Thủ Tướng Đề Nghị Các Ngân Hàng Giảm Lãi Suất Vay

Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng thương mại Nhà nước sử dụng tối đa các biện pháp để hạ chi phí, giảm lãi suất huy động và cho vay nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời có chính sách hỗ trợ lãi suất với từng đối tượng cụ thể.

Thủ tướng nhấn mạnh, các ngân hàng thương mại Nhà nước chiếm tỉ lệ lớn trong tổng lượng tín dụng của nền kinh tế. Do đó, các ngân hàng này cần tham gia dẫn dắt, điều tiết thị trường, tạo động lực, truyền cảm hứng cho hệ thống ngân hàng, hỗ trợ nền kinh tế phát triển, tiếp tục nỗ lực giảm chi phí đầu vào từ đó giảm lãi suất huy động và cho vay. Thủ tướng chỉ đạo, bằng nhiều biện pháp, các ngân hàng thương mại Nhà nước cần phải giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay, trên cơ sở đảm bảo cân đối lạm phát. Việc các ngân hàng hạ lãi suất đầu vào – đầu ra cũng sẽ tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng phải có chính sách hỗ trợ lãi suất đối với từng đối tượng cụ thể, hướng tín dụng vào đúng vào địa chỉ, lĩnh vực cần thiết.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, hiện tại mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng đã có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn quanh 8-9% một năm. Với mức lãi đầu vào này, lãi suất cho vay của các ngân hàng phổ biến 10-12% một năm, thậm chí có nhà băng kéo lên 13-14% một năm. Mức lãi vay này vẫn quá cao để người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận. Tín dụng đến ngày 20/4 của hệ thống NHNN chỉ tăng 2,57% so với đầu năm. Tín dụng tăng thấp do cầu thấp, ngân hàng thận trọng cấp vốn và một phần do thị trường BĐS vẫn khó khăn khiến tín dụng vào lĩnh vựa này giảm, ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng toàn ngành.