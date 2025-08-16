Thương Phố Eaton Park: Bất Động Sản Thương Mại Chiến Lược Tại Khu Đông TP.HCM

Sở hữu vị trí chiến lược, thiết kế sang trọng tinh tế đậm chất châu Âu và không gian xanh mát, khu thương phố ven sông Eaton Park hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành một sản phẩm bất động sản (BĐS) thương mại khác biệt ở phía Đông TP.HCM.

“Siêu Phẩm” Đầu Tư Tại Điểm Đến Thương Mại Dịch Vụ Quốc Tế

Từng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi “làm mưa làm gió” thị trường khu Đông TP.HCM trong năm 2024, đến nay Eaton Park vẫn là tâm điểm chú ý khi có thông tin chủ đầu tư Gamuda Land chuẩn bị tung ra các sản phẩm cuối cùng của dự án vào tháng 9 tới đây.

Khu phức hợp căn hộ cao cấp nằm trên mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ – tuyến đường được mệnh danh là “đại lộ tỷ đô” của TP.HCM, thuộc khu vực trung tâm Tp. Thủ Đức cũ. Nơi đây được xem là “đất vàng” đắt giá nhất chỉ đứng sau vùng lõi trung tâm quận 1 cũ, hội tụ các yếu tố động lực mạnh mẽ để trở thành điểm đến thương mại dịch vụ mới của siêu đô thị “đầu tàu” kinh tế quốc gia.

Đặc biệt, Eaton Park đang nắm giữ ưu thế độc tôn khi sở hữu khu thương phố ven sông duy nhất hiện tại trên trục đường này. Đồng thời, dự án được bao quanh bởi hệ thống các tiện ích ngoại khu đồng bộ chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút di chuyển, từ các trường học liên cấp, trung tâm mua sắm, giải trí đến các bệnh viện, phòng khám tiêu chuẩn quốc tế, tạo nên chuỗi liền mạch về thương mại – dịch vụ, tài chính và văn phòng.

Thương phố Eaton Park tạo nên điểm đến thương mại dịch vụ mới sôi động trên con đường “tỷ đô” Mai Chí Thọ

Tọa lạc tại khu vực thượng lưu phía Đông TP.HCM, Eaton Park kết nối thuận tiện với ba tuyến giao thông huyết mạch gồm đại lộ Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội) và đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (HCM-LT-DG). Dự án nằm sát bên nút giao An Phú hiện đại, gần nhà ga Rạch Chiếc của tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đã vận hành, và có thể tiếp cận nhanh chóng tới ga Thủ Thiêm của tuyến metro số 2 trong tương lai. Với lợi thế hạ tầng giao thông liên kết toàn diện, Eaton Park không chỉ thuận lợi cho cư dân mà còn mở ra tiềm năng lớn cho hoạt động kinh doanh, thương mại.

Trên diện tích 3,7ha, Eaton Park được quy hoạch thành 6 tòa tháp cao từ 29 đến 39 tầng với hơn 100 tiện ích nội khu, cung cấp ra thị trường 2.052 sản phẩm thuộc phân khúc hạng sang, bao gồm 1.968 căn hộ cao cấp, 12 căn penthouse, và đặc biệt nhất là các sản phẩm thương mại giới hạn với chỉ 52 căn shop (cửa hàng dịch vụ tại khối đế), và 20 căn shophouse (nhà phố thương mại).

Trong bối cảnh phân khúc shophouse tại quận 2 cũ luôn khan hiếm, giá trị lại liên tục gia tăng, những sản phẩm thương mại này càng trở nên đáng giá. Theo dữ liệu trực tuyến của website Batdongsan.com.vn, đến quý 2/2025, giá bán shophouse tại khu vực này đã đạt mức trung bình 326 triệu đồng/m2, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá thuê trung bình cũng tăng tới 21,9%, đạt khoảng 191,8 triệu đồng/tháng. Những con số này phản ánh rõ rệt tiềm năng sinh lời của phân khúc BĐS thương mại tại khu vực.

