Phân khúc BĐS cho thuê liên tục gặp khó khăn trong năm 2020. Nếu giá thuê căn hộ không không thể tăng thêm là do sự cạnh tranh gắt gao từ nguồn cung dồi dào thì phân khúc nhà mặt phố dù cầu nhiều- cung ít cũng ế ẩm kéo dài dưới tác động của Covid-19.

Anh P.V. Minh, một tiểu thương buôn bán quầy hàng lưu niệm trên tuyến đường gần khu vực chợ Bến Thành, quận 1 chia sẻ, nhiều năm nay gia đình anh thuê lại mặt tiền của một căn nhà phố tại đây để kinh doanh. Đối tượng khách mua chủ yếu là dân du lịch nên từ khi Covid-19 bùng phát, việc kinh doanh bế tắc. “Sản phẩm này vốn dĩ không có khách nội địa tìm mua, chủ yếu là du khách, trước kia du lịch ổn định, kinh doanh rất tốt, không chỉ bán cho khách tại chỗ mà bỏ mối cho nhiều cơ sở khác cũng ổn định, nay thì ế ẩm từ tháng 4 đến giờ đã là tháng 11”, anh Minh than thở.

Thời điểm tháng 5, anh có thương lượng với chủ nhà về việc hỗ trợ giảm giá thuê và bên cho thuê cũng chấp nhận giảm 30% nhưng đến tháng 10 vừa qua thì chủ nhà đòi tăng giá trở lại. Thu nhập không có, để duy trì việc kinh doanh, anh Minh linh động bán thêm nhiều sản phẩm nội thất phù hợp với khách nội nhưng doanh thu không được là bao. Không thể tiếp tục duy trì tình trạng thiếu trước hụt sau, anh đành phải trả lại mặt bằng gần 5 năm kinh doanh vì không thể thương lượng thêm với chủ nhà.

Tại khu vực quận 10, chị Minh Thùy đang cho thuê lại một căn nhà phố trên đường Tô Hiến Thành với giá tầm 80 triệu/tháng. Trước đó 3 tháng, căn nhà này đang cho một hộ kinh doanh thuê với giá gần 95 triệu/tháng nhưng do buôn bán khó khăn nên khách thuê trả mặt bằng. Gần đây có khách thuê mới đến hỏi thuê nhưng trả giá xuống còn 60 triệu/tháng nên chị Thủy không chấp nhận. "Mức giá thuê hiện nay đã thấp hơn nhiều so với những năm qua. Tôi cũng đã giảm thêm 15 triệu so với lượt khách trước nên giờ không giảm tiếp được", chị Thùy cho hay. Chị Thùy cũng tin tưởng thị trường đang tốt lên, việc mua bán vẫn diễn ra và nhu cầu thuê nhà còn nhiều, không lý gì phải chấp nhận để khách thuê ép giá dù đã bỏ không mặt bằng suốt 3 tháng qua.



Nhiều mặt bằng nhà phố cho thuê tại TP.HCM phải chấp nhận đóng cửa từ tháng 5/2020 đến nay vì không có khách thuê. Ảnh: Phương Uyên

Theo báo cáo thị trường quý 3/2020 của Batdongsan.com.vn , trong quý này giá cho thuê nhà mặt phố đã và đang giảm mạnh, có nhiều nơi giảm phổ biến ở mức 30%. Khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7 ghi nhận mức giảm phổ biến 20-30% so với trước dịch. Các shophouse, nhà phố mặt tiền trên trục đường Bùi Bằng Đoàn, Phạm Văn Nghị có tỷ lệ bỏ trống đã lên đến 40%, đặc biệt là các mặt bằng nội khu. Những trục đường vàng như Đồng Khởi, Hai Bà Trưng, Thái Văn Lung, Lê Thánh Tôn, quận 1, nơi nguồn thu phụ thuộc chính vào lượng khách du lịch quốc tế phải giảm giá thuê từ 30-40% để kéo khách. Tuy nhiên bước vào các tháng đầu quý 4/2020, ngoài một số khu vực, quận 1 vẫn duy trì mức giảm trên. Những khu vực nội thành khác như quận 3, quận 10, quận 7 lại đang có xu hướng tăng giá thuê trở lại sau thời gian giảm giá hỗ trợ.

Theo lãnh đạo một sàn môi giới chuyên cho thuê nhà phố tại quận 10, hiện sàn đang có rất nhiều danh sách nhà mặt tiền bỏ trống chào thuê và liên tục tăng dần trong tháng 11. Nếu trước đó hầu hết chủ nhà đều thỏa hiệp với việc giảm giá thuê từ 30-50% thì hiện tại, họ có xu hướng tăng giá thuê trở lại. Thay vì mức giảm trước đó, các chủ nhà chỉ thỏa hiệp giảm từ 15-20%, thậm chí có những khu vực đã phục hồi lại mức giá thuê trước khi bùng phát dịch. Động thái này là một trong những nguyên nhân khiến nhiều hợp đồng thuê vốn đã được thương lượng ổn thỏa từ trước đó bị gãy gánh giữa chừng.

“Nhiều khách thuê vẫn chưa hoàn toàn phục hồi hoạt động kinh doanh như trước khi có dịch bệnh. Thời điểm hiện tại dù các hoạt động xã hội đang dần đi vào ổn định và nhu cầu thị trường đã trở lại, nhưng do nhiều tác nhân về kinh tế mà tài chính của người dân bị ảnh hưởng nhiều. Hoạt động mua sắm, giải trí hay tiêu dùng ít nhiều bị hạn chế, nhiều hộ kinh doanh khó quay lại thời điểm đỉnh cao như các năm trước. Vì vậy nếu chủ nhà nhanh chóng tăng giá thuê trở lại, không ít khách thuê sẽ phải tìm hướng đi khác”, vị này cho hay.

Hiện nay khách thuê rất thận trọng, dè dặt khi đưa ra quyết định thuê mặt bằng mới, khiến thị trường càng sụt giảm nhu cầu thuê trong bối cảnh nguồn cung từ việc trả mặt bằng liên tục tăng suốt 10 tháng qua. Đây cũng chính là điểm yếu của thị trường nhà phố mặt tiền cho thuê. Thêm vào đó, lượng khách hàng vào mua sắm tại các mặt bằng nhà phố cho thuê đang sụt giảm trong mùa dịch khiến cho tính thương mại của các tài sản này bị đánh giá thấp hơn so với trước đây dù tình hình này có thể chỉ là biểu hiện ngắn hạn.

Phương Uyên