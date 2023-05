Vừa hồi phục không bao lâu sau đợt bùng dịch dịp Tết vừa qua, chị Thục Anh lại phải đối mặt nỗi lo đình trệ kinh doanh khi Covid-19 bùng phát trở lại vào đầu tháng 5 này. Vợ chồng chị chỉ là một hộ kinh doanh cho thuê đồ cưới quy mô nhỏ trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình. Suốt năm 2020 đã phải chịu cảnh lao đao, cứ mở cửa vài tháng là lại phải ngừng hoạt động và giờ còn đối mặt với thực trạng sẽ ế ẩm do nhu cầu thuê cưới giảm.

Chị cho biết từ năm ngoái, do khó khăn nên chủ nhà đã chấp nhận giảm 30% giá thuê để hỗ trợ vợ chồng chị duy trì. Dù được giảm giá nhưng kinh doanh cả năm ảm đạm, anh chị cố gắng cầm cự để giữ mặt bằng quen với hi vọng qua tết sẽ tốt lên. Nhưng giờ tình hình dịch còn phức tạp và nguy hiểm hơn cả năm trước, mọi hi vọng về phục hồi gần như tiêu tan. Chi phí sinh hoạt ở TP.HCM quá cao, thu nhập thì giảm sút, cả năm chỉ được vài khách hàng, dù chủ có giảm giá tiếp thì thu cũng không đủ bù chi, chị Thục Anh không thể trụ nổi tại đất Sài Gòn qua 2 năm dịch bệnh. Cứ tiếp diễn đà này, vợ chồng chị sẽ phải tính đến việc trả mặt bằng để về quê kiếm đường làm ăn khác.

Anh Phước, chủ một quán cà phê trên đường Trường Sơn, quận 10 cho biết, nếu dịch bệnh phức tạp hơn anh sẽ trả mặt bằng và đóng cửa tiệm cho đến khi tình hình tốt lên. Theo anh nếu chuyển sang bán online hay kinh doanh take away thì may ra chỉ có mấy chuổi café thương hiệu còn duy trì hoạt động. Cửa hàng của anh chủ yếu bán café và ăn sáng nên nếu không cho phục vụ tại chỗ thì gần như là không thể cạnh tranh với các chuỗi thương hiệu khác mà chỉ có thể đóng cửa.

Khó khăn kéo dài đang làm nhiều hộ kinh doanh nhà phố cho thuê lâm vào thế phải chọn giữa đóng cửa mặt bằng hay tiếp tục giảm giá sâu. Ảnh minh họa

Người thuê đã vậy, chủ thuê cũng không tránh được khó khăn khi thu nhập từ cho thuê nhà phố ngày càng tụt dốc. Anh Quyết Thắng, chủ sở hữu một mặt bằng nhà phố cho thuê tại Hai Bà Trưng, quận 3 chia sẻ, từ năm ngoái đến nay anh đã phải tiễn 2 khách thuê đi vì họ không thể tiếp tục cầm cự được tiền mặt bằng dù anh đã giảm giá thuê đến gần 40%. Vấn đề không phải do anh không hỗ trợ mà do tình hình kinh doanh của các chủ shop quá khó khăn, thu không đủ bù chi, dù giảm rất nhiều thì vẫn không duy trì nổi hoạt động. Các nhà phố mặt tiền dù có giảm giá thuê vẫn không thể thấp bằng các căn nhà riêng trong hẻm. Điều này khiến nhiều khách thuê bỏ phố vào hẻm, thậm chí đóng cửa kinh doanh.

Cùng cảnh ngộ, chủ một shophouse mặt tiền đường tại dự án chung cư ở quận 7 cho biết, dù đã giảm giá gần 50% so với giá thuê cao điểm 2019 nhưng căn shophouse của ông cũng không tránh được tình trạng bỏ trống do khách thuê cũ không thể cầm cự kinh doanh. Đầu năm nay ông đang thương thuyết cho một thương hiệu F&B thuê lại nhưng đến nay thì vẫn giậm chân tại chỗ dù đã nhượng bộ về vấn đề giá thuê dài hạn.

Là phân khúc chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ Covid-19, thị trường nhà phố cho thuê gần như chưa tìm được “cửa sáng” từ năm 2020 đến nay. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , đại dịch đã tác động mạnh mẽ đến nhà phố mặt tiền cho thuê theo hướng tiêu cực nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Kể từ dịch bệnh bùng phát năm 2020 đến nay, giá thuê nhà phố trên các tuyến đường lớn tại TP.HCM, nhất là khu vực trung tâm quận 1, quận 3 liên tục giảm mạnh nhưng vẫn khó giữ chân người thuê. Nếu thời điểm tháng 4/2020, giá thuê mặt bằng nhà phố giảm 10-20% thì đến đợt dịch thứ hai vào tháng 7/2020, giá thuê nhà phố giảm xuống mức 25-35%. Đến tháng 2/2021, đợt dịch bùng phát lần ba đã đẩy giá thuê nhà phố giảm xuống 40%, thậm chí nhiều khu vực còn có giá giảm 50% so với năm 2019.

Hiện tượng giá thuê nhà phố mặt tiền rớt mạnh theo những đợt bùng phát dịch không chỉ gây khó cho các ngành ẩm thực và thời trang mà cả những ngành giải trí, dịch vụ khác cũng lao đao không kém. Tình trạng này được dự báo sẽ nghiêm trọng hơn trong đợt bùng phát dịch tháng 5/2021. Nhiều chủ kinh doanh cho biết sau 1 năm vật lộn với thị trường, họ phải lựa chọn chuyển sang các khu vực khác có giá mặt bằng giá thấp để tiết kiệm chi phí hoặc đóng cửa tìm kế làm ăn mới.

Theo dữ liệu lớn (big data) của Batdongsan.com.vn, hoạt động giao dịch của thị trường nhà riêng, nhà phố cho thuê trong các tháng đầu năm 2021 vẫn rất ảm đạm, gần như không khởi sắc so với cuối năm 2020. Cụ thể, tháng 1/2021 lượng tin rao cho thuê nhà riêng, nhà phố giảm 32-34%, nhu cầu tìm kiếm nhà phố cho thuê cũng tiếp tục giảm 16% so với tháng 12/2020. Ngay trong thời điểm đầu quý 2/2021, nhu cầu tìm thuê nhà riêng, nhà mặt phố tại TP.HCM không cải thiện mà còn giảm thêm gần 11-18% so với nhu cầu tìm thuê của tháng 3 trước đó.

Thị trường bất động sản cho thuê dự báo sẽ đối mặt với thách thức lớn trong năm 2021 khi lượng mặt bằng trống ngày càng nhiều, tốc độ lấp đầy lại rất chậm. Nhất là với các khu vực CBD và những ngành nghề kinh doanh không thiết yếu. Theo dự báo, với tình hình khó khăn hiện nay, có thể lượng khách thuê vẫn tiếp tục giảm và việc chuyển đổi sang thương mại điện tử gia tăng sẽ gây áp lực lớn lên các chủ nhà phố cho thuê trong thời gian tới. Tình hình sẽ dần cải thiện khi chính sách tiêm chủng của Chính phủ triển khai đại trà và dịch bệnh được kiểm soát một cách triệt để.

Phương Uyên