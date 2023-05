Thời điểm đầu năm có thích hợp để mua nhà?

Khu vực cửa ngõ đang có lợi thế về nguồn cung

Theo phân tích của người am hiểu thị trường, tình trạng thiếu nguồn cung của thị trường căn hộ TP.HCM trong năm 2020 là do chịu áp lực từ nhiều lý do chủ quan và khách quan. Năm 2021, nút thắt này nhiều khả năng vẫn chưa thể giải tỏa. Dù phía cơ quan quản lý nới lỏng việc cấp phép thì cũng phải mất một thời gian để các doanh nghiệp chuẩn bị các công đoạn cần thiết để đưa sản phẩm ra thị trường. Và, một thực tế hiển nhiên là, nguồn cung của những dự án mới sẽ đưa ra giá chào bán không thể thấp hơn mặt bằng giá các dự án trên thị trường hiện tại.

Khách hàng tìm hiểu dự án The Rivana

Trong năm 2020, nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM vẫn hạn chế, đặc biệt là phân khúc nhà ở vừa tầm với số đông nhu cầu của thị trường. Đây là phân khúc có nhu cầu cao nhưng trong thời gian qua, mặt bằng giá nhà ở tăng cao khiến cho nhiều người có nhu cầu tạo lập chốn an cư đã không thể thực hiện được.

Giải quyết bài toán nguồn cung cho thị trường, các doanh nghiệp nhanh chóng tiến ra khu vực cửa ngõ TP.HCM thiết lập nguồn cung mới, có mức giá hợp lý. Trong đó, lựa chọn tiêu biểu là khu vực Bình Dương.

Dễ tìm được dự án sở hữu nhiều yếu tố cạnh tranh

Như phân tích của các chuyên gia, người mua căn hộ để ở hay mua để đầu tư thì đầu năm 2021 là thời điểm có nhiều lợi thế.

Người mua có nhiều cơ hội mua được bất động sản mức giá hợp lý, bởi lẽ trước sự ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, các dự án ra mắt cuối năm 2020 được đánh giá là có giá thành mềm hơn, trong đó, không ít chủ đầu tư còn mạnh tay đưa ra mức giá rất cạnh tranh, thấp hơn nhiều so với mặt bằng giá của khu vực. Điển hình như dự án The Rivana của chủ đầu tư Đạt Phước giới thiệu ra thị trường với giá chỉ từ 31 triệu đồng/m2, trong khi các dự án khác cùng vị trí có giá chạm ngưỡng 40 triệu đồng/m2.

Ngoài giá tốt nhất nhì ở khu vực giáp ranh TP. Thủ Đức, dự án The Rivana còn có vị trí rất "sáng giá" khi tọa lạc ngay mặt tiền trục đường Đại lộ Bình Dương, thuộc phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An. Vị trí này chỉ cách TP. Thủ Đức 5 phút di chuyển thông qua cây cầu Vĩnh Phú.

Vị trí sáng giá của dự án The Rivana đem đến giá trị tiềm năng

Ngoài ra, để thu hút khách hàng, các chủ đầu tư hiện nay không ngại chi số tiền lớn để đầu tư vào tiện ích, thiết kế… nhằm mang đến sản phẩm chất lượng cho khách hàng.

Như tại dự án The Rivana, các yếu tố kiến tạo không gian sống được chủ đầu tư Đạt Phước hết sức chú trọng. Trong đó, vị trí để phát triển dự án rất đắt giá, thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí “cận lộ – cận giang – cận thị”. Tận dụng ưu thế gần sông Sài Gòn,dự án hướng đến lối thiết kế không gian sống hòa vào với thiên nhiên,… Điều này đã lý giải vì sao các căn hộ The Rivana có đến 75% căn hộ view sông, 25% căn hộ còn lại view đại lộ Bình Dương.

Bên cạnh đó, tại The Rivana, Đạt Phước còn rất chú trọng đầu tư hệ thống tiện ích vô cùng phong phú, đa dạng. Trong khuôn viên nội khu của dự án có đến 34 tiện ích đỉnh cao chuẩn 5 sao như: Đảo vọng cảnh, khu trưng bày nghệ thuật, hồ bơi, thác nước, cầu ánh sáng, pool bar, phòng gym, khu thể thao trong nhà, khu trò chơi ngoài trời, sân chơi nước cho trẻ em, công viên, shophoue…



Sự chăm chút cho cư dân của đơn vị chủ đầu tư Đạt Phước còn thể hiện qua ý tưởng thiết kế riêng biệt một góc để đặt ATM, phục vụ cho việc rút tiền và giao dịch tài chính hàng ngày của cư dân. Tại khu vực nhà trẻ dự án The Rivana cũng được chủ đầu tư thiết kế riêng một không gian tách biệt, thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con hàng ngày và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác của cư dân.

Cơ hội tốt với The Rivana

Tại The Rivana, ngoài chính sách thanh toán linh hoạt, Đạt Phước còn phối hợp với BIDV đưa ra chương trình hỗ trợ tài chính cho khách hàng vay đến 70% giá trị hợp đồng khi sở hữu căn hộ, thời gian cho vay lên đến 20 năm, được ân hạn gốc và lãi trong 18 tháng.

The Rivana kiến tạo không gian sống xanh