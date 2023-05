Thị Trường Tỉnh Đón Loạt Nguồn Cung Mới Cuối Năm

Đầu tháng 10, Hưng Yên đón lượng nguồn cung thấp tầng mới. Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt dự án đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown . Cùng với Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire thì Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown được coi là hợp phần cuối cùng của siêu đô thị biển 1.200ha. Nằm trên địa phận 2 huyện Văn Giang và Văn Lâm (Hưng Yên), dự án có quy mô gần 294 ha, bao gồm các phân khu nhà ở, thương mại dịch vụ cùng hệ thống tiện ích, cảnh quan với khoảng 10 tòa căn hộ và hơn 8.000 căn nhà ở thấp tầng với đa dạng biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự tứ lập, liền kề, shophouse. Được biết, các phân khu nhà ở chiếm khoảng 30% diện tích, phần lớn diện tích còn lại được phát triển hệ thống tiện ích dịch vụ và cảnh quan thiên nhiên.