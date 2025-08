Những tháng đầu năm 2025, thị trường chung cư Thuận An (Bình Dương) sôi nổi nguồn hàng sơ cấp đến từ các dự án chung cư. Đáng nói, các dự án đều có thanh khoản ấn tượng trong các tháng đầu năm.

Chung Cư Thuận An (Bình Dương): Thanh Khoản Ấn Tượng Thời Điểm Đầu Năm

Hàng loạt dự án chung cư Thuận An tung hàng thời điểm đầu năm 2025 đều ghi nhận thanh khoản khá tốt cho thấy lực cầu dồi dào của thị trường thời điểm này. Một trong những dự án căn hộ đầu tiên mở bán phải kể đến là Ben Hill Bình Dương , có vị trí tại đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án do Công ty Cổ phần đầu tư Ben House làm chủ đầu tư. Được biết, Ben Hill được triển khai trên diện tích gần 8.000m2, quy hoạch thành 2 block căn hộ cao 24 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp ra thị trường khoảng 800 căn hộ. Diện tích các căn hộ dao động từ 33-85m2, được thiết kế từ 1-3 phòng ngủ. Trao đổi với Batdongsan.com.vn , đại diện Đất Xanh Miền Bắc – đơn vị phân phối dự án cho biết, trong 3 tháng đầu năm, đơn vị này đã triển khai bán dự án và đạt được khoảng 90 giao dịch. Đây là con số giao dịch ấn tượng, với thanh khoản trung bình 1 căn/1 ngày.

Thị trường chung cư Bình Dương sôi động thời điểm đầu năm. Ảnh: Lao Động

Cũng một dự án chung cư khác được chào bán tại Thuận An vào thời điểm này là A&T Sky Garden , nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An). Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Bình Dương làm chủ đầu tư, có quy mô 7.684 m2, bao gồm 2 tháp cao 40 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung ứng cho thị trường 946 căn hộ có diện tích dao động 46-90 m2 và 17 căn shophouse thương mại. Đáng chú ý, thanh khoản của dự án này rất tốt và đến thời điểm đầu tháng 4/2025, A&T Sky Garden đã chính thức bán hết 100% quỹ căn hộ.

Một dự án khác cũng đang ghi nhận thanh khoản tốt tại Thuận An (Bình Dương) là The Emerald 68 . Dự án do tập đoàn Lê Phong hợp tay cùng Coteccons phát triển, tọa lạc tại số 68 đường Vĩnh Phú 16, Phường Vĩnh Phú (thành Phố Thuận An). Dự án có quy mô hơn 7.000 m2, bao gồm 2 toà tháp với 3 tầng hầm, cung cấp cho thị trường 770 căn hộ, có diện tích dao động từ 61-80m2. Tỉ lệ thanh khoản giỏ hàng tại dự án này khá tốt, luôn đạt trên 60-70% giỏ hàng mỗi lần tung quỹ hàng mới.

đất nền bình Dương Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của đất nền Bình Dương. Xem Ngay

Sức Hút Chung Cư Thuận An (Bình Dương)

Lý giải về sức hút chung cư Thuận An, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn cho biết, với xu hướng chuyển dịch dân cư từ TP.HCM về các khu vực ngoại thành, Bình Dương ngày càng trở thành điểm đến tiềm năng. Trong đó, thị trường chung cư Thuận An thu hút sự quan tâm nhờ vào ba yếu tố chính. Thứ nhất là nền giá hấp dẫn. So với các khu vực lân cận là Thủ Dầu Một và Dĩ An, Thuận An có nền giá bất động sản thấp hơn, giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thị trường mà vẫn đảm bảo tiềm năng sinh lời. Mức giá này càng trở nên hấp dẫn khi nhìn vào sự phát triển của khu vực. Tính từ quý 1/2020, mức giá của Thuận An đã tăng trưởng khoảng 39%. Khu vực Thuận An có tỷ trọng nguồn cung lớn nhất đến từ phân khúc chung cư dưới 30 triệu đồng/m2, thu hút đông đảo người lao động và gia đình trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia và khách hàng có thu nhập cao lại cần những dự án chung cư cao cấp hơn với chất lượng vượt trội và tiện ích đầy đủ.

Nến giá hấp dẫn khiến chung cư ở Thuận An (Bình Dương) hút lực cầu lớn trên thị trường. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Thứ hai là hạ tầng và tiện ích đầy đủ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh sống của cư dân.​ Hệ thống tiện ích lõi tại Thuận An hiện đã được phát triển đầy đủ và đáp ứng tốt nhu cầu đời sống của cư dân. Các tiện ích như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên và các khu vui chơi giải trí đã tạo ra một môi trường sống tiện nghi, hiện đại. Cư dân tại Thuận An không chỉ được hưởng lợi từ hệ thống giao thông kết nối thuận tiện với TP.HCM mà còn có thể tận hưởng những dịch vụ chất lượng ngay tại khu vực sinh sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút các đối tượng cư dân đa dạng.

Thứ ba, thế mạnh của Thuận An còn đến từ hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, tạo điều kiện việc làm và thu hút nhập cư. Các khu công nghiệp này không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn thúc đẩy nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là các dự án chung cư. Lượng lao động, chuyên gia và nhân viên từ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tìm kiếm nơi ở gần chỗ làm, tạo ra thị trường bất động sản đầy tiềm năng. Chính sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp đã góp phần làm tăng sức hấp dẫn của Thuận An, đưa khu vực này trở thành điểm đến lý tưởng cho cả người lao động và nhà đầu tư bất động sản.

Xem thêm:

————

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 21/04/2025 – 08:00

Link nguồn: https://reatimes.vn/thuan-an-binh-duong-nguon-hang-so-cap-thanh-khoan-tot-202250421080439836.htm

————-