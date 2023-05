Tiềm lực đơn vị phát triển dự án Westgate tại trung tâm Bình Chánh

Lối đi riêng của An Gia

Trước Westgate, An Gia đã phát triển nhiều dự án căn hộ tầm trung được khách hàng đánh giá cao tại TP.HCM, cung cấp ra thị trường gần 10.000 căn hộ như The Star (Bình Tân), The Garden (Tân Phú), Riverside, Skyline, Sky89 (quận 7, TP HCM), The Sóng (Vũng Tàu)… Đơn vị này cũng vừa lên sàn chứng khoán ngay ngày đầu năm mới 2020, mã chứng khoán AGG (HoSE).

Nhắc đến An Gia là nhắc tới những chuẩn mực trong thiết kế nhà ở tầm trung. Bên cạnh việc bàn giao thêm những tiện ích chỉ có thể tìm thấy ở những dòng sản phẩm phân khúc giá cao hơn như sảnh đón sang trọng, phòng sauna, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic… An Gia còn ưu tiên sử dụng các trang thiết bị như chậu rửa bếp Hafele hay tủ bếp của Casta/An Cường có tính năng chống va đập khi đóng/mở, đồng thời trang bị hệ thống an ninh đa lớp, khóa số từ thông minh, video call comelit/ABB để bảo đảm an toàn cho cư dân.



Lãnh đạo An Gia đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu AGG ngày 09/01

An Gia chính thức trở thành nhà phát triển dự án vào năm 2014 với dự án The Garden tại Quận Tân Phú. Năm 2015, An Gia tiếp tục phát triển dự án The Star tại Bình Tân. Mặc dù thuộc phân khúc căn hộ tầm trung, nhưng các dự án này được khách hàng đánh giá cao về chất lượng xây dựng cùng tiện ích vượt trội.

Sau 2 dự án trên, An Gia bắt tay với hàng loạt các quỹ đầu tư Quốc tế đến từ Nhật Bản, Anh Quốc… Cụ thể, vào năm 2015, Creed Group đã cam kết rót 200 triệu USD vào An Gia để tạo nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp này thực hiện các thương vụ M&A. Creed Group và An Gia nhanh chóng đẩy mạnh việc triển khai các dự án: Riverside và Skyline tại quận 7, TP.HCM. Các dự án này được giới đầu tư đánh giá cao khi hoàn thành vượt tiến độ với chất lượng xây dựng tốt, hệ thống tiện ích cao cấp vượt mong đợi. Năm 2018, dự án Skyline được vinh danh tại hạng mục phân khúc hạng trung tốt nhất Việt Nam.

Ngoài Creed Group, trong năm 2017, An Gia tiếp tục hợp tác với Tập đoàn Hoosiers (Nhật Bản). Năm 2018, Quỹ đầu tư Actis của Anh Quốc chính thức bắt tay với An Gia để phát triển dự án Sky 89 có quy mô hơn 400 căn hộ. Đây là một trong những dự án được đầu tư nhiều tiện ích cao cấp nhất của An Gia tại Quận 7, TP.HCM, dự kiến bàn giao trong năm 2021.



The Sóng là dự án đạt 2 giải thưởng: Thiết kế kiến trúc xuất sắc nhất và

thiết kế nội thất xuất sắc nhất

Ngay sau đó, An Gia mở rộng địa bàn kinh doanh với dự án The Sóng tại Vũng Tàu. Tổ hợp căn hộ này gây chú ý khi sở hữu hàng loạt các tiện ích chưa từng xuất hiện tại địa phương và vị trí đẹp nhất nằm sát Bãi Sau, nơi sẽ được quy hoạch thành cung đường resort 5 sao đầu tiên của thành phố biển này. Dự án hiện đã hoàn thành phần hầm móng và dự kiến sẽ bàn giao vào năm 2022.

Biểu tượng mới trung tâm hành chính Tây Sài Gòn

Năm 2020, An Gia niêm yết trên sàn chứng khoán, khẳng định uy tín và sự minh bạch trong lĩnh vực phát triển bất động sản và ra mắt Westgate ngay trung tâm hành chính Tây Sài Gòn trong quý đầu năm. Trong bối cảnh đặc biệt của ngành, Westgate là dự án đầu tiên được TP.HCM chấp thuận đầu tư đầu năm mới 2020.

Nhiều chuyên gia nhận định với ưu điểm "vàng" về hạ tầng giao thông và vai trò cửa ngõ lưu thông giữa TP.HCM và các tỉnh miền, khu Tây Sài Gòn sở hữu nhiều yếu tố đánh thức tiềm năng bất động sản và có thể gia tăng giá trị trong tương lai.

Westgate có diện tích hơn 3,1 ha, tổng mức đầu tư tạm tính khoảng 3.000 tỷ đồng, kết nối đồng bộ với hạ tầng đô thị, xã hội xung quanh và đầu tư tiện ích nâng tầm cuộc sống cư dân như công viên nội khu 1,9ha, hồ bơi Olympic, hệ thống lọc nước trung tâm, an ninh đa lớp…



Phối cảnh dự án Westgate của An Gia nhìn từ công viên nội khu rộng 1,9ha

Dự án sở hữu tới 5 mặt tiền gồm đại lộ Nguyễn Văn Linh, đường Tân Túc, đối diện UBND Bình Chánh, bệnh viện Bình Chánh, công viên trung tâm rộng tới 2 ha.

Bên cạnh yếu tố vị trí đắc địa cùng 50 tiện ích nội khu, Westgate còn được thừa hưởng hệ thống chăm sóc sức khỏe, hệ thống dịch vụ và tiện ích công ngoại khu… Vì vậy, với mức giá chỉ từ 1,8 tỷ đồng, dự án được đánh giá có sức hấp dẫn cao với các nhà đầu tư. Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng với bối cảnh thị trường TP.HCM “khát” căn hộ, Westgate có thể xô đổ tốc độ bán hàng 80% – 90% chỉ sau 3 tháng mở bán của An Gia để lập con số kỷ lục cao hơn.