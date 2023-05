Thông xe cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi nối Cần Thơ - Kiên Giang

Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi được khởi công từ năm 2016. Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 6.300 tỷ đồng, trong đó hơn 4.500 tỷ (200 triệu USD) là vốn vay Hàn Quốc, còn lại là vốn đối ứng ngân sách. Điểm đầu cao tốc nối với cầu Vàm Cống (Cần Thơ), điểm cuối nối với tuyến tránh TP. Rạch Giá (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).



Cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi có chiều dài hơn 51km, rộng 17m

Sau khi được đưa vào sử dụng, tuyến Lộ Tẻ – Rạch Sỏi sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ 1 giờ 30 phút còn khoảng 50 phút so với đi tuyến QL80. Cao tốc này cũng kết nối trực tiếp với cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh (Đồng Tháp) và cao tốc N2 (Đức Hòa – Long An đến Mỹ An) để hình thành tuyến cao tốc thứ 2 xuyên suốt các tỉnh miền Tây với chiều dài hơn 150km.

Theo ông Trần Văn Thi, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Hạ tầng Giao thông Cửu Long (chủ đầu tư), dự án đạt tiêu chuẩn cao tốc loại A, giai đoạn sau đầu tư lên 6 làn xe, vận tốc 100km/h.

Tại lễ thông xe, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Giao thông Vận tải nói, cao tốc Lộ Tẻ – Rạch Sỏi có vai trò quan trọng trong việc kết nối các trung tâm kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long, mở ra tuyến đường mới nối TP.HCM với các tỉnh Tây Nam Bộ.

Miền Tây có nhiều tuyến cao tốc đã và đang được xây dựng như cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ. Giai đoạn 2021-2025 cũng có nhiều dự án sẽ được triển khai như cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, cao tốc trục ngang Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu, cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng…

Khánh Trang