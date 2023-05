Thị trường mới nổi nào đang thu hút các ông lớn?

Quảng Bình – những tiềm năng lớn

Là một tỉnh duyên hải thuộc vùng Bắc Trung Bộ, Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi cảnh quan thiên nhiên đẹp với bờ biển dài 116,04 km, rừng núi hùng vĩ và hệ thống hang động nổi tiếng. Quảng Bình sở hữu nhiều bãi biển đẹp như Nhật Lệ, Đá Nhảy, Bảo Ninh; được mệnh danh là “vương quốc hang động Việt Nam”, trong đó hang động Sơn Đoòng được xếp loại là hang lớn và đẹp nhất thế giới. Nhắc đến Quảng Bình không thể không nhắc đến vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Hệ thống giao thông Quảng Bình cũng ghi nhận sự phát triển vượt bậc thời gian qua, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối vùng miền, giao lưu, trao đổi hàng hóa. Với vị trí chiến lược quan trọng là nằm trên hành lang phát triển kinh tế Đông – Tây, Quảng Bình được ví như cửa ngõ phía Đông thông ra biển của vùng trung Lào và đông bắc Thái Lan. Các tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa phận Quảng Bình có thể kể đến là Quốc lộ 1A, hai nhánh đường Hồ Chí Minh Đông và Tây, đường sắt Bắc – Nam, sân bay Ðồng Hới và cảng biển Hòn La.

Quảng Bình có tiềm năng lớn trong phát triển bất động sản du lịch. Theo số liệu của Sở Du lịch Quảng Bình, giai đoạn 2016-2020, ngành du lịch Quảng Bình đã đón khoảng 17,6 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân 18,05%/năm, tăng 90% so với giai đoạn 2011-2015, trong đó có 780 nghìn lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng 47,67%/năm, tổng thu từ khách du lịch khoảng 19,2 nghìn tỷ đồng.

Thế nhưng cơ sở lưu trú của thị trường này hiện còn sơ khai, đặc biệt là các cơ sở lưu trú cao cấp. Cũng theo số liệu thống kê của Sở Du lịch Quảng Bình thì hiện toàn tỉnh có 465 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó 3 khách sạn 5 sao, 6 khách sạn 4 sao, 11 khách sạn 3 sao, 17 khách sạn 2 sao, 14 khách sạn 1 sao và hệ thống các nhà nghỉ du lịch, homestay, farmstay với khoảng 6.000 buồng, 12.000 giường…

Bất động sản Quảng Bình phát triển mạnh những năm gần đây

Cuộc đổ bộ của các ông lớn

Tiềm năng lớn nhưng thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vẫn còn đang sơ khai là cơ sở để nhiều ông lớn bất động sản đổ bộ về Quảng Bình khai thác, phát triển sản phẩm. Trong khoảng 3 năm gần đây, Quảng Bình đã đón nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng có quy mô lớn.

Đơn cử có thể kể đến dự án khách sạn 5 sao Pullman được Tổng công ty Du lịch Hà Nội cùng Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội – Quảng Bình động thổ. Được biết, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 6ha với tổng số 250 phòng khách sạn.

Kế đó, quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp FLC Quang Binh Beach & Golf Resort nằm trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cũng được xây dựng. Quần thể này có tổng diện tích 1.900ha, cung cấp hơn 500 phòng khách sạn và hàng trăm căn shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng. Ông lớn Vingroup cũng đã khánh thành và đưa vào hoạt động tổ hợp Vincom và nhà phố thương mại shophouse tại thành phố Đồng Hới.

Bên cạnh đó, dự án Movenpick Central tại phường Hải Đình, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) của Công ty CP Việt Group cũng được UBND tỉnh Quảng Bình ủng hộ về chủ trương đầu tư. Movenpick Central tọa lại tại số 18 đường Quách Xuân Kỳ với tổng diện tích gần 3.000 m2, quy mô dự kiến 21 căn shophouse và một khối nhà khách sạn 32 tầng.

Hơn một năm qua, dù đối mặt với dịch bệnh phức tạp, thị trường bất động sản Quảng Bình vẫn đón nhận nhiều dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc chính thức giới thiệu, mở bán. Đầu năm 2021, Đất Xanh Miền Trung được trao chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1, TP. Đồng Hới- Quảng Bình với tổng mức đầu tư 1.809 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án căn hộ Khách Sạn Dolce Penisola Quảng Bình nằm trên khu đất rộng 8,237 m2 với 2 tòa tháp cao 27 tầng, cung cấp hơn 1.600 căn hộ khách sạn và khu Shophouse, dịch vụ hỗn hợp cũng được đưa ra thị trường. Dự án do Công trình do Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Onsen Fuji làm chủ đầu tư. Mới đây, Công ty Cổ phần đầu tư First Real cũng mở bán chính thức dự án Nhật Lệ Riverside (Bảo Ninh, Đồng Hới). Dự án nằm trên khu đất có diện tích 37.750m2 ven sông Nhật Lệ với quy mô 59 căn biệt thự.

Nhận định về tiềm năng của bất động sản Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư kí Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết Quảng Bình đang thu hút các nhà đầu tư lớn. Sức hút của thị trường Quảng Bình nằm ở mặt giá thấp và nhiều tiềm năng. Theo ông Đính, trong khoảng 5 năm tới, Quảng Bình sẽ trở thành một công trường lớn với nhiều dự án quy mô được xây dựng.

Duy Bách

