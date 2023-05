Thu nhập trung bình có mua được nhà tại dự án xanh?

Một bức tranh tổng quan về dự án xanh đã được ông Douglas Snyder, Phó giám đốc phụ trách Thiết kế bền vững – Công ty ARDOR chia sẻ trong chương trình “Có hẹn với chuyên gia bất động sản” #7.

Theo ông Douglas Snyder, các công trình xanh ở Việt Nam đang có những bước tăng trưởng ấn tượng theo xu hướng chung của thị trường và nhu cầu nâng cao giá trị bất động sản của các chủ đầu tư. Hiện nay có khoảng 30% trên tổng số các dự án trên thị trường được cấp chứng nhận xanh. Nếu 10 năm trước, TP.HCM chiếm ưu thế về số lượng công trình xanh thì đến nay, con số này tại Hà Nội và miền Bắc đang tăng lên.

Về việc đánh giá một dự án xanh đạt chuẩn, ông Douglas Snyder cho biết, các tiêu chí đánh giá bao gồm: khu vực xây dựng, nguồn nước, nguồn năng lượng, nguyên liệu xây dựng và chất lượng không khí. Tùy từng cấp độ, dự án xanh sẽ đáp ứng các tiêu chí ở mức khác nhau.

Cho rằng công trình xanh không nhất thiết phải đắt tiền, ông Douglas Snyder nói: "Đa phần công trình xanh dân dụng hiện đang được xây dựng tại Việt Nam là dành cho những người có mức thu nhập trung bình".

Theo dữ liệu dựa trên tin rao của Batdongsan.com.vn, giá rao bán các dự án xanh trải rộng ở các khung giá, thấp nhất là 9 triệu đồng/m2, cao nhất là 52 triệu đồng/m2, trung bình ở mức 27 triệu đồng/m2. Giá rao bán của những dự án này thường cao hơn khoảng 8% so với các dự án khác trong cùng quận. Mức độ quan tâm đối với dự án xanh cũng vượt trội hơn hẳn so với các dự án quanh khu vực. Chẳng hạn, so với lượt truy cập trung bình của quận nơi dự án tọa lạc, lượt truy cập của dự án Seasons Avenue cao gấp 26 lần, dự án Ecolife Capitol cao gấp 9 lần, dự án Ecohome 3 cao gấp 6 lần…

Có giá bán cao hơn dự án thông thường và có thể khác nhau về cấp độ xanh nhưng một điểm chung của các dự án xanh là mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng. Điều này càng quan trọng hơn bao giờ hết khi thực trạng ô nhiễm không khí đang trở thành vấn nạn tại các đô thị lớn như hiện nay. Điển hình như từ giữa đến cuối tháng 9, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Hà Nội luôn được cảnh báo ở mức từ trung bình đến kém, có thể gây hại cho sức khỏe tất cả mọi người.

Bên cạnh đó, dự án xanh thường được thiết kế theo hướng tiết kiệm năng lượng. Từ đó, chi phí cho người sử dụng sẽ được giảm thiểu đáng kể. Ông Douglas Snyder đánh giá, dự án xanh có thể giúp người mua nhà tiết kiệm tối thiểu 50 USD/tháng và đối với các công ty, con số này sẽ lớn hơn. “Theo kết quả đánh giá một dự án mà tôi thực hiện, dự án này giúp tiết kiệm đến 250.000 USD/năm”, ông Douglas Snyder nói.

Với những lợi ích đó, rất nhiều quốc gia đang phát triển trên thế giới đang không ngừng gia tăng thị phần cho các dự án xanh, có thể nâng lên mức hơn 25%. Tại Việt Nam, số lượng dự án đạt chứng chỉ xanh tăng nhanh cả về số lượng và tổng diện tích xây dựng. Ngày càng có nhiều chủ đầu tư trong nước quan tâm đến việc phát triển các công trình xanh như Capital House, Nam Long, EZLand, Tập đoàn TTG…

Vị Phó giám đốc phụ trách Thiết kế bền vững – Công ty ARDOR cho hay: “Hiện tại đã có 116 dự án được chứng nhận công trình xanh tại Việt Nam và có 268 dự án đang trong quá trình làm thủ tục đăng ký”.

Dưới góc độ các doanh nghiệp phát triển dự án, ông Douglas Snyder cho rằng, việc triển khai các công trình xanh cần chi phí cao hơn nhưng về lâu dài sẽ mang lại những lợi ích kinh tế tốt hơn và chắc chắn sẽ là lựa chọn đầu tư khôn ngoan. Thông thường, chi phí xây dựng công trình xanh sẽ bị đội lên khoảng 0-3%, thậm chí lên đến 10-12% nếu thực hiện “siêu công trình xanh”. Tuy nhiên, chi phí này hoàn toàn có thể giảm xuống nếu có phương án thiết kế và lựa chọn mức độ xây dựng công trình xanh phù hợp.

Khánh Trang