Thị trường nhà riêng, nhà mặt phố nội thành chờ ngày vực dậy

Từng rất thành công khi chọn cách đầu tư nhà riêng, nhà nát tu sửa rồi bán lại, ông N.T.C (Hồng Lạc, Tân Bình) cho biết, 6 năm kiếm được lợi nhuận lớn nhưng chỉ trải qua 2 năm dịch bệnh liên tiếp ông đã phải đối mặt nguy cơ phá sản. Nhà đầu tư này chia sẻ, thời điểm đầu năm 2020, tranh thủ giá nhà chững lại, ông đã mua lại khá nhiều căn nhà riêng TP.HCM với hi vọng 2021 thị trường phục hồi, giao dịch sôi động và có lời cao. Tuy nhiên nguyên cả năm ông không thể kiếm được khách ra hàng dù chấp nhận bán giá gốc. Áp lực trả lãi khoản vay cả chục tỷ đồng suốt nhiều tháng trời đè nặng khiến nhà đầu tư này phải chọn cách bán lỗ gần 400-500 triệu đồng để cắt bỏ áp lực tài chính.

Nhiều căn nhà phố nội thành ế ẩm khi rao bán vì giá cao và nhu cầu mua giảm mạnh do dịch bệnh.

Tương tự, ông Đỗ Thanh Tuấn, một nhà đầu tư chuyên đi săn nhà riêng giá rẻ để tân trang kiếm lời cho biết, hồi cuối năm 2020, ông cũng mua được 1 căn nhà cũ ở quận 11, TP.HCM với giá 6,4 tỷ đồng, đầu tư thêm 300 triệu làm lại nội thất, tân trang toàn bộ căn nhà. Ông tính toán khoảng 4 tháng sẽ rao bán lại với giá 7,5 tỷ đồng. Không phải lần đầu kinh doanh nhà lẻ nên ông Tuấn khá tự tin, tuy nhiên đợt dịch tháng 4 đã khiến kế hoạch của ông gặp khó khăn. Không chỉ không thể bán ra với mức lời mà cả tầm giá gốc cũng không kiếm được khách.

“Trong tình hình thị trường bình thường, mức giá 7-7,5 tỷ đồng bán ra rất nhanh nhưng khi gặp dịch bệnh, tôi bó tay chịu chết với cả tỷ đồng đổ về đây không thu hồi được. Dịch bệnh nhiều việc phải lo mà toàn bộ tiền đổ vào căn nhà không rút ra khiến tôi phải chạy vạy khắp nơi với lãi suất cao”, ông Tuấn cho hay.

Tuy nhiên nhà đầu tư này tin tưởng năm nay tình hình dịch bệnh ổn định, tâm lý thị trường tốt hơn thì việc ra hàng sẽ không gặp khó khăn. Ông cũng tính rất khó bán với giá lời cao, còn nếu giữ nguyên mức giá tính toán ban đầu, cộng thêm các chi phí lãi vay cả năm nay, ông chắc chắn đã thua lỗ.

Báo cáo nghiên cứu thị trường tháng 12/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, do chịu tác động mạnh nhất trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, khi gần như phải tạm ngưng giao dịch trên toàn bộ thành phố, nhu cầu tìm kiếm và giao dịch nhà riêng, nhà phố tại TP.HCM giảm 33% so với cùng kỳ năm 2019. Tính riêng trong tháng 12/2021, khi hầu hết các phân khúc ghi nhận sự phục hồi giao dịch, nhu cầu tìm kiếm nhà riêng khu vực nội thành vẫn tiếp tục giảm hơn 10% so với tháng trước, loại hình nhà phố mặt tiền đường cũng có lượng khách hàng tìm kiếm giảm 2% trong tháng 12.

Đáng nói lượng nhà đầu tư Hà Nội có dấu hiệu rời bỏ phân khúc nhà riêng, nhà phố tại TP.HCM, khi nhu cầu tìm mua của đối tượng này chỉ chiếm tầm 6%, trong khi con số này thời điểm 2018-2019 là hơn 31%. Không chỉ nhà riêng chào bán, loại hình này ở thị trường cho thuê cũng suy giảm nghiêm trọng. Lượng khách có nhu cầu tìm thuê nhà riêng lẻ giảm 34% so với năm 2019 còn loại hình nhà mặt phố thì giảm 44%.

Thị trường nhà riêng, nhà phố nội thành kỳ vọng phục hồi giao dịch bán và cho thuê trong năm 2022

Trái ngược với nhu cầu giao dịch giảm, giá rao bán nhà riêng, nhà mặt phố tiếp tục tăng trong năm 2021. Tại TP.HCM, giá rao bán nhà mặt phố vào khoảng 550 triệu/m2 tại quận 1 và 450 triệu/m2 tại quận 3; giá rao bán nhà riêng tăng 2%, nhà mặt phố tăng 8% so với năm 2020. Trong đó, giá rao bán nhà riêng đạt mức khoảng 220 triệu/m2 tại quận 1, trên 200 triệu/m2 tại quận 3 và các quận trung tâm.

Du lịch quốc tế được dự báo sẽ mở của trở lại trong năm 2022, tạo điều kiện cho sự hồi phục của thị trường nhà riêng, nhà mặt phố tại các thành phố lớn, đặc biệt là phân khúc cho thuê. Với loại hình nhà riêng, nhà phố, tâm lý chuộng nhà liền thổ của người mua nhà vẫn rất cao. TP.HCM trong 2 năm trở lại đây khan hiếm nguồn cung dòng sản phẩm này do quỹ đất hạn chế và dự án mới gần như không ra được hàng. Bên cạnh đó, nhà riêng lẻ luôn là loại hình vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở thực vừa phục vụ kinh doanh cho thuê rất tốt. Lượng khách hàng cần mua nhà riêng để an cư luôn cao. Những sản phẩm nhà ở có giá bán từ 3-10 tỷ đồng trong các quận nội trước nay vẫn được ưa chuộng hơn các căn có giá bán đắt đỏ.

Ngoài ra nhiều nhà đầu tư vẫn xem nhà riêng lẻ như một kênh trú ẩn an toàn và sinh lợi cao nếu so sánh với nhiều loại hình nhà ở khác. Đối mặt áp lực lạm phát gia tăng, tâm lý người mua nhà chỉ ưu tiên chọn lựa các loại hình BĐS "ăn chắc mặc bền", yếu tố an toàn được đưa lên hàng đầu. Thị trường nhà liền thổ nói chung và dòng sản phẩm nhà riêng tại nội thành nói riêng được kỳ vọng sẽ sớm phục hồi trong thời gian tới.

Phương Uyên