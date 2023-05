THT New City – Giải pháp nhà ở giá rẻ cho mọi gia đình

Vị trí đắc địa, cơ sở vật chất, hạ tầng bàn giao hoàn thiện

Dự án THT New City tọa lạc tại mặt đường Quốc lộ 32, Lai Xá, Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội do Công ty TNHH Bánh Kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư, khu vực mang giá trị giao thông thuận lợi, tiếp giáp hai trục đường 70A và đường 422 huyết mạch thuận tiện di chuyển, kết nối với các khu vực lân cận và trung tâm Hà Nội, giao thương kinh tế với Sơn Tây, Vĩnh Phúc, Hoà Lạc – Xuân Mai… là lựa chọn lý tưởng để cư dân an cư lạc nghiệp lâu dài.

Với lợi thế về vị trí, dự án chung cư THT New City còn tận hưởng được trọn vẹn hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ của huyện Hoài Đức, Hà Nội. Cư dân trong dự án khu chung cư sẽ không phải lo lắng đến điều kiện học tập cho con cái nhờ hệ thống giáo dục phát triển quanh khu vực như: Cách Trường tiểu học, THCS Kim Chung 1.5km, THPT 2km, Cách ĐH Thành Đô 50m, ĐH Công Nghiệp 1km, Cao Đẳng FPT và Đại học Đông Á chỉ 2km,…

Cư dân tại chung Cư THT New City còn được thừa hưởng những tiện ích từ khu đô thị Hinode Royal Park, khuôn viên đại học Thành Đô. Nhờ vậy mà nơi đây luôn giữ cho mình sự tươi mát, cảnh sắc tuyệt vời, không khí trong lành hiếm có tại thành phố sầm uất như Hà Nội.

Dự án rất thuận tiện về giao thông, với các tuyến đường lớn cách trung tâm Mỹ Đình chưa đầy 5km về phía Tây thủ đô rất tiện cho việc di chuyển đến các khu vực khác trong thành phố Cầu Giấy 8km, Hồ Tây 12km, Hồ Hoàn Kiếm 15km. Cư dân THT New City chỉ mất 2’ để di chuyển đến bến xe bus, khoảng 5’ để đến bến dừng đỗ tàu cao tốc trên cao, cách siêu thị, chợ dân sinh 200m.

Không gian sống trong lành, cảnh quan xanh sạch đẹp

Tọa lạc trên khu đất rộng hơn 14.000 m2, nhưng trong đó chỉ sử dụng 5.626m² cho xây dựng, còn lại 8.724m² được đầu tư cho các tiện ích nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống tinh thần cho cư dân. Dự án THT New City có không gian rộng rãi và tầm nhìn vô cùng khoáng đạt ra xung quanh. Từ mỗi căn hộ nhìn ra, cư dân chung cư THT New City có thể tận hưởng những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, tái tạo năng lượng cho hành trình tiếp theo.

Đặc biệt, với những người yêu thích vận động, hệ thống thể thao ngoài trời với sân chơi, hệ thống tập Gym, sân bóng…..sẽ cung cấp cho bạn và gia đình nhiều lựa chọn rèn luyện sức khỏe.

Bên cạnh đó khách hàng được sống trong một cộng đồng dân cư thân thiện, hài hòa, dân trí cao, là nền tảng cho một cuộc sống trọn vẹn.

Chi phí đầu tư hợp lý, vừa túi tiền

Mong muốn mang đến không gian sống tiện nghi, thoải mái nhưng với mức giá vừa túi tiền, chủ đầu tư dự án THT New City đã thiết kế hệ thống căn hộ với những diện tích hợp lý mà vẫn tối hoá đa công năng sử dụng, toàn bộ vật liệu được xây dựng và lắp đặt đều được tính toán kỹ càng, kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, mang đến hiệu quả sử dụng lâu dài, tối ưu chi phí cho số đông cư dân.

Ngay trong việc lựa chọn các đối tác đồng hành, đơn vị phát triển, chủ đầu tư cũng rất chú trọng và kỹ lưỡng. Những gì khách hàng nhận được khi mua THT New City vượt xa sự mong đợi về một chung cư giá rẻ, xứng đáng là dự án Nhà ở xã hội – Chất lượng thương mại.

Với những ưu điểm vượt trội về vị trí địa lý, hệ thống hạ tầng và tiện ích về chất lượng cuộc sống, khu chung cư THT New City là một dự án thích hợp để gửi gắm nơi an cư lạc nghiệp, mang đến cuộc sống hạnh phúc toàn diện cho cả gia đình.