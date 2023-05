Vài năm trước, chị Thanh Hương, cư dân dự án The Terra An Hưng mua một căn hộ 2 ngủ 2 vệ sinh tại dự án này thời kì mở bán đầu với giá khoảng 1,9 tỷ đồng/căn. Đến đầu năm 2022, sau hơn 3 năm, giá các căn hộ tương tự căn nhà chị được giao dịch từ 2,4-2,5 tỷ đồng/căn. Vợ chồng chị lúc đó, người làm ở Cầu Giấy, người làm ở Ba Đình nên từ chỗ ở đến nơi làm việc khá xa. Hai vợ chồng bàn nhau bán căn hộ hiện tại để mua một căn hộ khác gần trung tâm hơn. Tháng 4/2022, căn hộ của vợ chồng chị Hương được giao dịch với giá 2,4 tỷ đồng. Sau khi bán, hai vợ chồng thuê một căn hộ ở toà The Pride ngay gần đó ở tạm trong lúc tìm nhà mới. Thế nhưng đến nay, vợ chồng chị vẫn đang ở thuê. Việc tìm căn hộ mới để ở, dù có sẵn tiền không đơn giản như chị Thanh Hương và chồng dự tính.



Giá căn hộ chung cư tăng cao khiến nhiều người thu lời đậm khi bán

Từ tháng 4/2022, giá căn hộ tiếp đà tăng của năm trước và có xu hướng tăng mạnh hơn khi nguồn cung ngày càng khan hiếm. Trước đó, hai vợ chồng đều đã tìm hiểu qua một số dự án ở trung tâm nhưng vẫn không ngờ số tiền mình có trong tay sau khi bán nhà vẫn thiếu hụt quá nhiều trong việc tìm mua căn hộ ưng ý thuộc khu vực trung tâm.

Chị Thanh Hương cho biết, mới đầu tháng 1/2022, vợ chồng chị tìm hiểu một số căn 2 ngủ 2 vệ sinh ở một số dự án được định vị tương đương The Terra An Hưng thuộc Thanh Xuân, Cầu Giấy thì giá chỉ dao động 2,7-2,8 tỷ đồng/căn. Thế nhưng vào tháng 5/2022, khi vợ chồng chị bắt đầu đi xem nhà thì giá các căn hộ đã tăng lên mức 3,2-3,5 tỷ đồng/căn. Khoản bán nhà cũ thì có 1/3 là tiền vay người thân, họ hàng nên ban đầu 2 vợ chồng tính toán chỉ vay thêm 200-300 triệu đồng để bù vào mua một căn hộ mới rồi tiếp tục cày trả nợ khoản vay cũ và vay mới. Thế nhưng với mức tăng giá chóng mặt của căn hộ, việc vay thêm cả tỉ đồng, cộng với khoản nợ cũ khiến hai vợ chồng không thể kham nổi. Do đó, từ khi bán nhà đến nay, đã gần 1 năm, vợ chồng chị Hương vẫn đang ở thuê, chưa tìm mua được nhà mới. Khoản tiền bán nhà thậm chí còn bị hao hụt do người thân biết hai vợ chồng có tiền nên vay mượn và chi trả cho các việc phát sinh khác.

Anh Đoàn Duy Khanh, môi giới căn hộ chung cư khu vực phía Tây Hà Nội cũng chia sẻ câu chuyện tương tự của chính khách hàng mình. Theo lời anh Khanh, khách của anh nhờ anh bán căn hộ tại Anland Lakeview vào cuối năm 2021 với giá 2,3 tỷ đồng. Hơn 2 năm trước đó, khách mua căn hộ chỉ có giá khoảng 1,8 tỷ đồng. Do thấy giá tăng cao, khách muốn bán căn cũ, tìm mua một căn hộ mới hiện đại, đẹp và trung tâm hơn.



Nhiều người mua chật vật tìm mua nhà mới sau khi bán nhà

Sau khi bán căn hộ tại Anland Lakeview vào cuối năm 2021, khách chuyển về nhà một người thân ở nhờ, dự định ra Tết tìm mua nhà. Thế nhưng với tổng tài chính sau khi bán nhà gồm cả tiền tích luỹ là được gần 3 tỷ đồng, vị khách này chật vật thời gian dài nhưng không tìm được căn hộ ưng ý tại khu vực trung tâm bởi nhà đúng ý mà không gian sống tương đương căn hộ cũ thì giá thành không dưới 4 tỷ đồng. Đến tháng 7 năm ngoái, khách quay lại nhờ anh Khanh tìm căn hộ tại chính dự án Anland Lakeview mà mình đã bán và phải chấp nhận mua một căn hộ tương đương diện tích, vị trí không đẹp bằng căn cũ với giá 2,6 tỷ đồng.

Chị Trương Hồng Vân, Giám đốc kinh doanh một sàn giao dịch Bất động sản tại Nam Từ Liêm cho biết hai câu chuyện trên không còn hy hữu trong thời kì giá căn hộ chung cư Hà Nội tăng cao. Một số khách hàng của chị Vân cũng rơi vào tình cảnh trớ trêu này. “Nhiều khách hàng thấy bất ngờ với mức tăng của căn hộ nên bán thu lời, từ số tiền có được họ tìm mua những căn hộ tốt hơn. Tuy nhiên, việc không khảo sát, nghiên cứu kĩ thị trường, khu vực, phân khúc, loại hình trước khi bán nhà đã khiến nhiều người rơi vào cảnh bán nhà xong nhưng không tìm được căn nhà phù hợp với tài chính, mong muốn và nhu cầu”, chị Vân chia sẻ. Cũng theo nữ giám đốc, với thực tế giá bất động sản liên tục nhảy múa như thời gian qua, người mua cần thường xuyên sát sao theo dõi những biến động của thị trường bất động sản để có quyết định hợp lý khi bán hoặc mua nhà.

