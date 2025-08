Thị trường nhà đất Long An tháng 7/2024 có sự tăng trưởng ấn tượng so với tháng trước đó. Đáng chú ý, trên thị trường cho thuê, loại hình chung cư ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của cả mức độ quan tâm và lượng tin đăng.

Nhà Đất Long An: Tăng Trưởng Ấn Tượng Trong Tháng 7/2024

Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn , thị trường nhà đất Long An trong tháng 7/2024 phát triển khá sôi nổi. Mức độ quan tâm toàn thị trường tăng 3.7%, lượng tin đăng tăng 10%. Mức độ quan tâm tăng mạnh ở một số khu vực cụ thể là Đức Huệ tăng 32%, Châu Thành tăng 28%, Cần Giuộc tăng 15%. Mức tăng thấp nhất thuộc về Tân Trụ và Thủ Thừa với các con số lần lượt là 2% và 4%.

Thị trường nhà đất Long An trong tháng 7/2024 phát triển khá sôi nổi. Ảnh: Báo Tổ quốc

Trên thị trường mua bán nhà đất Long An, mức độ tăng giảm không đồng đều ở các loại hình bất động sản. Đất thổ cư Long An có mức độ quan tâm tăng mạnh nhất, đạt 9%, kho xưởng tăng 2%. Tuy nhiên, đất dự án Long An giảm 3%, biệt thự Long An giảm 8% và nhà riêng Long An giảm 1%. Lượng tin đăng bán có xu hướng tăng tương đối mạnh. Trong đó, đất thổ cư tăng 18%, đất dự án tăng 13%, nhà mặt phố tăng 7%. Các khu vực có mức độ quan tâm nổi bật trên thị trường mua bán ở Long An là Đức Huệ với mức tăng 32%, Châu Thành tăng 27%, Cần Giuộc tăng 16%.

Trên thị trường cho thuê, nhà đất Long An ghi nhận mức độ quan tâm tăng ở nhiều loại hình. Trong đó, kho/xưởng tăng 18%, chung cư Long An tăng 15%, nhà riêng tăng 7%. Tuy nhiên, mức độ quan tâm giảm 5% ở nhà trọ và đi ngang so với tháng trước ở nhà mặt phố. Lượng tin đăng cho thuê cũng tăng mạnh. Trong đó, lượng tin đăng biệt thự tăng 52%, lượng tin đăng chung cư tăng 38%, nhà riêng tăng 30%, kho/xưởng tăng 10%. Khu vực có mức độ quan tâm nổi bật trên thị trường cho thuê Long An là Cần Đước tăng 21%, Bến Lức tăng 11%, Đức Hòa tăng 9%.

Chung Cư Khởi Sắc Ở Thị Trường Long An

Một điểm nổi bật đáng chú ý của thị trường nhà đất Long An là phân khúc căn hộ chung cư ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trên thị trường cho thuê với mức độ quan tâm tăng 15%, lượng tin đăng 38%. Trên thực tế, khác với Bình Dương, nguồn cung chung cư tại Long An khá khiêm tốn. Sản phẩm dồi dào nhất tại Long An vẫn là đất nền và thấp tầng. Một số dự án căn hộ chung cư có thể kể tên tại Long An là Destino Centro, Ehome Southgate, Phúc An City, Cát Tường Phú An. Trong số các dự án này hiện chỉ có Ehome Southgate và Phúc An City đã đi vào vận hành, hoạt động. Các dự án còn lại đang trong quá trình xây dựng.

Hiện Long An đang đứng đầu Đồng bằng Sông Cửu Long về thu hút đầu tư nước ngoài. Ảnh: Thời báo Ngân hàng

Chị Huỳnh Khánh Linh, môi giới căn hộ chung cư tại Long An cho biết, nhu cầu tìm thuê chung cư tại Long An hiện rất lớn. Nguyên nhân là bởi Long An đang thu hút rất mạnh về FDI. Làn sóng FDI này kéo theo sự phát triển của bất động sản công nghiệp, hình thành các làn sóng dân cư, kéo theo sự phát triển của bất động sản nhà ở, thương mại và dịch vụ. Cũng theo chị Linh, thuê căn hộ chung cư là lựa chọn của nhóm khách hàng chuyên gia, quản lý, cán bộ… đang làm việc tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên, nguồn cung của thị trường lại đang hạn chế. Chính điều này khiến mức độ quan tâm và lượng tin đăng căn hộ chung cư tại Long An tăng cao. Giá thuê chung cư tại Long An cũng tăng khoảng 10% so với cùng kì năm ngoái. Với căn 2 ngủ, tùy diện tích, vị trí và đồ đạc, mức giá thuê hiện tại dao động từ 3-5 triệu đồng/tháng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An , trong quí 1/2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 4,83%. Đây là mức tăng trưởng tích cực, cao nhất so cùng kỳ 2 năm trở lại đây. Số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cũng cho thấy, tính đến hết quý I năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới 503 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 6,9 nghìn tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 39% số doanh nghiệp và tăng 67% số vốn đăng ký. Lũy kế từ đầu năm 2024, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 21 dự án FDI, tăng 4 dự án so với cùng kỳ với vốn đầu tư cấp mới 166 triệu USD. Long An cũng là địa phương đã tiếp nhận nguồn vốn FDI từ khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ với 1.282 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 11,1 triệu USD, tiếp tục tái khẳng định vị trí vững chắc trong top 10 tỉnh, thành của cả nước và đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thu hút đầu tư nước ngoài.

Với những con số tăng trưởng ấn tượng về kinh tế, thu hút đầu tư, không chỉ căn hộ chung cư mà nhiều phân khúc khác của thị trường bất động sản Long An được giới chuyên gia nhận định sẽ có nhiều sức bật trong tương lai.

