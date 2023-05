Thị trường tỉnh rầm rộ các dự án ra hàng

Đất nền thị trường tỉnh rầm rộ ra hàng

Thái Bình là một thị trường bất động sản khá bình lặng nhưng cuối năm cũng đón một dự án đất nền mới được giới thiệu trên thị trường, đó là Era Central City. Nằm tại Thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình), Era Central City do Liên danh Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Phú Hưng và Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình đầu tư. Dự án có tổng diện tích 22,75ha với các loại hình sản phẩm shophouse, liền kề và biệt thự. Được biết, giá bán dự kiến dự án là khoảng 25 triệu đồng/m2.

Các thị trường tỉnh đang chứng kiến cuộc bung hàng rầm rộ của phân khúc đất nền

Tại Nghệ An, khu đô thị Hoàng Sơn (huyện Diễn Châu) cũng được mở bán thời điểm cuối năm. Được xây dựng trên diện tích 115.231,9 m2, dự án được quy hoạch thành 2 tiểu khu: Tiểu khu Thạch Niên Tùng và Tiểu khu Sala với quy mô 409 căn liền kề, biệt thự, Shophouse. Được biết, các lô đất thuộc khu đô thị Hoàng Sơn được tung ra thị trường với giá bán khoảng 20 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn.

Thị trường bất động sản Hòa Bình trong 2 năm gần đây được khuấy động chủ yếu với các dự án nghỉ dưỡng ven đô thì cuối năm nay có sự xuất hiện của một dự án đất nền mới. Đó là TNR Stars Cao Phong thuộc thị trấn Cao Phong (Cao Phong, Hòa Bình). Dự án có quy mô 9,9 ha với 327 lô liền kề, 16 lô biệt thự do Công ty CP Đầu tư & Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam làm chủ đầu tư. Giá bán đất nền tại đây dao động khoảng 13 triệu đồng/m2.

Tại Hải Dương, dự án Thanh Hà New City cũng chính thức mở bán thời điểm cuối năm. Thuộc thôn Đông Phan, xã Tân An (huyện Thanh Hà), Thanh Hà New City có quy mô 9,3 ha do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Long Habico làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm 279 lô liền kề diện tích từ 72m2 – 157m2 được xây từ 3-5 tầng và 52 lô biệt thự nhà vườn, diện tích từ 172-253m2 được xây từ 2-3 tầng. Giá bán các lô đất ở đây là từ 20 triệu đồng/m2.

Thanh Hóa cũng chứng kiến đợt ra hàng của TNR Star Bỉm Sơn. Dự án nằm trên địa phận thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) với diện tích 35 ha. TNR Star Bỉm Sơn có quy mô hơn 1.000 lô với đầy đủ các loại hình: đất nền nhà phố, biệt thự, shophouse… diện tích từ 65- 350m2. Trong đó, liền kề,shophouse được quy hoạch xây dựng 4 tầng, mặt tiền từ 4,5m – 6m, diện tích từ 65 m2 đến 150m2. Biệt thự quy hoạch xây dựng 3,5 tầng với diện tích từ 200m2 đến 350m2. Dự án do TNR Holdings làm chủ đầu tư.

Nhà đầu tư săn đất nền cuối năm

Làn sóng nhà đầu tư tìm mua đất nền thời điểm cuối năm đang có dấu hiệu gia tăng. Thực tế này bắt nguồn từ tâm lý tìm nơi tích lũy dòng tiền khi dịch bệnh vẫn phức tạp khiến việc đầu tư vào nhiều ngành sản xuất, dịch vụ gặp khó, lạm phát tăng cao. Tại VRES 2021 do Batdongsan.com.vn tổ chức trực tuyến mới đây, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết mối quan tâm đến thị trường bất động sản của người tìm kiếm luôn bật tăng mạnh sau mỗi đợt dịch Covid-19. Giai đoạn giãn cách xã hội dòng tiền chảy vào bất động sản bị ngưng trệ, có xu hướng đổ mạnh vào chứng khoán thì đến thời điểm cuối năm, dòng tiền lại quay trở lại với bất động sản.

Giới đầu tư đang săn đất nền cuối năm. Ảnh minh họa

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Anh, lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi 12 tháng hiện nay chỉ là 6,69%, giảm mạnh so với năm 2020 là 8,79% cũng là điều kiện để dòng tiền đổ mạnh vào địa ốc. Đất nền là loại hình thu hút mối quan tâm lớn nhất của người dùng khi chiếm tới 25% lượng tìm kiếm.

Nhận định về việc đầu tư trong giai đoạn này, ông Quốc Anh cho biết nhà đầu tư nên xác định chiến lược đầu tư gắn với các yếu tố bền vững, có kế hoạch tài chính rõ ràng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên lựa chọn dự án của chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng và vị trí có nhiều cơ hội phát triển theo quy hoạch vùng, các dự án hạ tầng giao thông và khu công nghiệp.

Cũng tại VRES 2021, ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho biết, dù dịch bệnh gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế nói chung và thị trương bất động sản nói riêng nhưng bất động sản vẫn có chiều hướng gia tăng trong nhiều khu vực, đặc biệt là các tỉnh thành phố lớn của Việt Nam. Đối với thị trường bất động sản Việt Nam, sau những đợt khủng hoảng về tài chính, kinh tế, dịch bệnh thì dường như sức nén về đầu tư sẽ được bung ra rất nhiều. Do đó, dòng tiền có xu hướng đổ mạnh vào bất động sản. Đưa ra lời khuyên với nhà đầu tư giai đoạn này, ông Khương nhấn mạnh: “Nếu các nhà đầu tư lướt sóng, đầu tư ngắn hạn thì cần cân nhắc lại phương án kinh doanh cũng như giảm thiểu kỳ vọng vì thị trường bây giờ không phải kiểu lướt sóng của nhiều năm trước nữa”.

Duy Bách