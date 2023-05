Thị trường nhà cho thuê Hà Nội: Những biến động sau vụ cháy Rạng Đông

Là một quận phía Tây Nam Hà Nội, Thanh Xuân giáp khá nhiều quận trung tâm khác của thủ đô như Đống Đa, Nam Từ Liêm, Hà Đông… Thanh Xuân cũng là nơi tập trung nhiều trường đại học lớn, một số nhà máy, các trụ sở ban ngành và nhiều công ty. Do đó, lượng người ngoại tỉnh đổ về đây thuê trọ rất lớn.

Mặc dù các thông số về chất lượng không khí, môi trường quanh khu vực bên ngoài đám cháy kho Rạng Đông đã được Bộ Tài Nguyên Môi trường khẳng định an toàn nhưng nhiều người dân sống gần khu vực đám cháy vẫn không chọn quay trở lại nơi cũ sinh sống. Đây là thực trạng phổ biến với người nhập cư là sinh viên, người lao động ngoại tỉnh thuê nhà tại đây. Do tính chất đi thuê, không bị ràng buộc bởi không gian sống cố định, họ chọn thay đổi môi trường sống và điều này tạo nên những diễn biến đáng chú ý tại các thị trường cho thuê lân cận.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, trong cuộc dịch chuyển này, Đống Đa trở thành điểm đến của số đông khách hàng có nhu cầu thuê phân khúc căn hộ chung cư, đặc biệt là chung cư mini, nhà tập thể. Trong khi đó, Hà Đông, Nam Từ Liêm là điểm lựa chọn của phần lớn công nhân, sinh viên các trường đại học.

So với nhiều quận, Đống Đa không chỉ giáp ranh Thanh Xuân mà còn có sự tương đồng lớn về hạ tầng giao thông, xã hội, kinh tế nên trong cuộc dịch chuyển, những gia đình sống ở khu vực gần đám cháy chọn thuê chung cư, nhà riêng tại đây. Tuy nhiên, ở vị trí trung tâm, chung cư ở Đống Đa khá đắt đỏ. Dòng trung cấp dao động từ 10-12 triệu đồng/căn/tháng, trong khi dòng cao cấp mức giá đều từ 15 triệu đồng/căn/tháng trở lên. Do đó, nhà tập thể cũ, chung cư mini trở thành đối tượng được tìm thuê nhiều nhất do mức giá thuê mềm, phổ biến từ 5-8 triệu đồng/tháng.



Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy, trước thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều chung cư mini tại Đống Đa thuộc các phường như Khương Thượng, Thịnh Quang, Trung Liệt, Cát Linh… tỉ lệ lấp đầy đạt từ 80-90% thì sau khi vụ cháy xảy ra một tuần, các dự án chung cư mini đều rơi vào tình trạng cháy hàng. Môi giới không đủ nguồn hàng giới thiệu cho khách.

Anh Quang Huy, chủ một chung cư tại Đống Đa cho biết, khách hỏi thuê trong tháng qua phần lớn là các hộ gia đình có nhà gần nhà máy Rạng Động hoặc các gia đình trẻ từng thuê chung cư mini khu vực đó. Thời điểm cuối tháng 8, chung cư mini của anh Lâm vẫn còn 2 căn trống, thế nhưng chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi vụ cháy xảy ra, 2 căn đó nhanh chóng được 2 gia đình có nhà ở khu vực cháy hỏi thuê.

Theo các môi giới chuyên phân khúc chung cư, nhà riêng tại Đống Đa, một số ít chủ nhà tập thể hoặc chung cư mini, nhân dịp này đã tăng giá thuê khoảng 10% so với trước đó.

Trong khi đó, khu vực Hà Đông, Nam Từ Liêm là điểm đến của các công nhân, sinh viên từng thuê nhà khu Hạ Đình. Bà Mỹ Hạnh, chủ nhiều phòng trọ trên đường 19.5 (Văn Quán, Hà Đông) cho biết, trong tháng qua, có khá nhiều sinh viên các trường đại học khu Thanh Xuân tìm đến chỗ bà xem phòng, do phòng trọ cũ nằm trong vùng gần nhà máy Rạng Đông.

Một số khu vực khác của Hà Đông tập trung nhiều nhà trọ như đường Chiến Thắng, Trần Phú, ngõ Thanh Bình… cũng trở nên sôi động hơn hẳn trong tháng 9 vừa qua. Lượng người tìm thuê tăng không chỉ đến từ sinh viên mới nhập học mà còn đến từ cả sinh viên, công nhân từng thuê trọ tại khu vực Hạ Đình. Tương tự, tại khu vực Mễ Trì, Nhân Mỹ, Tân Mỹ, Phú Đô (Nam Từ Liêm) cũng ghi nhận hiện tượng nhiều sinh viên, công nhân học và làm việc tại Thanh Xuân, sau vụ cháy tìm đến khu này để thuê nhà. Phân khúc phòng trọ tại Nam Từ Liêm được sinh viên hỏi thuê nhiều nhất có giá dao động từ 1,5-2,5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, công nhân quan tâm tới phòng có mức giá từ 800 ngàn-1,5 triệu đồng/tháng.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, trong khi thị trường cho thuê nhà trọ khu vực Hạ Đình sụt giảm mạnh về giá và số lượng khách thì Hà Đông, Nam Từ Liêm, dù nguồn cầu tăng mạnh trong tháng 9 nhưng do nguồn cung tại các khu vực này khá dồi dào nên thị trường không ghi nhận hiện tượng giá thuê tăng.

