cải thiện, chính sách thị thực ưu đãi và định hướng đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm của Nhà nước. Việt Nam được cả thế giới biết đến là một trong những quốc gia ứng phó thành công và hiệu quả nhất trong đại dịch. Điều này đã giúp Việt Nam xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn trên bản đồ du lịch thế giới, giúp thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát.

Về thị trường đầu tư, nhiều tập đoàn/quỹ đầu tư đang săn đón những tài sản đang bị áp lực nợ với mức định giá thấp. Song song đó nhiều cơ hội cũng mở ra khi những chủ sở hữu các chuỗi khách sạn cũng đang tìm cách thoái vốn tại một số tài sản kém hiệu quả.

Phương Uyên

>> “Ngấm đòn” Covid-19, hàng loạt khách sạn buộc phải sang nhượng giá rẻ

>> Hỗn loạn giá phòng khách sạn 3-5 sao tại Nha Trang