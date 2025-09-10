Thủy Nguyên - Hải Phòng, Từ Vệ Tinh Tới Trung Tâm - Đổi Vai, Đổi Vị Thế

Trong bản đồ quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, Thủy Nguyên đã chuyển mình thần tốc, chính thức trở thành tâm điểm chiến lược của một “siêu đô thị” kinh tế mang tầm vóc quốc gia.

Trong suốt nhiều thập kỷ, Thủy Nguyên đóng góp vào nền tảng công nghiệp truyền thống của Hải Phòng như một “vùng đệm” chiến lược với các ngành sản xuất nặng, mỏ đá vôi, xi măng, đất đèn…

Ngày nay, sau khi sáp nhập, Thủy Nguyên được chọn làm trung tâm hành chính mới của 2 cực tăng trưởng kinh tế top đầu miền Bắc Hải Phòng – Hải Dương (cũ). Một kỷ nguyên phát triển chưa từng có đang mở ra với vùng đất sở hữu vị trí chiến lược, tâm điểm giao thương của Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Thủy Nguyên: Trục Phát Triển Chiến Lược Mới Của TP. Hải Phòng

Việc di dời trung tâm hành chính Hải Phòng về Bắc sông Cấm, nằm trong địa giới Thủy Nguyên, được giới chuyên gia nhận định là bước chuyển trọng lực đô thị mang tính quyết định. Đây không chỉ là động thái dồn lực phát triển cho khu vực phía Bắc sông Cấm mà còn là “hành động chính sách” đưa Thủy Nguyên lên vai trò hạt nhân kinh tế.

Từ một vùng “vệ tinh” công nghiệp truyền thống, khu vực này đang dần định hình diện mạo của một đô thị lõi – nơi hội tụ sự phát triển của hạ tầng, kinh tế và cộng đồng cư dân tương lai.

Cùng với định hướng đô thị hóa, hệ thống hạ tầng tại Thủy Nguyên liên tục được đầu tư mở rộng. Các tuyến giao thông trọng điểm như cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Bến Rừng, trục Nguyễn Trãi – Vũ Yên đã giúp rút ngắn thời gian kết nối từ Thủy Nguyên về trung tâm Hải Phòng cũ xuống chỉ còn 5 – 10 phút, đồng thời tăng cường liên kết với các địa phương lân cận.

Thủy Nguyên chứng kiến sự phát triển hạ tầng mạnh mẽ

Song song với sự phát triển hạ tầng, tốc độ phát triển kinh tế của Thủy Nguyên cũng chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng. Theo số liệu đưa ra tại Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ Thủy Nguyên khóa 25, năm 2024, Thủy Nguyên ghi nhận tổng giá trị sản xuất tăng trưởng ngoạn mục gần 17%, đạt 320,9% dự toán, đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 9.000 tỷ đồng.

Với vị thế là trung tâm hành chính của đô thị Hải Phòng – Hải Dương sau sáp nhập, tiềm năng của Thủy Nguyên hứa hẹn nâng lên một tầm cao mới. Các dự án hạ tầng quy mô lớn sẽ tiếp tục được ưu tiên, củng cố mạng lưới giao thông liên vùng, biến Thủy Nguyên thành điểm trung chuyển chiến lược, thúc đẩy dòng chảy hàng hóa, dịch vụ cũng như tâm điểm thu hút dân cư.

Nơi đây đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển của dân số trẻ, lao động nhập cư và các chuyên gia, kỹ sư đến làm việc dài hạn tại trung tâm hành chính mới, khu công nghiệp; từ đó hình thành nhu cầu sở hữu bất động sản chất lượng cao, trong một hệ sinh thái đô thị đồng bộ.

Vlasta – Thủy Nguyên: Hạt Nhân Đô Thị Hiện Đại Trong Trung Tâm Mới

Trong bức tranh phát triển vượt bậc của Thủy Nguyên, dự án Vlasta – Thủy Nguyên của nhà phát triển bất động sản Văn Phút nổi lên như một điểm sáng.

Tọa lạc tại trung tâm trục giao thông 359C – huyết mạch kết nối hành chính, công nghiệp và giao thương tại khu vực Bắc Sông Cấm, Vlasta – Thủy Nguyên chỉ cách trung tâm Chính Trị – Hành Chính mới của thành phố Hải Phòng 5 phút lái xe, đồng thời dễ dàng kết nối tới các khu công nghiệp lớn như VSIP, Nam Cầu Kiền, Tràng Duệ trong bán kính 5-10km.

Vlasta – Thủy Nguyên tọa lạc trên trục đường huyết mạch giữa trung tâm khu vực Bắc Sông Cấm

Dự án được quy hoạch bài bản theo định hướng đô thị hiện đại với hệ thống tiện ích đồng bộ: trường học liên cấp, trung tâm chăm sóc sức khỏe, công viên cây xanh, sân thể thao, phố đi bộ dài 1km, quảng trường ánh sáng rộng 5.000m²,.. đáp ứng nhu cầu ở thực.

Quảng trường ánh sáng rộng tới 5.000m² tại Vlasta – Thủy Nguyên

Khi dân cư, chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao đang từng bước dịch chuyển về Thủy Nguyên, Vlasta – Thuỷ Nguyên là điểm đến lý tưởng cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm tài sản có giá trị khai thác thực, tiềm năng tăng giá rõ ràng và dòng tiền bền vững.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 07:00 10/09/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/thuy-nguyen-hai-phong-tu-ve-tinh-toi-trung-tam-doi-vai-doi-vi-the-70261.html

