Thuận An chiếm hữu “ngôi vương” trên thị trường bất động sản

Những con số phát triển kinh tế ấn tượng

Nằm tại vị trí “cửa ngõ” của tỉnh Bình Dương và là đô thị vệ tinh của TP.HCM, đóng vai trò kết nối vùng, hạ tầng giao thông của Thuận An đang được đầu tư quy mô và hiện đại. Nổi bật là các dự án hạ tầng giao thông huyết mạch như mở rộng quốc lộ 13 lên 8 làn xe, nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm ĐT743, đại lộ Bình Dương, xây cầu vượt nút giao ngã 6 vòng xoay An Phú giữa Thuận An và Dĩ An… Vì vậy, việc kết nối của TP. Thuận An với TP.HCM, TP. Dĩ An, TP. Thủ Dầu Một và các tỉnh khác trở nên nhanh chóng và dễ dàng.



Tốc độ phát triển kinh tế của TP. Thuận An tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. (Ảnh: Đỗ Trường)

Bên cạnh đó, Thuận An hiện là địa phương “đầu tàu” trong việc đóng góp ngân sách của tỉnh Bình Dương, tốc độ phát triển kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng với những con số ấn tượng. Theo UBND TP. Thuận An, trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ tại địa phương tiếp tục tăng trưởng. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 179.600 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 57.800 tỷ đồng, tăng 16,46% so với cùng kỳ; trên địa bàn hiện có hơn 30.000 hộ hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, 5 siêu thị, 7 trung tâm thương mại, 23 chợ, 62 cửa hàng tiện ích, 222 cơ sở dịch vụ ăn uống, 104 cơ sở kinh doanh giải khát và rất nhiều trung tâm spa, thẩm mỹ viện.

Với hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư hiện đại cùng với tình hình phát triển kinh tế ấn tượng đã góp phần tạo động lực cho thị trường bất động sản Thuận An trở nên sôi động, thu hút đầu tư từ các tập đoàn bất động sản uy tín.

Thị trường bất động sản Thuận An tăng nhiệt

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, tính đến nay trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 400 dự án được UBND tỉnh chấp thuận cấp phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, riêng Thuận An chiếm khoảng 100 dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở đang ngày càng tăng cao.

Số lượng dự án lớn nhưng luôn trong tình trạng khan hiếm, đặc biệt là những dự án sở hữu vị trí giao thông thuận lợi, được thiết kế bài bản, tiện ích nội khu phong phú cùng diện tích vừa phải, phù hợp với nhu cầu ở cho gia đình trẻ và cho thuê dài hạn với chuyên gia. Chính vì thế, những dự án đáp ứng đầy đủ những yếu tố kể trên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng và giới đầu tư.



Tọa lạc ngay con đường Nguyễn Văn Tiết, trung tâm TP. Thuận An, cư dân dự án Opal Skyline dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện đại xung quanh

Trong đó phải kể đến dự án khu căn hộ thương mại Opal Skyline do Tập đoàn Đất Xanh làm nhà phát triển. Tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Tiết, trung tâm thành phố mới Thuận An, Opal Skyline thừa hưởng trọn vẹn những yếu tố làm nên nơi an cư lý tưởng cho các gia đình trẻ đang làm việc tại Bình Dương hoặc TP.HCM.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, chủ đầu tư đã dành nhiều tâm huyết để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đáng chiêm ngưỡng. Từng đường nét được thiết kế tỉ mỉ, kết hợp cùng những vật liệu hiện đại, Opal Skyline với 2 tòa tháp cùng 36 tầng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của thành phố mới Thuận An.

Tại Opal Skyline, mọi khoảng cách không gian đều được xóa nhòa bởi tầm nhìn bao quát, ôm trọn TP.Thuận An và sân golf Sông Bé trong tầm mắt. Từ mọi không gian trong căn hộ, dù là phòng khách, phòng ngủ hay khu vực bếp, mỗi chủ nhân đều có thể tiếp cận được nguồn không khí tươi mới, tràn đầy sức sống, biến không gian riêng tư trở thành nơi đáng để chiêm ngưỡng, đáng để trở về.



Từ căn hộ Opal Skyline, cư dân có thể chiêm ngưỡng khung cảnh bình yên, bãi cỏ xanh mướt của sân golf Sông Bé

Song song đó, chủ đầu tư đã dành nhiều không gian cho các tiện ích nội khu đẳng cấp, nhằm mang đến những trải nghiệm sống chân thật, giá trị cho cư dân. Có thể kể đến như hồ bơi vô cực tại tầng 4, khu tập gym – yoga, vườn đọc sách, khu vực đi bộ, khu giao nhận đồ…

Không chỉ trải nghiệm những giá trị sống khác biệt tại dự án, cộng đồng cư dân tương lai của Opal Skyline còn có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt tiện ích ngoại khu trong bán kính từ 3-5km. Trong đó có thể kể đến như Lotte Mart, AEON Mall Bình Dương, sân golf Sông Bé, các bệnh viện quốc tế Colombia, Becamex, chợ Lái Thiêu…

Sở hữu những yếu tố đắt giá, Opal Skyline đã và đang trở thành điểm sáng nổi bật tại thị trường bất động sản Bình Dương, mở ra cơ hội an cư lý tưởng cho gia đình trẻ và đầu tư sinh lời bền vững cho giới đầu tư.

Tuyết Phạm