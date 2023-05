Thiếu vắng dự án “sạch”, giá căn hộ TP.HCM tiếp tục tăng cao

Báo cáo nghiên cứu thị trường BĐS quý 3/2021 vừa được Batdongsan.com.vn công bố sáng nay cho thấy, tổng nguồn cung sản phẩm nhà ở rao bán trên thị trường TP.HCM quý vừa qua tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng, với mức giảm lên đến 81%. Trong đó loại hình căn hộ chung cư có lượng hàng chào bán giảm đến 78%. Tương tự, lượt tìm mua chung cư tại TP.HCM cũng giảm 41% so với quý 2/2021 do thiếu vắng dự án mới. Tính riêng 6 tháng đầu năm, tổng nguồn cung chào bán của thành phố chỉ có 5.600 căn, thấp hơn 9% so với cùng kỳ 2020. Số dự án mới triển khai chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trước đó, báo cáo từ Sở Xây dựng TP.HCM chỉ ra, sản lượng nhà ở toàn thành phố năm 2020 giảm gần 60% so với 2019, đồng thời cũng là mức thấp kỷ lục trong nửa thập niên qua. Điều đáng quan ngại nhất chính là sản lượng nhà giá rẻ – loại nhà vừa với túi tiền của đại đa số người dân, chỉ còn chiếm 1% rổ hàng trong bối cảnh giá nhà vẫn leo thang bất thường. Trong quý 2/2021, thành phố có 7 dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai với 3.002 căn hộ giảm 40% so với quý 1/2021 và 14,3% so với quý 2/2020.

Bàn về nguyên nhân khiến nguồn cung nhà ở TP.HCM liên tục sụt giảm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, bên cạnh tác động ngắn hạn từ lệnh giãn cách xã hội khiến nhiều dự án buộc phải tạm ngưng bán hàng và triển khai dự án mới, yếu tố “tắc” pháp lý mới là nguyên nhân chính khiến nguồn cung nhà ở TP.HCM giảm mạnh các năm qua. Theo ông Tuấn, từ năm 2019 đến nay, số lượng dự án đủ điều kiện để đưa ra thị trường TP.HCM liên tục sụt giảm. Thành phố hiện có hơn 100 dự án đang bị treo, vướng vì vấn đề pháp lý dự án. Nếu giải quyết ách tắc cho các dự án này thì nguồn cung sẽ cải thiện rất nhiều.

Báo cáo của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, trong khi cung hạn chế, nhu cầu nhà ở tại thị trường TP.HCM luôn rất cao và tiếp tục là thị trường dẫn đầu về nhu cầu tìm mua BĐS trên cả nước. Trong đó, căn hộ luôn là phân khúc dẫn đầu thị trường về lượt tìm kiếm. Ngay trong thời điểm dịch bệnh, 95% người dùng của Batdongsan.com.vn cho biết, họ vẫn có mong muốn tìm mua và thuê nhà, nhất là khi phải đáp ứng điều kiện làm việc tại gia. Chung cư cũng là phân khúc ghi nhận sự phục hồi nhu cầu giao dịch sớm nhất thị trường, khi ngay trong tháng 9/2021, nhu cầu tìm mua sản phẩm này tại TP.HCM tăng hơn 11% dù chưa có thông tin thành phố sẽ mở cửa và tái khởi động kinh tế.

Bên cạnh nguồn cung sụt giảm, nhu cầu vẫn tăng cũng khiến giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM liên tục leo thang bất chấp dịch bệnh. Số liệu từ Batdongsan.com.vn chỉ ra, giá chung cư tại TP.HCM trong 9 tháng đầu năm 2021 tiếp tục tăng hơn 4% so với cùng kỳ. Riêng trong quý 2/2021 tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2020. Giá chung cư tại TP.HCM hiện ở mức trung bình từ 43-45 triệu đồng/m2 với loại hình căn hộ trung cấp và vào khoảng 59-63 triệu đồng/m2 với loại hình cao cấp. Các khu vực ghi nhận giá căn hộ tăng mạnh nhất trong quý vừa qua như khu vực TP. Thủ Đức, Khu Nam Sài Gòn, Bình Thạnh, Tân Phú ghi nhận mức tăng trung bình từ 3-7% so với quý trước.

