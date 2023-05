Thủ phủ công nghiệp Bàu Bàng - Miền đất hứa cho giới đầu tư

Cơ sở hạ tầng tại Bàu Bàng được đầu tư đồng bộ, tạo tiền đề thu hút vốn đầu tư trong

và ngoài nước

Điểm tựa tiềm năng cho bất động sản

Bàu Bàng là đô thị trẻ của tỉnh Bình Dương, tuy chỉ mới phát triển gần đây nhưng lại đóng vai trò quan trọng với định hướng trở thành trung tâm khoa học công nghệ cao của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sở hữu lợi thế về vị trí khi tọa lạc ngay vùng tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam, từ đây có thể dễ dàng kết nối đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ 50km, thành phố Thủ Dầu Một 30km về phía Bắc. Hơn thế, Bàu Bàng còn là nơi tiếp giáp các vùng kinh tế quan trọng như cách khu lõi hành chính tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh chỉ 15 phút di chuyển.

Hạ tầng giao thông đã được đẩy mạnh đầu tư, các dự án trọng điểm đã được triển khai như chính thức thông xe tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn với quy mô 10 làn xe, chủ trương xây dựng đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng, đường tạo lực Bến Cát – Bàu Bàng, đường Hồ Chí Minh sẽ được đầu tư hoàn chỉnh, đường tạo lực Mỹ Phước – Bàu Bàng kết nối đến đường Hồ Chí Minh, đường ĐT741B nâng cấp mở rộng thành đường vành đai 5 với quy mô 4 làn xe,…

Hình ảnh khang trang của thủ phủ công nghiệp mới mang tên Bàu Bàng

Đặc biệt, cũng như các thành phố hiện tại của Bình Dương như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một gây ấn tượng mạnh nhờ phát triển công nghiệp thì Bàu Bàng được kỳ vọng mở ra một giai đoạn tăng trưởng mới chất lượng hơn dựa vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao. Kết hợp với việc quyết tâm xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương, có thể hình dung Bàu Bàng sẽ trở thành một đô thị hội tụ của giới trí thức và có khả năng kết nối toàn cầu trong tương lai gần.

Nhờ sự dịch chuyển về phía Bắc Bình Dương, Bàu Bàng trở thành địa phương sáng giá. Hệ thống KCN trong huyện vừa qua đã phát triển mạnh mẽ, nổi bật có khu công nghiệp – đô thị Bàu Bàng quy mô 3.200ha, KCN Tân Bình 352.5ha, KCN Cây Trường 700ha, Lai Hưng 600ha, sắp tới đây Bàu Bàng đang chuẩn bị được bổ sung thêm khu công nghiệp khoa học công nghệ 900ha và cảng cạn ICD 20ha.

Thời điểm thuận lợi thu hút đầu tư

Nhìn vào phía Bắc của tỉnh Bình Dương, sẽ thấy rõ hình ảnh toàn cảnh khu đô thị công nghiệp hiện đại đang phát triển vượt bậc tại khu vực Bàu Bàng. Và hiện tại theo định hướng của tỉnh Bình Dương cũng như là của huyện Bàu Bàng đang định vị đây sẽ trở thành một khu công nghiệp công nghệ cao đón bắt xu hướng 4.0. Với sự hình thành các khu công nghiệp mới ở Bàu Bàng tiếp tục giúp tỉnh Bình Dương đem về làn sóng đầu tư mạnh mẽ.

Theo báo cáo quý 1-2022 của kênh thông tin batdongsan.com.vn, xét ở yếu tố giá bán, trong khi tỉnh vệ tinh lân cận TP.HCM, thì Bình Dương có giá đất nền tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2021 với mức tăng hơn 27%. Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một tiếp tục là các thị trường có lượng sản phẩm bất động sản rao bán nhiều nhất, trong đó TP. Thuận An dẫn đầu về lượng tin đăng bán và nhu cầu tìm kiếm bất động sản của toàn tỉnh. Dĩ An và Thủ Dầu Một cũng có lượng tin đăng bán nhà đất tăng 41% và 48%.

Trong tháng vừa qua, các huyện vùng ven Bình Dương như Bàu Bàng và Tân Uyên ghi nhận bứt phá mạnh về nguồn cung nhà đất chào bán với mức tăng trưởng tin rao bất động sản tăng 68 – 100%. Trong tháng 3, các thị trường thu hút được nhiều người quan tâm tìm kiếm đất nền nhiều nhất Bình Dương là Bến Cát, Bàu Bàng và Tân Uyên. Đặc biệt, huyện Bàu Bàng có lượng khách hàng tìm mua đất nền tăng gần 80% so với tháng trước.

Đặc biệt, lượng tìm kiếm bất động sản Bàu Bàng ghi nhận mức tăng mạnh lên đến 400%. Lượng tin đăng cũng gia tốc mạnh, gấp đôi khu vực Tân Uyên và gấp ba lần Bến Cát. Song hành với mức độ quan tâm tăng cao, thì giá đất tại đây cũng chuyển hướng tích cực. Yếu tố lợi điểm của Bàu Bàng nằm ở khung giá còn “mềm” so với các địa phương khác tại Bình Dương.

Đây là thời điểm lý tưởng tham gia đầu tư bất động sản Bàu Bàng, đón đầu xu hướng dịch chuyển sắp tới để thu được lợi nhuận cao. Bởi lúc này, huyện đang trong quá trình còn mới bắt đầu và đang phát triển, giá đất nền Bàu Bàng còn rẻ và dễ dàng tìm được những vị trí tiềm năng.