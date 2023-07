Thực Trạng Thị Trường BĐS Ở Việt Nam Hiện Nay: Lượng Giao Dịch Đang Tăng

Thực trạng thị trường BĐS ở Việt Nam hiện nay ghi nhận lượng giao dịch tăng trong quý 2/2022 sau quý 1 phát triển trầm lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia vẫn cần các lực đẩy để thị trường BĐS có thể “đảo chiều” trong thời gian tới.

Thực Trạng Thị Trường BĐS Ở Việt Nam Hiện Nay: Những Tín Hiệu Khởi Sắc

Bà Phạm Thị Miền – Phó Ban nghiên cứu thị trường và Tư vấn xúc tiến đầu tư của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết thực trạng thị trường BĐS ở Việt Nam hiện nay ghi nhận lực cầu có sự cải thiện trong thời gian qua, đặc biệt trong quý 2/2023. Tuy nhiên, lực cầu này tập trung chính ở bất động sản nhà ở. Dù có tín hiệu khả quan hơn nhưng nhìn chung so với cùng kì nhiều năm trước, nhu cầu vẫn đang giảm do mặt bằng lãi suất vẫn đang ở mức cao. Ngoài ra, do suy thoái kinh tế, thu nhập người dân bị ảnh hưởng, tác động đến nhu cầu mua nhà.

Thực trạng thị trường BĐS ở Việt Nam hiện nay ghi nhận các tín hiệu tích cực khi lượng giao dịch tăng

Bà Miền cho biết, trong quý 2/2023, thực trạng thị trường BĐS ở Việt Nam hiện nay có lượng giao dịch tăng khoảng 30% so với quý 1, đạt hơn 3.700 sản phẩm. Sở dĩ lượng giao dịch tăng so với quý trước là do tác động đến từ các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ và việc một số ngân hàng giảm lãi suất . Đáng chú ý, 80% giao dịch thành công tập trung ở phân khúc căn hộ chung cư đến từ các dự án do các chủ đầu tư lớn, uy tín trên thị trường phát triển. Các dự án bất động sản đều có pháp lý rõ ràng, minh bạch và được cả khách mua ở và mua đầu tư đón nhận.

Dù giao dịch tăng so với quý trước nhưng thực trạng thị trường BĐS ở Việt Nam hiện nay vẫn kém so với những năm trước đó khi hơn 3.700 sản phẩm tiêu thụ được chỉ đạt khoảng 18% tổng cung mở bán mới trong quý và chỉ bằng 60% so với cùng kì năm ngoái. Phó Ban nghiên cứu thị trường và Tư vấn xúc tiến đầu tư của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng lượng giao dịch chỉ có thể tăng mạnh với điều kiện nguồn cung trên thị trường dồi dào và đa dạng sản phẩm hơn. Bởi thực tế, thực trạng thị trường BĐS ở Việt Nam hiện nay không chỉ nghèo nàn mà còn khan hiếm nguồn cung, không đủ tạo hấp dẫn với cả nhóm mua ở thực và đầu tư.

Cần Các Động Lực Để Đảo Chiều Mạnh Mẽ

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết dù thực trạng thị trường BĐS ở Việt Nam hiện nay trong quý 2/2023 đã diễn biến tích cực hơn quý 1/2023 nhưng để thị trường sớm “đảo chiều”, vẫn cần những động lực mạnh mẽ mới hơn. Hiện các động thái từ phía Chính phủ trong cơ chế, chính sách đã phát huy những tác dụng nhất định cho các chủ thể đang tham gia thị trường. Nhưng thực trạng thị trường BĐS ở Việt Nam hiện nay cần những động lực mới để giai đoạn kế tiếp có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn.

Cần nhiều biện pháp mạnh mẽ để thúc đẩy thị trường BĐS sớm đảo chiều

Theo ông Đính, trong suốt thời gian qua, 3 yếu tố tạo thế kiềng ba chân cho thị trường bất động sản là “nguồn vốn, quỹ đất và chính sách” không phải là trụ đỡ giúp thị trường vực dậy mà lại như trụ lưới bủa vây thị trường, khiến thị trường đồi mặt với các điểm nghẽn, khó khăn kéo dài. “Cần xác định đúng vị trí các điểm nghẽn và xử lý theo đúng trình tự là yếu tố cốt lõi. Bởi lẽ, nếu điểm nghẽn trước chưa thông thì việc thông điểm nghẽn sau về bản chất không giải quyết được vấn đề”, ông Đính nhấn mạnh.

Theo đó, cần tạo các cơ chế, chính sách mới để thúc đẩy nguồn cung nhà ở bình dân, nhà ở xã hội phát triển. Phân khúc này phù hợp với nhu cầu thiết thực của người dân chính và là chìa khóa để mở cánh cửa cho thị trường BĐS thời điểm này.

Mặc dù Chính phủ đã thể hiện sự quyết tâm đồng hành và hỗ trợ thị trường bằng việc ban hành các cơ chế, chính sách mới nhưng thị trường vẫn còn khó khăn trong 6 tháng đầu năm. Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, khó khăn kéo dài đang khiến không chỉ khiến thực trạng thị trường BĐS ở Việt Nam hiện nay đối mặt thách thức mà kéo theo nhiều ngành nghề liên đới và các đối tượng tham gia thị trường rơi vào cảnh trì trệ. Nếu không tìm được “lối thoát” kịp thời, rất có thể thị trường sẽ phải đối mặt với kịch bản xấu nhất của hàng loạt các đối tượng.

“Để đạt được mục tiêu xoay chuyển thị trường, Luật ban hành phải bám sát yêu cầu thực tiễn, cơ quan quản lý nhà nước cần cụ thể hóa nhiệm vụ, giám sát chặt chẽ việc ban hành văn bản, triển khai văn bản luật”, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản nhấn mạnh.

Nguyễn Nam

