Thực hư bất động sản Đà Nẵng phá băng, giá sắp tăng mạnh?

Khảo sát tin rao trên Batdongsan.com.vn , một lô đất mặt tiền biển đường Hoàng Sa diện tích 124m2 hiện được rao bán với giá 10 tỷ đồng; lô đất 2 mặt tiền diện tích 189m2 đường Trần Thánh Tông, quận Sơn Trà có giá rao bán 10,5 tỷ đồng. Hay tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn, lô đất khu V5 diện tích 90m2 được rao bán giá 2,55 tỷ (khoảng 28 triệu đồng/m2), lô đất 144m2 khu V1 được rao bán giá 3,2 tỷ đồng (khoảng 22 triệu/m2)… Giá rao bán nhà đất nhiều khu vực cũng có sự điều chỉnh tăng lên so với trước đó. Nguyên nhân tăng giá được cho là do có thông tin lan truyền rằng thành phố sẽ điều chỉnh tăng giá đất trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố khẳng định, việc tăng giá đất đến nay chưa có chủ trương hay chỉ đạo gì từ lãnh đạo thành phố. Hệ số điều chỉnh dù có ban hành thì cũng không tăng giá đất. Năm 2021, thành phố không có chủ trương tăng hệ số mà giữ nguyên như năm 2020. Hệ số điều chỉnh giá đất sẽ được bổ sung ở những khu vực chưa có hoặc sẽ điều chỉnh những điểm còn bất hợp lý…

Thị trường bất động sản Đà Nẵng gần đây xôn xao thông tin sắp tăng giá đất

Năm 2020, UBND TP. Đà Nẵng ban hành quyết định 09/2020 quy định giá các loại đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024. Theo đó, giá đất ở đô thị cao nhất tại Đà Nẵng là 98,8 triệu đồng/m2. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cao nhất là hơn 59,2 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại, dịch vụ tại cao nhất là hơn 79 triệu đồng/m2. Bảng giá đất mới này chính thức có hiệu lực từ ngày 5/5/2020.

Bảng giá đất mới bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên, điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh so với mức quy định tại quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 của UBND TP. Đà Nẵng.

Ông Trần Thủ, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố cho biết, cuối năm 2020, Sở Tài chính đã lấy ý kiến và các địa phương, sở ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc… đã có ý kiến đồng ý với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021. Theo đó sẽ chỉ có thay đổi một số tuyến đường cho phù hợp với thực tế. Cụ thể, có 109 vị trí tuyến đường giảm so với bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020, trong đó có 12 vị trí giảm 20%, 97 vị trí giảm 10%. Có 20 vị trí, tuyến đường tăng, trong đó có 17 vị trí, tuyến đường tăng 10% và 3 vị trí, tuyến đường tăng 20%. Chẳng hạn, đường An Hòa 9 tăng hệ số 10% do được mở rộng ra và có thêm vịnh đỗ xe…

Về thực tế thị trường, ông Nguyễn Đức Lập, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản cho hay, giao dịch bất động sản Đà Nẵng sau lần bùng dịch thứ 2 rất ảm đạm, thêm ảnh hưởng của đợt dịch thứ 3 lại càng trầm lắng chứ không có hiện tượng tăng giá hay mua bán sôi động như đồn.

Vị chuyên gia này dự báo sang quý 2/2021 thì thị trường bất động sản Đà Nẵng mới có thể hồi phục. Động thực cho thị trường là hàng loạt dự án đầu tư công về hạ tầng sẽ được triển khai.

Về nhu cầu mua/bán bất động sản tại Đà Nẵng thời gian qua, báo cáo thị trường năm 2020 của Batdongsan.com.vn cho thấy, Đà Nẵng là địa phương có lượng tin đăng và mức độ quan tâm sụt giảm mạnh trong năm 2020. Sang tháng 1/2021, xu hướng giảm lượng tin đăng vẫn tiếp diễn, trong khi đó mức độ quan tâm gần như ổn định so với tháng 12/2020.

Các chuyên gia cảnh báo, trước những thông tin về diễn biến thị trường và lời kêu gọi xuống tiền đầu tư trong thời điểm này, người mua cần tỉnh táo và hết sức cảnh giác với các chiêu trò tạo thông tin giả của những môi giới không chuyên và thiếu đạo đức nghề nghiệp.

Khánh Trang