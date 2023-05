Quản lý vận hành – yếu tố đảm bảo cho khả năng sinh lời của dự án nghỉ dưỡng?

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, năm 2019 Việt Nam thu hút trên 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt khách du lịch nội địa. Lượng khách quốc tế đến Viet Nam tăng gần 17% so với cùng kỳ và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của số lượng khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, những đòi hỏi về tiêu chuẩn dịch vụ và tính chuyên nghiệp của ngành du lịch ngày càng cao. Một nghiên cứu của Savill gần đây cho thấy, các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng do thương hiệu danh tiếng quản lý luôn có giá bán bình quân cao hơn 31%, giá chào thuê phòng cũng cao hơn từ 30-50% so với những dự án không có thương hiệu. Tuy vậy những dự án này lại luôn có công suất hoạt động tốt hơn nhiều so với các khách sạn nội địa và tỷ lệ lấp đầy thường đạt tử 90 -100% trong mùa du lịch.

Trong sự kiện hội thảo "Sức hút đô thị biển – Coastal Appeal", ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, Đại học Fulbright Việt Nam nhận định, bên cạnh yếu tố quy hoạch và vị trí, sự sống còn và khả năng sinh lời từ một dự án du lịch nghỉ dưỡng phụ thuốc rất lớn vào phương thức quản lý và vận hành của dự án. Việc các nhà phát triển bất động sản hợp tác với thương hiệu uy tín thế giới không chỉ giúp gia tăng lợi thế về hệ thống tiếp thị toàn cầu mà còn tiếp cận nguồn khách hàng thân thiết trong hệ thống của đơn vị quản lý. Các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế luôn có chiến lược phát triển kinh doanh rõ ràng và nhất quán luôn có chính sách cam kết lợi nhuận, đảm bảo sự thành công của dự án.



Khu nghỉ dưỡng NovaHills Mui Ne Resort & Villas (Phan Thiết, Bình Thuận) sẽ được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế từ quý 1/2021

Việc tham gia điều hành của các thương hiệu quốc tế cũng giúp nâng cao yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ của du khách, từ đó nâng tầm vị thế cho du lịch Việt Nam. Đồng thời, việc hợp tác này sẽ đảm bảo được yếu tố doanh thu bền vững cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng.

NovaHills Mui Ne Resort & Villas – được vận hành bởi thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới

Là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển đứng đầu phía Nam, được định hướng trở thành điểm đến hàng đầu châu Á. Mỗi năm Mũi Né đón gần 6,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm tới 11%. Nếu như trước đây, chủ yếu là khách nội địa đến Mũi Né, thì nay với hàng loạt dự án hạ tầng đang gấp rút được triển khai, cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết hoàn thành năm 2022 kéo du khách từ TP.HCM ra Mũi Né. Sân bay Phan Thiết dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2023 cũng sẽ giúp Mũi Né thu hút lượng lớn khách du lịch nội địa và quốc tế. Ngành du lịch Bình Thuận đặt mục tiêu đến năm 2025, Mũi Né sẽ đón 10 triệu lượt du khách, trong đó có 1,5 triệu lượt du khách quốc tế.

Tiềm năng lớn là vậy nhưng theo một số liệu thống kê, Mũi Né hiện chỉ có khoảng 317 khách sạn, resort đang vận hành. Trong chỉ có 3 resort đạt chất lượng 5 sao; 27 resort đạt 4 sao và 15 khách sạn đạt 3 sao. Thị trường này không chỉ thiếu về lượng mà còn yếu về chất khi không có mấy dự án nghỉ dưỡng được quản lý vận hành bởi các thương hiệu tiêu chuẩn quốc tế. Đây là điểm nghẽn khiến Mũi Né bị hạn chế trong việc chào đón dòng khách cao cấp từ trong và ngoài nước đổ về.

Nắm bắt được nhu cầu trên và tìm lời giải cho bài toán nâng cao chất lượng du lịch Mũi Né, trong vài năm gần đây, hàng loạt thương hiệu BĐS hàng đầu đã đổ về thị trường này phát triển. Nổi bật nhất là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế NovaHills Mui Ne Resort & Villas nằm bên vịnh Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận. Không chỉ có địa thế đồi vịnh biển tuyệt đẹp, phong cách thiết kế Tây Ban Nha cuốn hút, dự án còn được Centara Hotels & Resorts vận hành dưới thương hiệu Centara Mirage Beach Resort Mui Ne từ quý1/2021.

Centara Hotels & Resorts là thương hiệu thuộc sở hữu của Central Group, tập đoàn đa ngành nổi tiếng bậc nhất của Thái Lan. Centara Hotels & Resorts hiện đang quản lý và vận hành khách sạn nổi tiếng trên thế giới với mạng lưới hơn 75 khách sạn – resort, trải rộng trên tất cả các điểm đến nổi tiếng trên thế giới. Điển hình như Centra by Centara Government Complex Hotel & Covention Center Chaeng Watthana, Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya… Tại Việt Nam, Central group được biết đến là chủ sở hữu của chuỗi siêu thị Big C Việt Nam, hệ thống trung tâm thương mại thời trang Robins và hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim.



NovaHills Mui Ne có phong cách thiết kế Địa Trung Hải – Tây Ban Nha phóng khoáng

Bên cạnh vị trí đắc địa khi tọa lại tại vị trí trung tâm trên cung đường nhiều resort trên mặt tiền Huỳnh Thúc Kháng, thuận tiện di chuyển đến các điểm du lịch và danh lam thắng cảnh của Bình Thuận, NovaHills Mui Ne còn được các chuyên gia đánh giá rất cao nhờ chuỗi tiện ích sang trọng như: Hai hồ bơi dài 250 m sau dãy biệt thự sườn đồi, dòng sông lười, cụm hồ bơi vô cực, chuỗi nhà hàng ẩm thực Á-Âu, nhà hàng Waterfall Lounge độc đáo, trung tâm sự kiện hội nghị có sức chứa hơn 1.000 người, khu thương mại, câu lạc bộ thể thao, công viên biển rộng hơn 1.500m2.

Những tiện ích tiềm năng trên cùng việc được quản lý vận hành bởi đơn vị danh tiếng toàn cầu, NovaHills Mui Ne Resort & Villas không chỉ mang lại cho nhà đầu tư những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong kỳ nghỉ của mình mà còn tạo dựng những giá trị sinh lời bền vững và trở thành chất xúc tác đưa các các sản phẩm nghỉ dưỡng của Việt Nam nổi bật trên bản đồ du lịch thế giới.