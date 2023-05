Thủ Thiêm Zeit River - Dự Án Hạng Sang Được Phân Phối Bởi Đơn Vị Uy Tín The One Land

Để thực hiện chiến lược trở thành nhà phân phối bất động sản cao cấp hàng đầu, The One Land chọn đối tác là các chủ đầu tư uy tín tại Việt Nam và môi giới những dự án chất lượng, pháp lý đầy đủ.

Đối Tác Chiến Lược Của Nhiều Chủ Đầu Tư Và Nhà Phát Triển Bất Động Sản Uy Tín Hàng Đầu

Tính đến nay, trải qua hơn 9 năm trong lĩnh vực bất động sản, The One Land đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường và nhận nhiều sự tín nhiệm từ các chủ đầu tư danh tiếng trong và ngoài nước như: Capitaland, VGSE, SonKim Land, Masterise Homes, Sunshine Group, Novaland, Hongkong Land, Fraser, Mapletree, Kusto Home, Thuận Việt, SIC, Meada, Kepel Land, Phú Cường Group, CT Group; Bamboo Capital, Alpha King, Trung Thủy Group, Gamuda Land

The One Land được các doanh nghiệp này tin tưởng lựa chọn là đơn vị phân phối chiến lược hàng loạt dự án có quy mô lớn trên thị trường như: Metropole Thủ Thiêm, Đảo Kim Cương (Diamond Island), Feliz En Vista, D1 Mension, Delasol, The Marq, Q2 Thảo Điền, Thảo Điền Green, Define, Newcity Thủ Thiêm, Sunshine Diamond River, Sunshine Horizon, Sunshine Continential, Lumiere Riverside, Masteri Centre Point, Aqua City, The One Saigon, Waterina Suite, Grand Marina Saigon; King CrownInfinity; Alpha City, Global City, Lancaster Legacy, Urban Green

Ông Diệp Bảo Hưng – Tổng Giám Đốc The One Land cho biết để duy trì đối tác chiến lược lâu dài với các chủ đầu tư uy tín cần có một tập thể đoàn kết, đầy tâm huyết với nghề bất động sản, sẵn sàng đối mặt thử thách hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra và lực lượng hệ thống sàn nội bộ, nhiều đối tác cùng sát cánh và cam kết qua từng dự án.

Theo đại diện The One Land, thị trường bất động sản Việt Nam đang trong thời kỳ chờ đợi tăng trưởng trở lại, nhưng những vị trí vàng như Trung Tâm Tài Chính Kinh tế Thủ Thiêm luôn là điểm đến thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu, là khu đô thị đẳng cấp quốc tế được săn lùng và chào đón với quỹ đất có hạn.

Chiến lược của The One Land là tập trung theo đuổi phân khúc bất động sản cao cấp, hạng sang và mới đây nhất là dòng bất động sản hạng sang khác ở Thủ Thiêm (dự án Thủ Thiêm Zeit River), đồng thời tiếp tục đồng hành cùng các chủ đầu tư uy tín của dự án Thủ Thiêm Zeit River.

Ngay trong đợt mở bán đầu tiên ngày 27/11/2022, Thu Thiem Zeit River – dự án bất động sản hạng sang đã chứng minh được sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư và khách mua nhà khi chốt thành công 95% “giỏ hàng”. The One Land vinh dự là top đầu đại lý bán hàng xuất sắc nhất của dự án Thu Thiem Zeit River tòa T1.

Trong tháng 7/2023, Thu Thiem Zeit River tòa T2 tiếp tục được chủ đầu tư đưa ra thị trường và The One Land vinh dự là đơn vị tiếp tục được chủ đầu tư tin cậy, là đơn vị đối tác phân phối chiến lược cho dự án này. Hiện The One Land đang nhận booking tòa T2 và nằm trong top các đại lý có số lượng booking nhiều nhất.

Sự thành công của sự kiện mở bán tòa T1 cho thấy bất động sản Thủ Thiêm – khu vực cốt lõi cho sự phát triển của thành phố – vẫn có sức hấp dẫn với giới thượng lưu.

7 Thế Mạnh Khác Biệt "THỦ THIÊM ZEIT RIVER"

– Thu Thiem Zeit River – trung tâm kết nối cộng đồng thượng lưu với các sản phẩm và dịch vụ Hạng Sang đáp ứng nhu cầu của giới nhà giàu tại trung tâm tài chính Thủ Thiêm.

Mặt tiền khu căn hộ Thu Thiem Zeit River trải dài dọc theo trục Bắc Nam của Thủ Thiêm, dễ dàng di chuyển đến các khu trung tâm của thành phố.

Vị trí được đánh giá là đắc địa khi sở hữu hai mặt tiền đường chính của Thủ Thiêm là Nguyễn Cơ Thạch và Trần Bạch Đằng với view trực diện hồ trung tâm và nhìn ra được sông Sài Gòn.

Thu Thiem Zeit River là dự án nổi bật được đánh giá là dự án chỉnh chu từ thiết kế, tiến độ và tiềm lực của chủ đầu tư tại khu vực, được đầu tư tối ưu các mảng xanh, mang đến không gian sống trong lành và hiện đại. Pháp lý hoàn chỉnh, Chất lượng đảm bảo.

– Sở hữu view TRIỆU ĐÔ: toàn cảnh trung tâm Quận 1 & sông Sài Gòn, view Landmark 81, view phân khu hành chính, kinh tế & văn hóa Thủ Thiêm và view hồ trung tâm xanh mát.

– Pháp lý chuẩn chỉnh nhất hiện nay tại khu Thủ Thiêm: đã có giấy phép xây dựng & giấy phép mua bán, sở hữu lâu dài.

– Bảo chứng bởi "Zeit" – thương hiệu “Căn hộ được ưa chuộng hàng đầu” từ Tập đoàn GS E&C Hàn Quốc, trong phân khúc căn hộ hạng sang.

– Mật độ xây dựng thấp, thiết kế kính low-E và nội thất cao cấp.

– Tích hợp công nghệ hiện đại IoT và ứng dụng thông minh Smarthome – Smart Parking – Smart Energy Usage – Smart Pass.

– Hệ thống hơn 40 tiện ích đẳng cấp chuẩn 5*: Sky pool, Sky lounge, Sky gym, Spa, Sky garden, hồ jacuzzi, hồ bơi trẻ em, khu vui chơi trẻ em, cầu đi bộ trên không …

Thông Tin Tổng Quan Dự Án

Chủ đầu tư: VGSE (thuộc GS E&C Hàn Quốc)

Tên thương mại: Thủ Thiêm Zeit River

– Quy mô: 2 tháp căn hộ 25 và 32 tầng tổng 300 căn, 2 tầng hầm, 4 tầng khối đế tiện ích

Sản phẩm: căn hộ 1- 4PN, duplex, penthouse

Tiến độ xây dựng 5/2023: xây thô tháp T1 đến tầng 19, tháp T2 đến tầng 21

Hiện tại chủ đầu tư đang có chính sách thanh toán cực kỳ hấp dẫn dành cho KH đặt booking Thu Thiem Zeit River tòa T2:

Chỉ cần thanh toán 10% đến khi nhận nhà T7/ 2025. Ngân hàng hỗ trợ vay vốn lên đến 40% với lãi suất chỉ 0% trong 2 năm.

Thông tin liên hệ nhận booking dự án Thu Thiem Zeit River: