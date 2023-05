Thị trường cho thuê văn phòng hướng tới nhóm khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ, các start up tại Hà Nội đã có 3 tháng đầu năm hoạt động không sôi nổi. Các môi giới cho thuê đang chờ đợi sự khởi sắc của thị trường này trong quý 2 sắp tới.

Do đặc điểm tài chính “khiêm tốn”, các startup, các doanh nghiệp nhỏ thường tìm thuê căn hộ chung cư, nhà riêng trong ngõ để làm văn phòng. Dù Luật nhà ở quy định căn hộ chung cư không được phép cho thuê làm văn phòng nhưng trên thực tế, tại nhiều dự án, khi ban quản lý không chặt chẽ, nhiều chủ nhà vẫn “lách luật”.

Chị Hoàng Thị Ngọc Diễm, môi giới văn phòng cho thuê quận Thanh Xuân cho biết, giá thuê của phân khúc nhà riêng, căn hộ chung cư chỉ bằng 1/2 đến 2/3 so với giá thuê văn phòng thuộc các toà nhà văn phòng dù diện tích tương đương hoặc lớn hơn. Đơn cử, tại quận Thanh Xuân, với diện tích khoảng 100-150m2, giá thuê thấp nhất thuộc phân khúc hạng C dao động từ 22-30 triệu đồng/tháng thì căn hộ chung cư cũ có diện tích tương đương, giá thuê chỉ 15-20 triệu đồng/tháng, nhà riêng trong ngõ có diện tích từ 50-70m2 (chồng 4-5 tầng, tổng diện tích sử dụng từ 250-350m2), giá thuê cả căn chỉ là 18-25 triệu đồng/tháng. Chính bởi mức giá mềm hơn này mà căn hộ chung cư và nhà riêng được khách hàng là các start up, doanh nghiệp nhỏ ưa chuộng, tìm thuê nhiều hơn so với mặt sàn tại các toà văn phòng.