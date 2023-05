Thương hiệu Vạn Xuân Group - Bảo chứng giá trị dự án Happy One Central

Dự án Happy One Central tọa lạc tại trung tâm TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Đối với một sản phẩm bất động sản, pháp lý rõ ràng mang đến sự yên tâm cho khách hàng khi sở hữu một tài sản chắc chắn và có tiềm năng gia tăng giá trị cao. Happy One Central là dự án hiếm hoi tại thị trường đã có giấy phép xây dựng, giúp khách hàng an tâm an cư, đầu tư.

Trước đó, cư dân dự án Happy One Phú Hòa – một trong những sản phẩm của Vạn Xuân Group tại Bình Dương – được bàn giao giấy chứng nhận chỉ sau 6 tháng nhận nhà.

Để một dự án bất động sản được cấp sổ; Chủ đầu tư phải đạt được các điều kiện theo quy định như hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thuế với cơ quan nhà nước; giữ đúng thiết kế xây dựng, hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, tiện ích cho cư dân.

Bất chấp ảnh hưởng của dịch, những nỗ lực của Vạn Xuân Group là minh chứng cho cam kết về uy tín đến từ chủ đầu tư: luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên làm tiêu chí đầu tiên.

Bên cạnh đó, một trong những thước đo bảo chứng giá trị dự án Happy One Central và mức độ uy tín của Vạn Xuân Group chính là các đối tác giàu kinh nghiệm, uy tín trong và ngoài nước để đồng hành cùng phát triển: Tổng thầu xây dựng Central, đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc Ong&Ong đến từ Singapore, đơn vị tư vấn cảnh quan LJ-Asia đến từ Brazil, đơn vị tư vấn giám sát Artelia đến từ Pháp… thể hiện sự đầu tư chuyên nghiệp và đẳng cấp giúp dự án ghi điểm với những khách hàng khó tính nhất.



Vạn Xuân Group ký kết hợp tác với tổng thầu xây dựng Central.

Đối với tài sản giá trị như căn hộ, bên cạnh pháp lý, tâm lý khách hàng thường quan tâm đến tiến độ xây dựng, chất lượng bàn giao theo như cam kết.

Vạn Xuân Group có hơn 16 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, triển khai các dự án chất lượng cùng tiềm lực tài chính vững mạnh. Mặc dù cũng phải chịu sự ảnh hưởng của dịch như những doanh nghiệp khác, nhưng Tập đoàn vẫn khẳng định “sức đề kháng” tốt và chiến lược phát triển dài hạn khi tiếp tục triển khai các dự án để đảm bảo từ chất lượng đến tiến độ bàn giao.

Tháng 4/2021, Vạn Xuân Group bàn giao căn hộ Happy One Phú Hòa vượt tiến độ 2 tháng – sản phẩm đầu tiên của Tập đoàn trong chuỗi dự án căn hộ thông minh.



Chủ đầu tư Vạn Xuân Group trao chìa khóa cho cư dân Happy One Phú Hòa.

Đối với căn hộ thông minh trung tâm Tân Sơn Nhất – Happy One Premier, sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đầy đủ, dự án gây ấn tượng bởi tiến độ thi công “thần tốc”. Đồng thời, chủ đầu tư liên tục cập nhật tiến độ xây dựng và thông tin đến khách hàng để thuận tiện theo dõi, đảm bảo sự an tâm khi lựa chọn sản phẩm của Vạn Xuân.

Trong bất kì hoàn cảnh nào, dù nhu cầu thị trường có biến động ra sao thì uy tín và năng lực chủ đầu tư vẫn luôn là yếu tố quan trọng bậc nhất để định giá bất động sản cũng như đảm bảo cho giá trị bền vững của nhà đầu tư.

Minh chứng năng lực qua các dự án đã triển khai và bàn giao, Vạn Xuân Group sẽ tiếp tục hành trình nâng tầm tiêu chuẩn sống của cộng đồng và tạo dựng những giá trị khác biệt cho khách hàng tại Happy One Central.

Vi Vi