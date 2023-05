Thị trường Long An được dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021

Thị trường giáp ranh TP.HCM vốn đã trở thành “miền đất hứa” cho nhà đầu tư bất động sản trong suốt 2 năm vừa qua. Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống các tuyến giao thông liên vùng, bên cạnh đó là tác động của làn sóng chuyển dịch nhà máy ra khỏi Trung Quốc đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sự bứt phá kinh tế của vùng ven.



Long An liên tục phát triển hạ tầng để tăng trưởng kinh tế

Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025, tỉnh Long An sở hữu nhiều dự án phát triển giao thông với tổng vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều công trình đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, lưu thông hàng hóa từ những khu công nghiệp mới đến TP.HCM. Điển hình là cảng Quốc Tế Long An, dự án được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp mới của toàn miền Nam.

Những bước tiến nói trên sẽ nối tiếp loạt thành tựu mà tỉnh đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020 như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,11%/năm, gần 1.500ha đất công nghiệp được lấp đầy, tỉ lệ lấp đầy khu công nghiệp đang hoạt động trên 85%. Ngoài 12.000 doanh nghiệp trong nước đang hoạt động, Long An còn thu hút trên 1.000 dự án vốn đầu tư nước ngoài và đã trở thành địa phương có sức hút đầu tư đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Sức hút đầu tư đó cũng hiện hữu trong thị trường bất động sản nhà ở. Với nhiều dự án khu dân cư được phát triển bài bản bởi những chủ đầu tư uy tín, tỉnh Long An đang vừa nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương, vừa trở thành nơi an cư lý tưởng cho nhân sự của những doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại đây cũng như người dân khu vực phía Tây TP.HCM.



The Pearl Riverside – Khu compound đáng chú ý tại thị trường nhà ở tại Long An

Là một trong số những chủ đầu tư tiên phong triển khai dự án nhà ở tại Long An, SeaHoldings đã thể hiện được uy tín và chất lượng sản phẩm có thể mang lại cho khách hàng. Khu nhà phố compound The Pearl Riverside, được khởi công vào cuối năm 2019, đầu 2020 là dự án mới nhất và tham vọng nhất của SeaHoldings tính đến thời điểm hiện tại. Khu compound đươc phát triển với nhiều giá trị nâng tầm cuộc sống hiếm có như giá trị về vị trí, không gian sống, giá trị an dưỡng sức khỏe và giá trị nghỉ dưỡng tại gia.

Nằm trải dài bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, ngay trung tâm thị trấn Bến Lức, The Pearl Riverside tập hợp những điểm vượt trội tưởng chừng như không thể tìm thấy được trên thị trường hiện nay. Một dự án compound an ninh, đẳng cấp, sở hữu yếu tố sinh thái, không gian xanh mát nhưng lại có vị trí tại khu vực dân cư sầm uất và chỉ cách trung tâm TP.HCM 30-40 phút đi xe. Hơn thế nữa, bên trong The Pearl Riverside là nơi hội tụ những tiện ích phục vụ tốt nhất cho cuộc sống của cư dân. Đầu tiên phải kể đến công viên ven sông The Pearl River Park tuyệt đẹp, rộng gần 6000m2. Tại đây, cư dân có thể trải nghiệm bến thuyền, sàn ngắm cảnh, quảng trường, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, chòi thư giãn, khu vực thể thao ngoài trời… Bên cạnh đó là Clubhouse với hồ bơi, phòng gym tiêu chuẩn Quốc tế; Tòa nhà thương mại – dịch vụ 10 tầng và trường học Pearl School.



Clubhouse đã được hoàn thiện tại The Pearl Riverside

Chỉ sau hơn 1 năm kể từ ngày khởi công, SeaHoldings đã luôn phát triển dự án một cách khẩn trương, đúng tiến độ, kể cả trong khâu thực hiện thủ tục pháp lý. Thời điểm trước Tết Nguyên Đán năm 2021 vừa qua, công viên, Clubhouse và hạ tầng đường nội bộ của dự án đã được hoàn thiện 100%. Song song đó, hàng loạt những căn nhà phố đã được xây dựng xong và tiến hành bàn giao. Chủ đầu tư cũng cho biết sắp tới sẽ tiếp tục trao sổ đỏ từng căn cho khách hàng.

Đại diện của SeaHoldings cho biết trong thời gian tới, The Pearl Riverside sẽ tung ra chương trình ưu đãi “Tậu nhà sang – Rước lộc vàng” vô cùng hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng chọn mua nhà phố tại khu compound sẽ được nhận ngay lộc vàng từ chủ đầu tư, giá trị lên đến 10 chỉ vàng. Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ nhận được cơ hội rút thăm trúng thưởng xe ô tô Mazda 3 và iPhone 12 cực kỳ giá trị. Trong đó, cơ hội trúng giải thưởng iPhone 12 là rất cao khi chương trình rút thăm sẽ được thực hiện sau mỗi 5 giao dịch thành công.



Sức hút của The Pearl Riverside sẽ tiếp tục tăng trong năm 2021

Với nhiều thế mạnh cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn, đa số nhà đầu tư đều đánh giá The Pearl Riverside là dự án vượt trội để ở và đầu tư sinh lời. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của vùng ven TP.HCM nói chung và tỉnh Long An nói riêng sẽ là đòn bẩy cho sức hấp dẫn cũng như tiềm năng của khu compound “Hòn ngọc ven sông” trong năm 2021.