Căn hộ tầm trung TP.HCM chạm mức 60 triệu/m2

Việc thiếu hụt nguồn cung nhà ở tại TP.HCM và sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng tại các vùng phụ cận đang trở thành nguồn động lực lớn cho các thị trường mới nổi ở khu vực vượt mặt TP.HCM về thu hút nhu cầu mua ở thực.

Theo Savills Việt Nam, trong năm 2021, tổng nguồn cung sơ cấp căn hộ tại TP.HCM đạt 11.700 căn, thấp nhất trong vòng 5 năm qua và giảm -54% so với năm 2020. Loại hình nhà phố/biệt thự nguồn cung giảm đến 65% theo năm với 1.200 sản phẩm. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay.

Với nguồn cung hạn chế, giá bán của các sản phẩm nhà ở tại TP.HCM cũng neo ở mức cao trong giai đoạn cuối năm 2021. Riêng với dòng sản phẩm căn hộ, các dự án tầm trung đang có giá 56,5 triệu/m2 thông thủy, tăng 27% so với 2020. Một số dự án cũng đã tăng giá bán lên 11-15% theo quý do giá cao ở các giai đoạn mở bán mới hoặc ở những căn hộ cuối tại các dự án có tiến độ xây dựng tốt. Trong khi đó, các sản phẩm liền thổ giá trên 18 tỷ đồng/căn chiếm đến 90% tổng lượng bán trong quý 4/2021.

Nguồn cung căn hộ tại TP.HCM hiện tại tập trung vào loại hình trung – cao cấp với giá trung bình từ 58 -60 triệu đồng/m2.

Trong bối cảnh cơn khát nguồn cung vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện tại TP.HCM, thị trường Bình Dương, Đồng Nai, Long An đang trở thành điểm đến tiếp theo cho thị trường căn hộ. Hiện tại giá bán căn hộ trung bình ở Bình Dương ở mức 37- 40,8 triệu/m2; Đồng Nai có giá thành căn hộ hiện tầm 30-35 triệu/m2, và đặc biệt là Long An đang xuất hiện các dự án căn hộ có giá bình dân, vào khoảng 19-21 triệu/m2.

Với thị trường BĐS Bình Dương, sau 2 năm chỉ tập trung vào phát triển các sản phẩm trung – cao cấp giá 37-40 triệu/m2, năm 2022 thị trường đang dần xuất hiện trở lại các dự án căn hộ bình dân mức giá 28-30 triệu/m2 như, Bcons Sala (Dĩ An) giá bán vào khoảng 27-30 triệu/m2, Tecco Filice Home (Thuận An) giá 26-27 triệu/m2, Iris Tower giá 24-25 triệu/m2, Honas Residence (Thuận An) có giá từ 26-29 triệu/m2…

Riêng Long An, loại hình căn hộ chưa thực sự nở rộ. Tính đến hiện tại thị trường này chỉ có khoảng 2-3 dự án cao tầng, nổi bật nhất thời điểm này chỉ có dự án căn hộ Southerd EHome Southgate của CĐT Nam Long Group phát triển cùng Tập đoàn Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản), nằm ngay cửa ngõ dẫn vào khu đô thị Waterpoint 355 hecta tại Bến Lức, Long An, với mức giá căn hộ dưới 1 tỷ đồng/căn. Dự án căn hộ này gồm 7 khối nhà chung cư với hơn 1.400 căn hộ triển khai trong khuôn viên khu đô thị khép kín đa tiện ích theo mô hình all in one.

Nguồn cung mới dồi dào sát kề TP.HCM

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long Group từng khẳng định, nhà vừa túi tiền luôn là hướng phát triển chủ lực của Công ty hàng chục năm qua và sẽ tiếp tục đẩy mạnh dòng sản phẩm này trong ít nhất 10-20 năm tới. Theo dữ liệu bán hàng của Nam Long Group, rất nhiều khách hàng xếp hàng mua nhà vừa túi tiền tại các đợt mở bán, đây là nguồn cầu đầy tiềm năng, trong khi nguồn cung hiện tại đáp ứng không kịp. Theo ông Quang, khái niệm nhà ở vừa túi tiền là chỉ các phân khúc nhà ở có tổng giá trị tài sản được chi trả bằng thu nhập tích lũy từ 7 năm trở lên của một hộ gia đình. Đặc điểm của nhà vừa túi tiền là thu hút nhu cầu ở thực, cũng là phân khúc đứng vững ngay cả khi thị trường địa ốc khủng hoảng.

Bình Dương, Long An là những thị trường dự kiến cung cấp nguồn cung nhà giá bình dân cho các đội tượng lao động sống và làm việc tại TP.HCM và các địa phương lân cận.

Gần đây nhất, CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh, CTCP Đồng Tâm, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành bắt tay làm hàng triệu nhà ở vừa túi tiền tại TP HCM, Long An, Bình Dương và Đồng Nai. Theo thông tin công bố, các doanh nghiệp trên sẽ xây dựng khoảng 100.000 căn với giá bán dự kiến dưới 25 triệu đồng/m2 tại TP HCM và dưới 20 triệu đồng/m2 tại các thị trường Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Mức giá có thể thấp hơn nếu doanh nghiệp nhận được các ưu đãi về tiền sử dụng đất, lãi suất.

Tập đoàn APEC chia sẻ tham vọng đầu tư 10 triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Theo đó doanh nghiệp sẽ phát triển dự án chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành tập trung các khu công nghiệp lớn cả phía Bắc và phía Nam. Riêng tại Hà Nội và TP.HCM, các khu đô thị sẽ có quy mô 100-300 ha với giá bán 12-18 triệu đồng/m2. Còn các tỉnh thành khác quy mô 50-100 ha với giá bán 8-14 triệu đồng/m2.

Xét về nguồn cung tương lai, Bình Dương dần vượt qua TP.HCM trở thành thị trường có nguồn cung căn hộ sơ cấp nhiều nhất phía Nam. Dự kiến đến năm 2024 tỉnh sẽ có thêm 48.000 căn hộ mới. Đồng Nai và Long An cũng sẽ có thêm các dự án được đánh giá tốt cả về giá bán và chất lượng nhờ sự xuất hiện của những chủ đầu tư uy tín.

Ông Troy Griffths, TGĐ Savills Việt Nam nhìn nhận, lực lượng lớn người lao động làm việc tại Đồng Nai, Long An, Bình Dương cũng là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của thị trường nhà ở tại khu vực này. Tính đến năm 2021, có hơn 1,2 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp tại ba tỉnh trên tính đến cuối năm 2021 là 89-90%. Đây là một trong những yếu tố chính hứa hẹn cho nguồn cầu bền vững của thị trường nhà ở tại các địa phương này.

Phương Uyên