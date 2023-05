Thủ Thiêm Real tiếp tục là đại lý chiến lược Ixora Ho Tram by Fusion giai đoạn 2

70% giỏ hàng giai đoạn 1 được phân phối bởi Thủ Thiêm Real

Ixora Ho Tram by Fusion là một trong những dự án hiếm hoi xác lập kỷ lục bán hàng đáng ngưỡng mộ tại thị trường nghỉ dưỡng Hồ Tràm khi 100% các căn hộ condotel và 70% biệt thự của dự án đã tìm được chủ sở hữu trước lễ ra mắt chính thức 10 ngày.

Thành công vượt mong đợi của kết quả bán hàng giai đoạn 1 của Ixora Ho Tram by Fusion có sự góp sức không nhỏ của Thủ Thiêm Real, đơn vị phân phối bất động sản đã từng xác lập nhiều kỷ lục bán hàng đáng nhớ.

Giai đoạn 1 của dự án, 2 chuyên viên tư vấn cấp cao của Thủ Thiêm Real đã vinh dự nhận được giải thưởng best seller là xe ô tô Mazda 6 từ chủ đầu tư. Ảnh: TTR

Với 12 năm kinh nghiệm phân phối bất động sản tại các thị trường trọng điểm: TP.HCM, khu Đông Sài Gòn, khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, Thủ Thiêm Real đang trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhiều chủ đầu tư dự án. Đặc biệt, được coi là “thổ địa” tại vùng đất Hồ Tràm, với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm, giàu kinh nghiệm thực chiến và am hiểu sâu sắc về thị trường và từng sản phẩm, chủ đầu tư cũng như thị hiếu của khách hàng, Thủ Thiêm Real được nhiều chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn trở thành đại lý phân phối chiến lược.

Chỉ tính riêng Ixora Ho Tram by Fusion, vị thế của Thủ Thiêm Real càng được khẳng định khi đã phân phối thành công 70% giỏ hàng của dự án trong giai đoạn 1. Đặc biệt, Thủ Thiêm Real đóng góp 2 best seller (nhân viên bán hàng xuất sắc nhất) giai đoạn 1 của Ixora Ho Tram by Fusion, vinh dự nhận thưởng 2 chiếc ô tô Mazda 6 từ chủ đầu tư. Trong đó, một chuyên viên tư vấn có doanh số cao nhất và 1 chuyên viên tư vấn có số lượng giao dịch nhiều nhất. Tư vấn chuyên nghiệp – trung thực – tận tâm – hiệu quả chính là những tố chất của đội ngũ chuyên viên tư vấn Thủ Thiêm Real.

Tiếp bước thành công từ giai đoạn 1 của dự án, Thủ Thiêm Real vinh dự được chủ đầu tư Ho Tram Project Company (HTP), công ty con của Asian Coast Development (ACDL) với sự đầu tư của Lodgis Hospitality Holdings, lựa chọn tiếp tục trở thành đại lý chiến lược Ixora Ho Tram by Fusion giai đoạn 2. Trong giai đoạn này, sẽ có 512 căn condotel và 63 ngôi biệt thự sang trọng bên bờ biển ra mắt thị trường, đóng góp đáng kể vào nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng, vốn ngày càng trở nên khan hiếm tại mảnh đất đầy tiềm năng Hồ Tràm.

Dự án được chờ đợi nhất trên thị trường nghỉ dưỡng cuối năm

Chỉ cách TP.HCM 2 giờ lái xe, Ixora Ho Tram by Fusion sở hữu vị trí chiến lược với một bên là bãi biển Hồ Tràm thanh bình, một bên là mảng xanh ngút ngàn của rừng nguyên sinh Phước Bửu – Bình Châu. Địa thế tự nhiên vừa kế rừng vừa bên biển mang đến cho Ixora Ho Tram by Fusion bầu không khí trong lành, thư thái quanh năm, là điểm dừng chân lý tưởng cho những trải nghiệm nghỉ dưỡng đỉnh cao cùng gia đình, người thân, bạn bè.

Giai đoạn 2 của dự án hứa hẹn sẽ xác lập những kỷ lục bán hàng mới với sự đồng hành của Thủ Thiêm Real. Ảnh: TTR

Đặc biệt, khi các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đã đang và sắp được triển khai, Ixora Ho Tram by Fusion càng thêm thu hút các khách hàng đến từ TP.HCM và các tỉnh lân cận bởi trong tương lai gần, thời gian di chuyển đến dự án ngày càng được rút ngắn. Trong đó phải kể đến sân bay quốc tế Long Thành đang được đẩy mạnh thi công. Khi đó, các chủ sở hữu chỉ mất khoảng 50 phút để di chuyển từ dự án đến sân bay quốc tế với công suất 100 triệu lượt hành khách mỗi năm này. Ngoài ra là hàng loạt công trình giao thông trọng điểm khác như dự án mở rộng tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Xuyên Mộc lên đến 42m, dự án nâng cấp mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành lên 8 làn xe, dự án xây dựng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu… Đây chính là cú hích giúp thị trường nghỉ dưỡng Hồ Tràm nói chung và Ixora Ho Tram by Fusion nói riêng càng thêm hấp dẫn.

Ở giai đoạn 2 này, các căn condotel và biệt thự đều sở hữu tầm nhìn hướng biển hoặc trực diện biển. Riêng những căn penthouse và căn góc 2 phòng ngủ được thiết kế với bể bơi riêng hoặc hồ jacuzzi mang phong cách mở, nơi chủ sở hữu có thể đắm mình thư giãn trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình. Trong khi đó, 63 căn biệt thự có độ cao nền được thiết kế với độ dốc để tối ưu hóa tầm nhìn hướng ra đại dương trong khi vẫn đảm bảo tính riêng tư cho gia chủ.

Ixora Ho Tram by Fusion là một trong những dự án được chờ đợi nhất trên thị trường nghỉ dưỡng cuối năm. Ảnh: chủ đầu tư.

Nằm trong khu phức hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip rộng 164 ha, Ixora Ho Tram by Fusion hưởng trọn những tiện ích xa hoa của quần thể giải trí nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á. Dự án chỉ cách khách sạn 5 sao InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, casino Ho Tram, sân golf The Bluffs được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman vài bước chân. Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều dự án được phát triển tại khu nghỉ dưỡng tích hợp này, trong đó có công viên nước và trung tâm vui chơi giải trí hàng đầu, hứa hẹn mang đến những kỳ nghỉ trong mơ tại thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng quốc tế.

