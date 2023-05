Theo chủ đầu tư Thịnh Hưng Holdings, trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài, thị trường bất động sản trầm lắng, phân khu 2 dự án VietUc Varea khi được công bố đã nhanh chóng “phá băng” thị trường Long An nhờ lợi thế về chất lượng vượt trội.

Không chỉ sở hữu hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh tuyệt đối, VietUc Varea còn tọa lạc ngay mặt tiền đường vành đai 4, là cánh tay nối dài của khu vực giao thương quan trọng phía tây TP.HCM. Đặc biệt, dự án đã có pháp lý hoàn chỉnh, quyết định phê duyệt 1/500, giấy phép xây dựng…



Hơn 1.000 nhân viên kinh doanh tham gia tìm hiểu dự án

Cũng trong sự kiện, đại diện chủ đầu tư Thịnh Hưng Holdings đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược cùng 7 hệ thống phân phối uy tín gồm: CASA Holdings, CEN Sài Gòn, PHP Real, Đất Xanh Miền Tây, Nhà Thời Đại, ERA Vietnam và MLand Vietnam nhằm giới thiệu dự án đến với đông đảo khách hàng.



Đại diện chủ đầu tư Thịnh Hưng Holdings ký kết hợp tác chiến lược cùng 7 đơn vị phân phối

“Chúng tôi tin rằng VietUc Varea sẽ là dự án gây sốt trên thị trường trong nửa cuối năm 2020, vì đây là dự án hiếm hoi giáp ranh TP.HCM có pháp lý hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, khách hàng có nhu cầu ở thực có thể dọn vào ở ngay nhờ hệ thống hạ tầng đã hoàn thiện 95%, chuỗi tiện ích đa dạng như trường học, bệnh viện chuẩn khu vực, trung tâm thương mại, quảng trường nhạc nước,… VietUc Varea hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến đầu tư và an cư lý tưởng cho cư dân”, ông Huỳnh Minh Thắng, Giám Đốc Thịnh Hưng Holdings chia sẻ tại sự kiện.

Được biết VietUc Varea là dự án có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất hiện nay. Dự án đã hoàn thiện hạ tầng 95%, vật tư chỉn chu, cao cấp, hệ thống điện âm nước thủy cục chất lượng tiêu chuẩn, đã được đấu nối hạ tầng. Đặc biệt, quảng trường nhạc nước đầu tiên tại Long An đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến khai trương và đưa vào hoạt động trong quý 4/2020. Không gian cafe Ông Bầu thuộc chuỗi cafe Ông Bầu đã khởi công và thi công được 50% khối lượng. Cùng với đó là 2 công viên trung tâm dự kiến hoàn thiện trong cuối năm 2020.



Chuỗi Cafe ông Bầu lớn nhất Long An đang hình thành trong lòng dự án

VietUc Varea tọa lạc ngay mặt tiền đường vành đai 4 (Tỉnh lộ 830). Dự án liền kề các khu công nghiệp lớn như: KCN Vĩnh Lộc 2, Phú An Thạnh, Tân Đô Tân Đức, Hiệp Phát,… quy tụ hơn 100.000 chuyên gia và công nhân. Bên cạnh đó, chỉ với 5 phút di chuyển, cư dân tại dự án có thể kết nối đến chợ truyền thống, trường học các cấp, trung tâm thương mại, ngân hàng. Đặc biệt, với vị trí liền kề TP.HCM, cư dân dễ dàng di chuyển đến cao tốc TP.HCM – Trung Lương chỉ với 5 phút, 15 phút đến quốc lộ 1A, trung tâm Tây Sài Gòn và 40 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất.

VietUc Varea có tổng quy mô 20,5ha với gần 1000 sản phẩm đất nền, chia làm 3 phân khu. Hiện phân khu 2 AQUA Varea được công bố với 320 nền với mức giá từ 14,2 triệu/m2. Khách hàng lựa chọn sớm trong phân khu 2 sẽ được tham gia nhiều chương trình trợ giá, khuyến mãi tặng vàng và chiết khấu đặc biệt hấp dẫn.



Phân khu 2 Aqua Varea giới thiệu ra thị trường 320 sản phẩm đất nền

Theo các chuyên gia, đất nền thuộc khu đô thị vệ tinh sẽ trở thành nơi cất giữ tiền an toàn bậc nhất sau mùa dịch Covid-19. Nhu cầu trữ tiền của khách hàng vẫn rất lớn, trong khi các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán,… biến động thất thường do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế ảm đạm. Do đó không khó lý giải việc VietUc Varea nhanh chóng bắt nhịp thị trường và bức phá vào nửa cuối năm 2020.