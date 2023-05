"Tam Hoàng" của bất động sản vùng ven

Tỉnh Long An là một trong ba trung tâm kinh tế lớn giáp TP.HCM. Cùng với Đồng Nai và Bình Dương, Long An được xem là mũi nhọn phát triển công nghiệp và đô thị. Tuy nhiên, Long An sở hữu điểm vượt trội là vai trò kết nối TP.HCM với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trù phú. Điểm mạnh này là nền tảng vững chắc cho kế hoạch tăng trưởng nền công nghiệp tại Long An.



Tỉnh Long An ngày càng phát triển về hạ tầng, kinh tế và công nghiệp

Theo đó, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cho biết tỉnh sẽ sở hữu thêm 1.500ha đất sạch tại các khu công nghiệp trong năm 2021. Nước đi này là nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho làn sóng đầu tư công nghiệp đang ngày càng mạnh mẽ dưới sự tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Long An có tổng cộng 16 khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp đang hoạt động trên tổng số 35 dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Diện tích quy hoạch của những KCN đang hoạt động lên đến gần 3.800ha, tỉ lệ lấp đầy đạt hơn 88%, tổng vốn đầu tư hơn 92.000 tỷ đồng.

Với số lượng lao động, chuyên gia và lãnh đạo lên đến con số hàng trăm ngàn người, hạ tầng giao thông cũng như nhà ở cần phát triển đồng bộ để phục vụ nhu cầu di chuyển, an cư ngày càng tăng cao. Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025, Long An sẽ triển khai 8 công trình giao thông quan trọng, tổng vốn đầu đầu tư 13.000 tỷ đồng. Song song với đó là sự xuất hiện của hàng loạt dự án khu dân cư được đầu tư bài bản từ những chủ đầu tư uy tín.

Đâu là dự án nhà ở đáng quan tâm tại Long An?

Tọa lạc tại trung tâm thị trấn Bến Lức, khu nhà phố compound The Pearl Riverside được bao quanh bởi khu vực dân cư sầm uất và công nghiệp phát triển. Chỉ 4km xung quanh dự án đã có đến 6 KCN là KCN Thuận Đạo, KCN Thạnh Đức, KCN Vĩnh Lộc 2, KCN Nhựt Chánh, KCN Phúc Long, KCN An Nhựt Tân với tổng số chuyên gia, lãnh đạo ước tính lên đến 5000 người. Con số này mang lại cho dự án mới nhất từ SeaHoldings tiềm năng tăng giá, cho thuê và sang nhượng rất cao.



Hình ảnh thực tế tại khu compound The Pearl Riverside

Nhằm củng cố cho vị thế một trong những khu dân cư đáng đầu tư sinh lời bậc nhất thị trường trong năm 2021, SeaHoldings đã tung ra chương trình ưu đãi “Nhà phố siêu sang – Ngập tràn quà tặng”. Trong đó, khách hàng chọn mua nhà phố tại khu compound sẽ được nhận ngay lộc vàng từ chủ đầu tư, giá trị lên đến 10 chỉ vàng. Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ nhận được cơ hội rút thăm trúng thưởng xe ô tô Mazda 3 và iPhone 12 cực kỳ giá trị. Trong đó, cơ hội trúng giải thưởng iPhone 12 là rất cao khi chương trình rút thăm sẽ được thực hiện sau mỗi 5 giao dịch thành công.

Không gian sống xanh mát, hiện đại tại The Pearl Riverside

Không chỉ mạnh về tiềm năng đầu tư, giá trị về trải nghiệm sống tại khu compound The Pearl Riverside cũng được đánh giá rất cao. Đầu tiên phải kể đến tính chất sinh thái hiếm có, The Pearl Riverside mang đến một không gian sống vô tận, tràn ngập ánh nắng và gió tự nhiên nhờ vào vị trí trải dài bên sông Vàm Cỏ Đông thơ mộng. Những căn nhà phố tại đây đã được SeaHoldings thiết kế một cách khoa học nhất để khai thác nắng, gió thiên nhiên và tối ưu hóa không gian cho mọi sinh hoạt của gia đình lên đến ba thế hệ. Khách hàng đến tham quan dự án có thể trải nghiệm điều này ngay tại “siêu phẩm” nhà mẫu mặt tiền sông vốn được SeaHoldings khánh thành vào cuối năm 2020 vừa qua.

The Pearl Riverside – Khu dân cư đáng sống, đáng đầu tư tại thị trường Long An

Giá trị “Nghỉ dưỡng tại gia” là một yếu tố nữa mà chủ đầu tư rất tâm huyết phát triển tại The Pearl Riverside. Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã hoàn thiện công viên ven sông The Pearl River Park, nơi được bao phủ bởi cây xanh và loạt tiện ích như bến du thuyền, sàn ngắm cảnh, quảng trường, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, chòi thư giãn, khu vực thể thao ngoài trời… Bên cạnh đó, Clubhouse với hồ bơi và phòng gym tiêu chuẩn Quốc tế cũng đã được khánh thành, sẵn sàng đi vào hoạt động.

Không làm khách hàng của mình thất vọng, SeaHoldings đã phát triển The Pearl Riverside đúng tiến độ cam kết và đang trong quá trình bàn giao nhà cho cư dân. Pháp lý của dự án cũng khiến nhà đầu hoàn toàn yên tâm khi đã có sổ đỏ từng căn và sẽ trao tay khách hàng trong thời gian sớm nhất.