Tiềm Năng Sinh Lời Dồi Dào Từ Cộng Đồng Cư Dân Đẳng Cấp Và Hạ Tầng Bứt Phá

Điểm cộng lớn của thương phố Eaton Park nằm ở nguồn khách hàng ổn định và tiềm năng. Dự án được quy hoạch để đón một cộng đồng cư dân thượng lưu với quy mô dân số lên đến trên 3.500 người khi hoàn thiện, tạo ra tệp khách hàng thường xuyên, có nhu cầu mua sắm và tiêu dùng cao. Không chỉ dừng ở đó, Eaton Park còn đón dòng khách bổ sung từ Khu Liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc trong tương lai. Với lợi thế vị trí nằm ngay trên trục đường dẫn vào khu liên hợp, phố thương mại tại Eaton Park sẽ hưởng lợi đáng kể từ lượng khách vãng lai từ trong và ngoài nước cực lớn này.

Không gian thương mại đậm chất châu Âu bên dòng kênh xanh mát tạo điểm nhấn độc bản cho thương phố ven sông Eaton Park

Đó là viễn cảnh xán lạn tương lai, còn ở ngay hiện tại, các dự án hạ tầng trọng điểm quanh khu vực cũng đang được đẩy nhanh tiến độ như đường Liên Phường, nút giao An Phú, cùng dự án mở rộng cao tốc HCM-LT-DG dự kiến khởi công tháng 8/2025. Khi những công trình này hoàn thiện, khả năng kết nối của Eaton Park sẽ càng trở nên vượt trội, đồng thời gia tăng lượng khách hàng tiếp cận khu thương phố.

Nhằm tối ưu triệt để tiềm năng thương mại dịch vụ to lớn đó, nhà phát triển BĐS hàng đầu Malaysia đã dành nhiều tâm huyết để kiến tạo hai dòng sản phẩm thương mại tại Eaton Park, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cả giới đầu tư cá nhân và doanh nghiệp.

Dòng shophouse có diện tích từ 85 – 176m2, trần cao tối đa 10,1m, được thiết kế với không gian kép linh hoạt, dễ dàng kết hợp khu vực kinh doanh phía trước với khu vực lưu trữ hoặc sinh hoạt phía sau. Trong khi đó, dòng shop nằm ở vị trí khối đế các tòa tháp, diện tích từ 48 – 418m², trần cao thoáng đãng (tầng 1 tối đa 5m, tầng 2 tối đa 5,3m), thuận lợi thu hút khách hàng tự nhiên từ cộng đồng cư dân và khu vực lân cận.

Đặc biệt hơn nữa, thương phố Eaton Park còn được quy hoạch bài bản thành 4 phân khu đặc trưng riêng biệt. Canal Walk là không gian ngập tràn ánh sáng tự nhiên, phù hợp cho trung tâm giáo dục, khu vực học tập yên tĩnh và các ngành nghề sáng tạo. Waterfront Plaza nổi bật với không gian ngoài trời ven sông thoáng đãng, lý tưởng cho các thương hiệu F&B (kinh doanh ẩm thực, thức uống) và phong cách sống. The Boulevard được thiết kế sang trọng với trần cao, ánh sáng chan hòa và lối đi rộng rãi, lý tưởng cho các thương hiệu cao cấp. The Circuit lại hướng đến sự năng động, phù hợp với doanh nghiệp thể thao, giải trí và cả các tiện ích thân thiện với thú cưng.

Thiết kế sang trọng tinh tế và sở hữu vị trí đắc địa, các căn shop Eaton Park mang đến mặt bằng kinh doanh lý tưởng cho những thương hiệu cao cấp

Với sự cộng hưởng của vị trí đắc địa, hạ tầng kết nối đồng bộ, cộng đồng cư dân đẳng cấp và quy hoạch đột phá, thương phố Eaton Park không chỉ mang đến trải nghiệm mua sắm, giải trí mới mẻ mà còn mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Sau hai giai đoạn mở bán thành công, Gamuda Land đang tăng tốc để giới thiệu ra thị trường những sản phẩm shop, shophouse và căn hộ hạng sang cuối cùng, hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên sức nóng mãnh liệt trên thị trường BĐS khu Đông TP.HCM.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sôi động cuối năm 2025, đây là thời điểm lý tưởng nhất để các nhà đầu tư tinh anh nhanh chóng sở hữu những sản phẩm thương mại giới hạn tại dự án này.

———–

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 20:46 15/08/2025

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/thuong-pho-eaton-park-bds-thuong-mai-chien-luoc-tai-khu-dong-tphcm-20201224000032522.html

———-