Chính do yếu tố nguồn cung giảm mạnh, giá bán có xu hướng không ngừng tăng cao, thị trường đang xuất hiện nhiều cơ hội cho những dự án có đầy đủ pháp lý và hướng đến nhu cầu thực của người dân. Điểm mặt trên thị trường căn hộ TP.HCM hiện nay khá ít dự án đủ điều kiện chào bán. Vì thế, với các dự án pháp lý đầy đủ các chủ đầu tư đang "tranh thủ" bung hàng ở giai đoạn này.

Chẳng hạn như mới đây, Tập đoàn BĐS An Gia đang chào thị trường dự án Westgate (Bình Chánh, Tp.HCM) là một trong số rất ít những dự án tại TP.HCM hiện nay sở hữu pháp lý hoàn thiện (đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai) với mức giá 40 triệu/m2, thấp hơn nhiều so với giá bán BĐS trung bình trên 5 thị trường sơ cấp TP.HCM, điều này khiến dự án dễ dàng đến được tầm tay người mua nhà. Bên cạnh đó, CĐT An Gia còn triển khai với chính sách ưu đãi đặc biệt "Mua nhà được Cashback" và loạt chương trình bán hàng ưu đãi để hỗ trợ người mua nhà dễ tiếp cận sản phẩm hơn. Theo đó, chủ đầu tư sẽ hoàn ngay 100 triệu đồng vào tài khoản khi khách hàng đăng ký mua sản phẩm thành công, hỗ trợ thanh toán trước 15% sau đó thanh toán theo tiến độ đến đủ 30% trước khi nhận nhà vào quý 1/2023. Chiết khấu 6% giá trị căn hộ và ưu đãi hấp dẫn thêm chiết khấu 4% đối với khách hàng thân thiết. Theo đơn vị này, chính sách mới ban hành sẽ giúp khách hàng, nhà đầu tư dễ dàng huy động tài chính, điều chuyển dòng tiền trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Bên cạnh dự án Westgate Bình Chánh, tính đến quý 2/2021, TP.HCM chỉ có thêm một số dự án được xác định đủ pháp lý để bán hàng với số lượng trên đầu ngón tay như: dự án khu dân cư Phước Thiện do công ty Cổ phần BĐS MV Việt Nam làm chủ đầu tư; 243 căn hộ chung cư thuộc dự án Tòa nhà HH5-1 khu phức hợp Sài Gòn – Ba Son tại quận 1 của công ty Hưng Phát Invest; dự án 117 căn nhà tại dự án khu nhà ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè của Công ty CP Hồng Thịnh; 270 căn hộ chung cư thuộc dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ tại số 336/20 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6 của công ty TNHH Gotec Việt Nam. Hầu hết các dự án này đều đang được săn đón và ghi nhận sức tiêu thụ cao.

Nhìn nhận về thị trường BĐS trong các tháng tới đây, bà Dương Thuỳ Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho biết, phân khúc căn hộ sẽ vẫn là phân khúc dẫn dắt thị trường TP.HCM. Trong hiện tại, nguồn hàng tại TP.HCM vẫn sẽ hạn chế do yếu tố pháp lý trở ngại. Tuy nhiên giai đoạn cuối năm, nhiều chủ đầu tư đã bắt đầu lên kế hoạch giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Dự kiến vào tháng 1/2022, người mua có thể đến tham dự các sự kiện giới thiệu hoặc mở bán dự án của chủ đầu tư, điều này giúp thị trường BĐS đón tín hiệu tươi sáng về cả nguồn cung và giao dịch.

Phương Uyên