Thị Trường Nhà Đất Hải Phòng Hạ Nhiệt

Cụ thể, chung cư ghi nhận lượng tin đăng sụt giảm mạnh nhất với 16% so với tháng 7, đất nền cũng giảm 13%. Lượt tìm kiếm đất nền giảm khoảng 5%, tìm kiếm biệt thự, chung cư cũng giảm lần lượt 4% và 3% so với tháng trước đó.

Không chỉ các loại hình bất động sản chủ lực, tin đăng bán nhà mặt phố, nhà riêng tại Hải Phòng cũng giảm lần lượt 21% và 12% so với tháng 7. Tuy nhiên, lượt tìm kiếm ở hầu hết các loại hình bất động sản ở thị trường này chỉ giảm nhẹ, từ 2-4% cho thấy thị trường vẫn thu hút sự quan tâm của người mua.

Nguồn cung sản phẩm theo tin đăng và lượt tìm kiếm nhà đất Hải Phòng đều sụt giảm. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Nhìn chung thị trường nhà đất bán Hải Phòng giảm nhiệt ở tất cả các loại hình, hơn nữa còn diễn biến diện rộng khi gần như tất cả các quận, huyện đều có lượng tin đăng bán sụt giảm so với tháng 7. Nguồn hàng đăng bán giảm mạnh nhất ở quận Ngô Quyền với 20%, An Dương giảm gần 18%, các địa bàn còn lại cũng giảm từ 5-10%. Tương tự, lượt tìm kiếm nhà đất tại các địa bàn cũng giảm từ 1-6%, mạnh nhất là An Dương.