Thuận An - vùng dẫn đầu hiệu suất cho thuê căn hộ cao cấp

Nan giải bài toán đầu tư căn hộ cho thuê

Từ lâu, lợi nhuận kép được xem là mục tiêu tìm kiếm của nhóm nhà đầu tư phân khúc căn hộ cho thuê. Tức ngoài khoản lợi nhuận đến từ giá trị gia tăng của bất động sản theo thời gian, thì dòng tiền đến từ việc cho thuê cũng quan trọng. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng sành sỏi để “lùng” ra các căn hộ cho tỷ suất cao.

“Nhiều người bỏ 20 tỷ mua căn hộ trung tâm, nhưng thu mỗi tháng vỏn vẹn 30 triệu, hiệu suất vỏn vẹn 1,8%. Trong khi bỏ 2 tỷ nhưng mỗi tháng thu 12-15 triệu đồng, tức tỷ suất lên 7-8% hấp dẫn hơn nhiều”, TS. Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia địa ốc Đại học Ngân hàng TPHCM nói.

Theo chuyên gia, để nâng tỷ suất này, thì bất động sản phải đặt ở vị trí phù hợp. Khi đó, nhà đầu tư vừa bỏ số vốn thấp, lại tiếp cận số lượng lớn người có nhu cầu ở thực và ở lâu dài. Thuê dài hạn thì dòng tiền sẽ ổn định hơn, đồng thời giảm thiểu chi phí gây ra do thay đổi khách như: mua sắm nội thất, sửa chữa thiết bị, đăng tin, hoa hồng môi giới… ngót nghét vài chục triệu.

Thị trường căn hộ cho thuê gần các khu công nghiệp ở Bình Dương có tỷ suất sinh lợi cao

Đồng tình với TS. Minh Hải, nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường cũng cho rằng vị trí là yếu tố quan trọng quyết định lợi nhuận cho thuê của căn hộ, tuy nhiên, cần lưu ý không phải cứ trung tâm là tỷ suất sinh lợi cao.

Theo số liệu toàn cầu từ Global Property Guide, tỷ suất sinh lợi cho thuê tại Việt Nam thuộc top 5 khu vực châu Á, cao hơn cả các trung tâm tài chính như Singapore, Hong Kong hay thủ phủ công nghệ Ấn Độ, Nhật Bản… Theo phạm vi thành phố, tại TP.HCM, tỷ suất sinh lợi tại các khu vực tập trung công nghiệp như quận 7 (6,32%) cao hơn nhiều lần so với quận 1 (2,62%), quận 3 (3,12%).

Tương đồng nhận định trên, khảo sát của trang Batdongsan.com.vn cũng đã khiến các nhà đầu tư địa ốc phải lưu ý khi hé lộ các thành phố công nghiệp ven đô – nơi hội tụ số lượng rất đông đảo các chuyên gia nước ngoài mới là nơi có tỷ suất sinh lời của phân khúc căn hộ cho thuê cao và bền vững nhất.

Thuận An – điểm đáp của dòng tiền đầu tư dài hạn

Áp dụng nguyên lý trên, TP Thuận An (Bình Dương) đang được xem như “mỏ vàng” của giới đầu tư cho thuê. Bởi “thành phố mới” này là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp kiểu mẫu, nổi bật là khu công nghiệp quốc tế VSIP 1 trên 300ha, Việt Hương, Đồng An… với hàng chục nghìn nhân sự lành nghề và đội ngũ chuyên gia quốc tế đang công tác .

“Thu nhập cao của nhóm khách này cũng quyết định đến mức chi trả cho thuê. Thuận An thuộc top địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước lên đến 140 triệu đồng/năm. Điều này lý giải vì sao mức thuê trung bình tại đây đạt 10-15 triệu đồng/căn hộ. Trong khi các căn hộ tại các quận vùng ven TP.HCM như Bình Chánh, Bình Tân giá thuê chỉ loanh quanh 6-8 triệu đồng một tháng”, chuyên gia Minh Hải nói.

Lấy ví dụ các dự án ngay cửa ngõ VSIP 1, suất đầu tư giai đoạn đầu tiên vào năm 2016 tại đây chưa đến 2 tỷ cho căn 2 phòng ngủ 70m2. Giá cho thuê ghi nhận tháng 3/2022 là 12-15 triệu đồng/tháng, ngang ngửa tỷ suất 9-10%/năm. Một dự án cao tầng khác trên Đại lộ Bình Dương, liền kề sân golf Sông Bé cũng cho mức thuê hiện nay đến 14-16 triệu đồng/tháng. Nếu cộng mức tăng giá bình quân 5-6%/năm, thì mỗi năm nhà đầu tư này thu lợi tầm 12%.

Những tín hiệu tích cực từ các dự án hiện hữu giúp phân khúc căn hộ cao cấp tại Thuận An được “săn đón” nhiệt tình. Nhưng thực tế, số dự án căn hộ cho thuê đáp ứng được yêu cầu khắt khe của gần 50.000 chuyên gia nước ngoài tại Bình Dương chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Điển hình hiện tại, dự án Astral City – Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp tọa lạc ngay mặt tiền QL13, do Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư, DKRA Vietnam làm Tổng đại lý tiếp thị và phân phối. Dự án có quy mô 8 tòa tháp cao 40 tầng, hiện đang giới thiệu ra thị trường tòa tháp thương mại The Gemini. Với tiềm năng sinh lời của căn hộ cao cấp, hiện tại 80% sản phẩm của The Gemini đều ấn định chủ nhân. Tức 20% còn lại được xem là cuộc đua tỷ lệ chọi của các nhà đầu tư thức thời.

Astral City – Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp đáp ứng đủ tiêu chuẩn cho các chuyên gia nước ngoài tại Bình Dương

Để đáp ứng tiêu chuẩn của các chuyên gia nước ngoài – tức gia tăng khả năng cho thuê cho nhà đầu tư, Astral City được đầu tư hàng trăm tỷ phát triển chuỗi tiện ích quy mô với tổ hợp trung tâm thương mại 4 tầng tại khối đế, dòng suối nhiệt đới dài 300m, 2 công viên trung tâm đem đến không gian xanh mát. Ngoài ra, “resort trên không” với 6 hồ bơi, 8 vườn tiện ích trên tầng 20 của tòa tháp đem đến đặc quyền nghỉ dưỡng tại gia. Dự án còn được tư vấn quản lý – vận hành bởi tập đoàn quốc tế CBRE, đảm bảo vận hành chỉn chu và chất lượng sống 5 sao cho cư dân.

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa tiện ích cao cấp như khách sạn, tiêu chuẩn vận hành như resort của Astral City chính là cơ sở bảo chứng hiệu suất đầu tư, mang đến tiềm năng cho thuê hấp dẫn đối với một dự án. Đây là tiền đề quan trọng đảm bảo sự an toàn cho dòng tiền cho nhà đầu tư.

Bên cạnh tiềm năng cho thuê cao, việc tọa lạc trên mặt tiền QL13 cũng bảo chứng cho tiềm năng tăng giá tương lai, tức bao quanh dự án là hệ thống tiện ích hiện hữu như Aeon Mall, Lotte Mart, sân golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế Becamex,…

“Với xu hướng bình thường hóa Covid-19 và dòng vốn FDI dự kiến bùng nổ trong 2 năm tới đây, thị trường Thuận An dự kiến trở nên sôi động và kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ. Đón đầu ở thời điểm hiện tại bằng các sản phẩm căn hộ cao cấp như Astral City sẽ là một lựa chọn sáng suốt”, TS Minh Hải cho biết.

Khánh Huyền