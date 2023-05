Dịch bệnh kéo dài ngoài dự kiến khiến những nhà đầu tư vốn mỏng, dùng đòn bẩy tài chính ngân hàng không thể “cầm cự” thêm hoặc những nhà đầu tư mà công việc chính gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra nên buộc phải rao bán cắt lỗ. Anh Phạm Trọng Toản, môi giới bất động sản thổ cư Hà Nội cho biết từ tháng 5 đến giữa tháng 7, phần lớn giá bán ở những khu vực không chịu ảnh hưởng của sốt đất thời điểm đầu năm vẫn ghi nhận đi ngang hoặc có xu hướng giảm nhẹ. Nhưng từ nửa cuối tháng 7 đến nay, nhiều nhà đầu tư sẵn sàng bán rẻ hơn 15-20%, thậm chí 30% so với giá thị trường để đẩy được hàng, thu hồi lại vốn. Riêng các khu vực sốt đất đầu năm là một số vùng ven Hà Nội, giá quay đầu giảm mạnh, có lô đất mua giá cao trào lúc sốt, cắt lỗ 40% vẫn chưa bán được vì giá cắt lỗ vẫn ảo so với giá thực tế của thị trường.

Chị Kiều Thị Hoa, môi giới căn hộ cao cấp cho biết, dòng sản phẩm này vẫn gặp khó về thanh khoản trong những năm gần đây do nguồn cung lớn, lực cầu yếu. Dịch bệnh trở thành cú bồi khiến phân khúc này tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Thời điểm dịch bệnh mới bùng lại, nhiều chủ nhà gửi chị bán đã cắt lỗ 150-200 triệu đồng/căn thì ở thời điểm hiện tại, dịch bệnh phức tạp hơn và cùng “tâm lý” tháng Ngâu, nhiều chủ nhà tiếp tục cắt lỗ thêm 50-100 triệu đồng/căn.

Anh Nguyễn Hải Đăng, môi giới đất nền ven biển ở Phú Yên, Quy Nhơn (Bình Định) cũng thừa nhận làn sóng cắt lỗ đang mạnh mẽ hơn ở phân khúc này trong tháng 8 với mức cắt lỗ tăng trung bình khoảng 10% so với thời điểm 3 tháng trước.

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy, thời điểm tháng 8/2021, trên nhiều hội nhóm facebook, zalo, viber, lượng tin rao bán cắt lỗ bắt đầu tăng mạnh so với các tháng trước đó, đặc biệt là ở phân khúc đất nền, đất thổ cư, nhà phố.

Làn sóng cắt lỗ trên thị trường bất động sản bắt đầu xuất hiện mạnh mẽ.

Nhiều nhà đầu tư bắt đầu cảm nhận thị trường đã và đang ngấm đòn Covid-19 và bắt đầu có động thái săn hàng giá rẻ. Nhà đầu tư Phạm Đình Tú cho biết thời điểm tháng trước, nhiều nhà đầu tư đã rao bán nhưng mức giảm vẫn còn nhẹ nhưng đến thời điểm này, mức cắt lỗ bắt đầu cao hơn, cho thấy những tác động tiêu cực của Covid-19 đã “ngấm” mạnh hơn khiến họ không thể cầm cự thêm. Ông Tú đang “săn” hàng giá rẻ và sẵn sàng xuống tiền nếu tìm được hàng đẹp, giá tốt ở thời điểm này.

Nhà đầu tư Thành Luân cũng cho biết, ông đã nghe ngóng thị trường suốt nhiều tháng qua nhưng đến thời điểm hiện tại mới thấy thị trương giảm nhiệt mạnh hơn khi nhà đầu tư ra hàng nhiều hơn và mức cắt lỗ cũng cao hơn, đặc biệt tại các thị trường phát triển mạnh thời gian qua. Nếu dịch bệnh vẫn phức tạp thì làn sóng cắt lỗ có thể sẽ tiếp tục tăng thời gian tới.

Cả ông Tú và ông Luân đều xuống tiền mua hàng cắt lỗ thời gian này. Tuy nhiên do dịch bệnh, việc mua hàng mới chỉ dừng ở hình thức xem hàng online và chuyển cọc, các thủ tục khác sẽ được đẩy mạnh khi giãn cách kết thúc. Theo ông Tú, dù là hàng cắt lỗ thì việc chọn mua bất động sản vẫn phải gắn với sự am hiểu thị trường đó. “Nếu không am hiểu thị trường và sản phẩm thì sẽ không có kiến thức để đánh giá đó có thực sự là hàng cắt lỗ hay không bởi rất nhiều hàng rao bán cắt lỗ chỉ là chiêu trò của môi giới chứ thực sự giá không hề cắt lỗ”, ông Tú nhấn mạnh. Ông Tú cho biết ông mới cọc 2 lô đất giá cắt lỗ tuần trước, do đã có nhiều năm khảo sát thị trường nên chưa cần xuống thực tế, chỉ cần nhìn thông tin sản phẩm, ông đã hình dung ra khu vực, quy hoạch, hạ tầng khu đó để biết có nên đầu tư hay không và mức giá đưa ra có thực sự là giá tốt hay không.

Duy Bách

