Tích lũy được hơn 200 triệu, nên mua nhà ở hay tiếp tục đi thuê?

Mua nhà phải có bài toán tài chính phù hợp

Chị Hòa quê ở Nam Định vào Bình Dương lập nghiệp có băn khoăn, hai vợ chồng làm việc tại KCN VSIP 1, tổng thu nhập vào khoảng 30 triệu đồng/tháng. Sau thời gian dành dụm, hai vợ chồng đã tiết kiệm được hơn 200 triệu đồng. Hiện tại, gia đình chị đang thuê một căn chung cư ở Thuận An, mỗi tháng phải chi trả 7 triệu/tháng.

Chồng chị thì muốn mua một căn hộ để ở cho ổn định và không tốn thêm tiền thuê. Nhưng vừa qua, anh chị đi tham khảo giá chung cư tại đây thì thấy giá quá cao so với tài chính hiện có. Giá một căn hộ rẻ nhất tại Thuận An cũng tầm 1,7 tỷ đồng. Chị đang băn khoăn với giá cao như vậy, liệu vợ chồng chị có nên mua căn hộ trả góp hay tiếp tục đi thuê?

Hạ tầng ngày càng phát triển là lý do khiến giá căn hộ tại Thuận An tăng cao.

Với băn khoăn của chị Hòa và nhiều gia đình trẻ khác đang gặp vấn đề tương tự, các chuyên gia bất động sản (BĐS) cho rằng, so với việc thuê nhà để ở, nếu đủ khả năng tài chính thì việc vay mua căn hộ trả góp hàng tháng là hợp lý và tốt hơn rất nhiều. Bởi với tâm lý nhà của mình, người mua sẽ thoải mái hơn khi có thể tự sửa chữa hoặc bán căn nhà nếu có nhu cầu. Còn với nhà đi thuê thì người trẻ phải phụ thuộc vào chủ sở hữu và sẽ phải mất thời gian để tìm kiếm một nơi ở mới khi hết hợp đồng. Chưa kể, khi lựa chọn mua nhà tại những dự án có đầy đủ tiện ích thì sẽ đem đến điều kiện tốt hơn về chất lượng sống.

Các chuyên gia tài chính cũng cho rằng, nếu chịu khó tìm hiểu và có sự chuẩn bị tốt, thì mua nhà thời điểm này là sự lựa chọn phù hợp nhất cho người trẻ, bởi nhiều dự án đang tung ra các chương trình hỗ trợ người mua nhà mùa dịch rất tốt. Dù vậy, điều quan trọng là phải biết tính bài toán tài chính sao cho phù hợp, cần cân nhắc số tiền trả cả gốc và lãi vay hàng tháng cho ngân hàng phải nằm trong thu nhập tối thiểu của mình.

Giải pháp tối ưu là nên mua nhà giá vừa tầm để giảm áp lực về tài chính, tính toán sao cho lãi vay và nợ gốc phải trả hàng tháng không vượt tiền thuê nhà. Những gia đình trẻ cần chỗ an cư nhưng chỉ có khoảng có 200 triệu đồng tích lũy thì nên mua những căn hộ diện tích vừa phải và giá trong khoảng 1,2 tỷ đổ lại để dễ dàng trong việc trả góp. Nếu đi thuê căn hộ chung cư tầm trung trở lại vào khoảng 5-12 triệu/tháng thì hãy chọn mua căn hộ trả góp ở mức 5-12 triệu/tháng. Bài toán này tóm gọn trong công thức: ở thuê mất tiền, mua căn hộ bằng tiền thuê nhà tích lũy được tài sản.

Những dự án giá vừa tầm là sự lựa chọn phù hợp nhất

Theo báo cáo thị trường của DKRA, thì tại khu vực miền Nam, đơn cử như tại TP. Thuận An tỉnh Bình Dương, thời điểm này, số lượng dự án căn hộ thương mại giá từ hơn 1 tỷ đồng/căn là rất hiếm. Hiện nay tại TP. Thuận An tỉnh Bình Dương, số lượng dự án căn hộ thương mại giá từ hơn 1 tỷ đồng/căn là rất hiếm. Nhiều dự án đang giao dịch tại đây đang có giá cao hơn rất nhiều so với khả năng tài chính của người trẻ: giá bán tại dự án Lavita Thuận An từ 32-42 triệu đồng/m2 (khoảng 2,6-2,9 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ), Eco Xuân với giá 1,9 tỷ/căn 2 phòng ngủ, dự án Astral City đang được giao dịch lên tới 45 triệu/m2,…

Tecco Felice Homes tọa lạc ngay mặt tiền đường Lê Thị Trung với mức giá chỉ từ 1,1 tỷ/căn 2 phòng ngủ.

Mặc dù vậy, mới đây Thuận An xuất hiện dự án Tecco Felice Homes với mức giá có thể gây “sốc” chỉ từ 1,1 tỷ/căn 2 phòng ngủ. Mức giá được xem là vô cùng hấp dẫn so với khu vực. Đồng thời, chủ đầu tư cũng đang giới thiệu những ưu đãi rất hấp dẫn đến khách hàng như chỉ cần thanh toán 200 triệu đồng ban đầu đã có thể sở hữu ngay căn hộ, ngân hàng hỗ trợ vay ưu đãi 70% giá trị, lãi suất 0% trong 18 tháng cùng tổng chiết khấu lên đến 10%.

Dù có mức giá phải chăng, Tecco Felice Homes vẫn được đánh giá là dự án được đầu tư bài bản từ khâu thiết kế đến xây dựng hệ thống tiện ích. Bên cạnh đó, dự án còn đem đến khả năng sinh lời cao khi tọa lạc ngay mặt tiền đường Lê Thị Trung, lợi thế về giao thông kết nối, giúp cư dân di chuyển nhanh chóng đến ngã 6 An Phú cùng nhiều tuyến đường huyết mạch như: Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT 743,… Hơn nữa, trục đường Lê Thị Trung cũng hội tụ nhiều tiện ích như trường học các cấp, siêu thị, chợ, trung tâm y tế hay các dịch vụ vui chơi – giải trí.

Tiện ích ngoại khu vượt trội đem đến giá trị sinh lời cho Tecco Felice Homes.

Với lợi thế về vị trí, hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, giá trị căn hộ Tecco Felice Homes sẽ tăng trưởng theo thời gian. Vì vậy, ngoài việc được ở ngôi nhà của mình, đây cũng là cơ hội đầu tư sinh lời của chủ nhân. Cho nên, các gia đình trẻ nên tính chuyện dài hơi, mua nhà để an cư và an tâm lập nghiệp thay vì ở nhà thuê.