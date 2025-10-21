Thiết Kế Độc Đáo Của Q1 Tower Quy Nhơn – Nơi Cuộc Sống Dịu Êm Bên Bờ Đại Dương

Mỗi căn hộ tại Q1 Tower Quy Nhơn là một “bản tình ca” bên bờ biển, nơi kết nối hài hòa giữa con người với thiên nhiên, cộng hưởng không gian sống đẳng cấp, riêng tư, sang trọng với tiện ích ngay dưới hiên nhà, nơi mỗi hơi thở thấm đẫm sự trong lành và tràn ngập năng lượng từ đại dương xanh thẳm.

Q1 Tower – tràn ngập năng lượng từ đại dương

Từ Giá Trị Đô Thị Trung Tâm

Khác với bất động sản ở các khu vực mới được đô thị hóa, bất động sản ở vị trí trung tâm ở bất cứ đô thị nào cũng có giá trị riêng.

Q1 Tower Quy Nhơn nằm ở phường Ngô Mây (TP. Quy Nhơn cũ), sau sáp nhập địa giới hành chính là phường Quy Nhơn Nam. Trong chu vi bán kính 5km dọc trục biển này chính là phố cổ của phủ Quy Nhơn cũ.

Giá trị của vị trí dự án rất thú vị nếu như soi chiếu với lịch sử vùng đất này. Theo sử sách ghi lại, từ thời Minh Mạng, Quy Nhơn đã là một thương cảng lớn và có tầm vóc quốc tế, có tầm quan trọng trong mối quan hệ với thế giới bên ngoài, không chỉ với thương nhân Trung Hoa, Nhật Bản, công ty Đông Ấn (Hà Lan) và các nước láng giềng Đông Nam Á, mà còn cả vùng Trung cận Đông xa xôi.

Đặc biệt, giới Hoa thương tụ họp về Quy Nhơn đông đúc không kém Hội An, trên đoạn đường Bạch Đằng, bên bờ đầm Thị Nại để phát triển doanh thương, xây dựng hội quán, lập tiệm buôn, hình thành phố xá. Giới phong thủy nhận định, vùng đất nào người Hoa cổ “để mắt đến”, là vùng đất đó có vượng khí tốt, dân cư bình an, kinh doanh thịnh vượng*.

Trung tâm phố biển Quy Nhơn sầm uất. Ảnh: GM

Vị trí của dự án Q1 Tower là khu đất “vàng” cực kỳ khan hiếm, vừa cận kề khu phố cổ, vừa có mặt tiền biển giá trị. Các nhà đầu tư nhanh nhạy thường thích sở hữu BĐS ở các khu vực này vì ngoài giá trị về sản phẩm, về tầm view tuyệt mỹ, còn có những tầng lớp giá trị văn hóa, lịch sử bao trùm.

Tới Biểu Tượng Mới Bên Bờ Đại Dương

Hiểu rất rõ giá trị đặc biệt của BĐS vị trí trung tâm, nơi “tấc đất tấc vàng”, tọa độ quý hơn kim cương, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) – doanh nghiệp được mệnh danh là “người xây biểu tượng” đã đặc biệt đầu tư để kiến tạo dự án Q1 Tower thành một công trình biểu tượng của phố biển Quy Nhơn, như một gạch nối, một mạch ngầm thịnh vượng chảy trong lòng phố cũ ra trung tâm đô thị thời đại mới.

Lấy cảm hứng từ nhịp điệu của những con sóng, tòa tháp Q1 Tower có thiết kế độc đáo, hình vóc uyển chuyển kết hợp những đường cong mềm mại và kết cấu vững chắc, mạnh mẽ như sự chuyển động không ngừng của thiên nhiên.

Mỗi căn hộ như một “bản hòa ca” bên bờ sóng, mặt kính rộng mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, mang đến tầm nhìn biển không giới hạn và tràn ngập năng lượng tươi mới từ đại dương. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên và phong cách hiện đại trong từng chi tiết thiết kế mang lại cảm giác thư thái, sang trọng, kiến tạo nên một chuẩn mực mới cho không gian nghỉ dưỡng biển cao cấp.

Không gian bên trong căn hộ Studio tại Q1 Tower

Các căn hộ Q1 Tower được chăm chút tỉ mỉ, thiết kế tối ưu không gian tới từng centimet, công năng được bố trí linh hoạt, đảm bảo sự tiện nghi và thẩm mỹ.

Hướng tới trở thành tòa tháp biểu tượng của phong cách sống thượng lưu, Q1 Tower còn có hệ tiện ích nội – ngoại khu đẳng cấp. Nơi đây, mỗi ngày, cư dân thức dậy trong tiếng sóng biển dịu êm, đón nhận từng tia nắng ban mai trong lành ùa vào mỗi khung cửa. Nơi đón họ trở về sau một ngày làm việc bận rộn là cảnh hoàng hôn ấm áp và rực rỡ cùng ánh đèn phố thị phồn hoa. Bước xuống sảnh, cư dân được trải nghiệm một thế giới tiện ích phong phú, sầm uất với trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, các quán cafe sang trọng, khu vực chăm sóc sức khỏe, không gian làm việc chung, phòng gym hiện đại, khu vui chơi dành riêng cho trẻ nhỏ.

Sảnh đón tiếp tại Q1 Tower

Tòa tháp Q1 Tower cung cấp ra thị trường chỉ 864 căn hộ, diện tích đa dạng từ 32 – 77m2, đáp ứng nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng.

Đặc biệt, mô hình không gian sống kép (Dual-Life City Apartment) và sở hữu linh hoạt của Q1 Tower cho phép nhà đầu tư vừa tận hưởng không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, vừa khai thác cho thuê sinh lời vượt trội, mang đến giá trị đầu tư bền vững và lợi nhuận tối ưu khi tòa tháp nằm ở vị trí thu hút đông khách du lịch nhất Quy Nhơn.

Giới đầu tư nhận định, với những giá trị ưu việt chưa từng có ở thị trường BĐS trung tâm, Q1 Tower sẽ là bảo chứng đầu tư bền vững, sự lựa chọn hoàn hảo cho cả an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời, đồng thời là kênh tích sản giá trị cho thế hệ tương lai.

(*) Bảo tàng lịch sử Quốc gia

———–

